Alors que le vaccin COVID-19 fait son chemin à travers les États-Unis, les militants de l’immigration et les législateurs se mobilisent pour s’assurer que les 11 millions d’immigrants sans papiers au cœur des secteurs de la production alimentaire et des services du pays ne soient pas en reste.

Les experts disent qu’il est peu probable que les responsables de la santé discriminent les Américains sans papiers. Mais après des années de politiques d’immigration isolationniste et punitive de l’administration Trump, de nombreux immigrants – dont la santé physique et financière a, avec de nombreuses personnes de couleur, été affectée de manière disproportionnée par la pandémie – pourraient ne pas vouloir se faire vacciner.

«Nous ne voulons pas prendre de risque si cela va nous causer des problèmes», comme l’expulsion, dit Beatriz Gutierrez, 36 ans, mère de quatre enfants de 9 à 17 ans à Phoenix. « Mais sinon, je suis prêt à le prendre. »

En juillet, toute sa famille – qui comprend son partenaire, qui est paysagiste – a attrapé le COVID-19. Bien qu’aucun d’entre eux n’ait été hospitalisé, la maladie a fait perdre son emploi à son partenaire et les factures se sont accumulées.

Pour Gutierrez, qui a également fait mourir deux amis du virus qui jusqu’à présent a tué près de 313 000 Américains, le vaccin représente une chance pour la santé et la sécurité de l’emploi.

Et cela ne devrait pas venir avec des craintes d’être mis dans la ligne de mire des responsables de l’immigration, a déclaré Cara Christ, directrice du département des services de santé de l’Arizona.

«Les vaccins sont l’une de ces choses que nous rendons disponibles, que vous soyez un visiteur hivernal ou que vous veniez d’un autre pays», a déclaré Christ. «Nous voulons nous assurer de protéger tout le monde.»

Le COVID-19 a été particulièrement impitoyable envers les Américains noirs, hispaniques et asiatiques pour des raisons telles que la pauvreté, les problèmes de santé préexistants et les emplois de première ligne. Ce groupe démographique comprend de nombreux immigrants, la grande majorité de ces sans-papiers venant du Mexique et d’Amérique centrale. Beaucoup d’entre eux sont essentiels à l’agriculture et au conditionnement de la viande, et leur maladie et leur mort représentent à la fois une tragédie humaine et un coup dur économique.

«Le vaccin doit être entièrement disponible pour les Américains sans papiers, sinon, il nous mettra tous en danger», a déclaré Manuel Pastor, directeur de l’Institut de recherche sur l’équité de l’Université de Californie du Sud à Los Angeles, qui utilise des données et des analyses pour disséquer les questions d’équité.

« Imaginez que les restaurants rouvrent alors que vous n’avez pas également inclus tout le personnel dans vos efforts de vaccination », a déclaré le pasteur. «Étant donné que les résidents sans papiers, en raison de leur statut professionnel, de notre système d’assurance maladie, du danger perçu d’approcher notre gouvernement et de la détresse économique, sont moins susceptibles d’accéder aux vaccins, il est impératif que nous les rendions gratuits et que nous les distribuions via des véhicules de confiance. «

Informations personnelles non requises pour le vaccin COVID-19

Au cours des quatre dernières années sous le président Donald Trump, les immigrants ont été confrontés à tout, des raids des autorités chargées de l’application de la loi en matière d’immigration à une règle de charge publique qui menace la future citoyenneté pour l’utilisation des avantages publics.

Dans l’état actuel des choses, les sondages montrent qu’environ 40% des Américains déclarent ne pas recevoir de vaccins, dont deux, Pfizer et Moderna, ont un taux d’efficacité très élevé mais ont été développés en un temps record de moins d’un an. Si des millions d’immigrants hésitent également pour d’autres raisons, le virus pourrait persister.

Certains responsables de l’administration Trump ont suggéré que fournir des informations telles qu’une date de naissance, un permis de conduire ou un numéro de passeport aiderait à suivre le déploiement du vaccin et son succès. Ce type de mandat gèlerait de nombreux immigrants, a déclaré le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, dans une lettre du 1er décembre adressée au secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar. Cuomo a ajouté que son état ne se conformerait pas à une telle demande.

Quelques jours plus tard, Azar a déclaré que si de telles informations seraient utiles, «nous n’exigeons pas que des informations personnellement protégées soient fournies» pour obtenir une photo.

Les travailleurs sans papiers de la nation recoupent la vie des Américains par le biais de leurs emplois de cuisiniers, de serveurs de nourriture, de prestataires de soins de santé, de personnel d’entretien des hôtels et des hôpitaux, de soignants âgés, de nounous, de travailleurs agricoles et de conditionneurs de viande.

Les groupes d’immigration conservateurs et libéraux conviennent que les Américains sans papiers ne devraient pas être exclus du vaccin en raison de leur statut.

«Les experts en santé publique devraient déterminer qui doit être priorisé pour le vaccin», a déclaré Ira Mehlman, porte-parole de la Fédération pour la réforme de l’immigration américaine, un groupe résolument conservateur qui plaide pour un moratoire sur l’immigration. «Cela signifie que les personnes sont les plus à risque et les plus susceptibles d’infecter les autres.»

Don Kerwin, directeur exécutif du centre de réflexion non partisan Center for Migration Studies à New York, a déclaré que « ne pas vacciner un groupe en raison de son statut d’immigration serait à la fois inhumain et contre-productif du point de vue de la santé publique ».

Mais, ajoute-t-il, il y aura « un besoin d’une sensibilisation significative adaptée aux communautés d’immigrants, dans une grande variété de langues et sur divers médias. Mais nous ne le voyons pas encore. »

Les militants de l’immigration dans tout le pays sont conscients que leurs électeurs doivent comprendre que le vaccin contre le COVID-19 ne les mettra pas dans la ligne de mire des responsables fédéraux. Mais jusqu’à présent, ils n’ont rien vu de la part des représentants du gouvernement dans les derniers jours de l’administration Trump.

«La nouvelle administration doit faire tout son possible pour que les immigrés sans papiers sachent qu’il est sûr d’obtenir ce vaccin et que toute information qu’ils fournissent, même un numéro de téléphone portable, ne sera pas utilisée contre eux», a déclaré Sulma Arias, directrice des droits des immigrants. à Community Change, un groupe national basé à Washington, DC, qui se concentre sur l’équité raciale et économique.

Tiffany Tate, directrice exécutive du Maryland Partnership for Prevention, une organisation à but non lucratif qui fournit un soutien local et national aux vaccinations, a déclaré que la clé pour amener les travailleurs sans papiers à obtenir le vaccin sera entre les mains de «partenaires de confiance dans la communauté, les gens ils se sont tournés au fil des ans pour les vaccins contre la grippe et autres.

«Où sont la publicité, le matériel éducatif et les campagnes provenant des plus hauts niveaux», a déclaré Tate. «Nous avons ceux qui sont touchés de manière disproportionnée par ce virus qui disent qu’ils pourraient ne pas accepter le vaccin. C’est inquiétant.

La règle de la charge publique, dans les limbes, crée la plus grande peur

Certains efforts de la base pour gagner la confiance d’Américains sans papiers se multiplient.

À Phoenix, les employés du centre de santé communautaire NHW se verront dire de ne pas poser de questions sur le statut d’immigration ou d’assurance maladie lors de l’administration du vaccin, a déclaré le PDG Walter Murillo. Il prévoit également de développer une campagne qui garantit aux gens que leurs renseignements personnels ne seront pas partagés avec les agents d’immigration.

«Nous devons assurer le public que se faire vacciner est un moyen d’aider non seulement nous-mêmes, mais aussi nos voisins», a déclaré Murillo.

Le plus grand obstacle est de répondre aux craintes alimentées par la règle de la charge publique de 2019 de l’administration Trump. Bien que sa mise en œuvre ait été contestée devant les tribunaux, les experts en immigration disent que les travailleurs sans papiers devraient supposer pour l’instant qu’elle reste exécutoire.

La règle autorise les fonctionnaires à considérer l’utilisation par les immigrés de certains avantages publics, y compris Medicaid, lorsqu’ils décident de leur accorder des cartes vertes. Les défenseurs de l’immigration ont allégué que la règle est censée avoir un effet dissuasif, car les sans-papiers ne sont généralement pas éligibles aux avantages concernés par la règle.

La simple existence de la règle a amené certains immigrants à ne chercher aucun type de soins de santé par crainte de récriminations, a déclaré Tara McCollum Plese, directrice des affaires extérieures de l’Arizona Alliance of Community Health Centers à but non lucratif.

Plese a déclaré que de nombreux sans-papiers, qui vivent souvent dans des familles «à statut mixte» avec des résidents légaux et des citoyens américains, ont peur de se rendre dans les cliniques car ils craignent que cela «ait un impact négatif non seulement sur eux-mêmes mais sur les membres de leur famille». Convaincre les immigrés sans papiers d’aller de l’avant maintenant sera «essentiel» au succès global du programme de vaccination COVID-19, a-t-elle déclaré.

En Californie, où vivent environ 2 millions de travailleurs sans papiers du pays, les législateurs des États s’efforcent de garantir que les travailleurs de l’approvisionnement alimentaire sont prioritaires pour les nouveaux vaccins.

«La vaccination ne fonctionnera que si deux choses se produisent», a déclaré le membre de l’Assemblée de Californie, Eduardo Garcia, qui a co-rédigé un projet de loi mettant en lumière les besoins sanitaires des travailleurs de l’approvisionnement alimentaire de l’État. «Premièrement, si les travailleurs agricoles se sentent confiants et en sécurité en le prenant. Et deuxièmement, si nous le faisons à tous les niveaux, quel que soit le statut d’immigration d’un individu.

Diana Tellefson Torres, directrice exécutive de la United Farm Workers Foundation, a déclaré que l’organisation avait récemment organisé une mairie virtuelle, au cours de laquelle les travailleurs agricoles pouvaient poser des questions sur le vaccin.

Des travailleurs de tout le pays ont posé des questions sur le coût, la sécurité et le développement rapide du vaccin, a-t-elle déclaré. Certains ont demandé de quelle documentation ils auraient besoin pour recevoir le vaccin, a-t-elle dit.

La Fondation UFW, qui a aidé les travailleurs agricoles pendant la pandémie avec de la nourriture, des masques et une aide financière, est en train de développer des réponses à ces préoccupations communes en collaboration avec Radio Campesina, un réseau de radio de neuf stations dans quatre États avec un public majoritairement hispanophone.

Les organisations espèrent également promouvoir la vaccination en partageant les témoignages des travailleurs qui ont reçu le vaccin, ainsi que des dirigeants de haut niveau du mouvement des travailleurs agricoles.

«Ces personnes devraient avoir la possibilité de se protéger et de protéger leur communauté», a déclaré Torres.

La Californie abrite quelque 800 000 travailleurs agricoles qui alimentent une industrie de 50 milliards de dollars. Le United Farm Workers estime que jusqu’à 70% des travailleurs agricoles de l’État sont sans papiers.

Le comité consultatif des vaccins communautaires de Californie, qui a été convoqué pour s’assurer que la vaccination est distribuée et répartie équitablement, est en train de recommander des moyens culturellement compétents pour atteindre les communautés sans papiers de l’État concernant le tir, a déclaré Orville Thomas, directeur des affaires gouvernementales au California Immigrant Policy Center et membre du comité.

Thomas a déclaré qu’il n’était au courant d’aucun effort au niveau national pour exclure explicitement les personnes sans papiers de la distribution de vaccins. Mais, a-t-il ajouté, de nombreuses politiques de l’administration Trump ont eu un tel «effet dissuasif» sur les sans-papiers que leur participation au vaccin reste mise en doute.

La Californie et la nation, a déclaré Thomas, doivent investir dans la recherche de moyens d’encourager les sans-papiers à «sortir de l’ombre et à dire: ‘Ouais, j’ai la capacité de me faire vacciner.’»

Suivez le correspondant national d’USA TODAY @marcodellacava, ainsi que l’écrivain d’immigration de la République d’Arizona @azdangonzalez et l’écrivain d’immigration de Palm Springs Desert Sun @rebeccaplevin, tous deux membres du réseau USA TODAY.