Alors que le travail de la saison régulière cède la place au Super Bowl, Patrick Mahomes reste inévitable

BALTIMORE – Pendant qu’ils chantaient debout, il s’est assis en silence. Tandis que la musique résonnait, que la fumée des cigares remplissait l’air et que ses coéquipiers dansaient dans le délire d’un quatrième voyage au Super Bowl en cinq ans, Patrick Mahomes se retirait sur une chaise en plastique dans le coin du vestiaire des visiteurs du stade M&T Bank et expiré.

L’exaltation était là, bien sûr, mais à ce moment-là, le meilleur joueur de football de la planète affichait un air de soulagement total. Pendant cinq minutes, il a regardé son téléphone avec un sourire aux lèvres.

Même après le travail de mi-saison et toutes ces chutes de la part de ses receveurs, après avoir passé des semaines à se mordre la langue devant les microphones pour finalement éclater sur la touche, après que son ailier rapproché du Pro Bowl ait commencé à montrer son âge et que les experts aient commencé à se demander si les champions avaient encore le courage de participer à une autre série éliminatoire – celle-ci devrait venir sur la route — une vérité reste inévitable : c’est toujours la ligue de Patrick Mahomes.

Il est Michael Jordan à son apogée, l’obstacle que tant de ses pairs ne parviennent pas à contourner lorsque cela compte le plus. Jordan a passé les années 1990 à écraser les espoirs de titre de ses homologues – Patrick Ewing, Charles Barkley, Karl Malone – dignes du Temple de la renommée à part entière. C’est ce que fait Mahomes en ce moment, laissant Josh Allen et Lamar Jackson se demander quand leur heure viendra. Et si jamais ce type devait s’écarter du chemin.

“C’est difficile de décrire quelqu’un que bien », a déclaré le directeur général de Kansas City, Brett Veach, dimanche soir, une heure après que les Chiefs ont battu les Ravens 17-10 lors du match de championnat de l’AFC, leur quatrième titre de conférence en six saisons avec Mahomes en tant que titulaire. «C’est une légende. C’est une bénédiction.

Et il reste un obstacle pour toutes les équipes de l’AFC ayant des ambitions pour le Super Bowl.

Cette course a été différente – peut-être plus gratifiante – en raison du chemin emprunté par les Chiefs. À cause d’une saison régulière désordonnée et d’une attaque qui n’a jamais semblé bonne et des questions qui persistaient début janvier. Il y a un peu plus d’un mois, Veach s’est blotti contre l’entraîneur-chef Andy Reid après que les Chiefs aient perdu un match le jour de Noël contre les Raiders, leur cinquième défaite en huit semaines, un dérapage de médiocrité inimaginable pour une équipe qui est en lice pour le championnat depuis à la minute où Mahomes est devenu titulaire en 2018.

“Quelque chose n’allait pas”, a déclaré Veach. « Cette défaite, je pense qu’elle nous a vraiment frappé. Cela a permis à toute l’organisation de se regarder dans le miroir.

Cinq semaines plus tard, il a déclaré que c’était l’une des raisons pour lesquelles ils jouaient encore.

Dès le début des séries éliminatoires, par une soirée glaciale à Kansas City lors de la ronde des wild-cards, les champions ont semblé ravivés. Kelce, pour commencer, semblait déterminé à se débarrasser de sa saison régulière bâclée : il a pris d’assaut le terrain ce soir-là pour des échauffements en dansant et en criant, sans manches dans des températures inférieures à zéro. Son énergie n’a jamais faibli et sa flamme a enflammé l’équipe. Les Dolphins n’ont jamais eu de chance.

Ce que les Chiefs ont fait au cours des semaines consécutives depuis, en gagnant à Buffalo, puis à Baltimore dimanche soir, témoigne de leur détermination à remporter le championnat, forgée au cours des séries éliminatoires du passé, sans parler des leçons tirées de leur saison régulière difficile.

“C’est une chose difficile”, a déclaré Reid à propos de ses séries éliminatoires approfondies chaque hiver, de la difficulté de jouer deux ou trois matchs supplémentaires chaque année. « Vous devez travailler sur cela mentalement. Ce n’est pas facile.

La victoire de dimanche en témoigne. Les Chiefs ressemblaient et jouaient comme l’équipe des vétérans. Les Ravens se mettaient constamment en travers de leur propre chemin. Les chefs ont commis trois pénalités ; les Corbeaux huit. Les Chiefs ont marqué des touchés lors de leurs deux premiers déplacements dans la zone rouge et ont terminé sans revirement ; les Ravens l’ont retourné trois fois, deux fois en profondeur sur le territoire de Kansas City.

La frustration de Baltimore s’est manifestée tout au long du match. Jackson a lancé une interception erronée dans une triple couverture et a claqué son casque. Le receveur recrue remarquable des Ravens, Zay Flowers, a échappé le ballon sur la ligne de but, s’est précipité vers le banc et s’est coupé la main.

Les Chiefs ont joué comme des champions.

“Quand est venu le temps de poser le marteau, ils ont posé le marteau”, a déclaré Reid.

Mahomes a grésillé dès le début, jouant le poste de quart-arrière aussi bien qu’il peut être joué contre une défense d’élite comme celle de Baltimore. Il a effectué des lancers dans la fenêtre serrée, comme son touché au premier quart contre Kelce. Il est sorti de ses poches boueuses et a maintenu ses déplacements en vie. Il a complété ses 11 premières passes, un rappel dur et humiliant pour une foule bruyante vêtue de violet et de noir au stade M&T Bank.

Autrement dit, l’AFC passe toujours par les Chiefs – même si les matchs se jouent ailleurs qu’à Kansas City.

« Nous sommes les hors-la-loi », s’est vanté plus tard Rashee Rice. « Tout le monde veut battre les Chiefs. Nous avons une cible sur le dos chaque jour.

Après une seconde mi-temps qui a vu cinq bottés de dégagement consécutifs de l’offensive des Chiefs, Mahomes a lancé son plus joli lancer du match, un poignard arqué à Marquez Valdes-Scantling aux 3e et 9e avec 2:19 à jouer qui a envoyé ces fans se classer au score. sorties.

«Nous avons le meilleur quart-arrière au monde», a déclaré le secondeur des Chiefs Drue Tranquill. « Nous avons le meilleur ailier rapproché au monde. Nous avons le meilleur entraîneur du monde. Nous avons le meilleur coordinateur défensif au monde. Nous avons le meilleur directeur général du monde.

« Quand tu as tout ça ? C’est juste une question de temps.”

À un moment donné de la seconde période, Mahomes a réussi 27 passes décisives contre cinq pour Jackson. Mahomes a terminé 30 sur 39 pour 241 verges et un touché, surpassant le MVP présumé de la ligue dans les moments grands et petits (Jackson avait 20 sur 37 pour un touché et une interception). Dans un match où les deux quarts affrontaient des défenses de niveau championnat, Mahomes était plus stable. Jackson était au mieux strié.

Et une foule qui voulait désespérément voir Jackson enfin se qualifier pour un Super Bowl – à peu près tout ce qui manque dans son CV à ce stade – a plutôt dû regarder le numéro 15 remporter un quatrième voyage en cinq ans, avec une chance de remporter son troisième. Trophée Lombardi. La saison 2021 de Joe Burrow étant la seule exception, Mahomes continue de renvoyer ses homologues chez eux, année après année.

La scène qui suivit était quelque chose de familier à certains égards mais de frais à d’autres. Mahomes est monté sur une autre scène, acceptant un autre trophée, peut-être le plus surprenant de tous ceux qu’il a hissés au cours de ce début doré de sa carrière. “Vous ne le prenez pas pour acquis”, a-t-il déclaré plus tard à propos de son dernier Super Bowl. “On ne sait jamais à combien de personnes on va arriver.”

Il a 28 ans. Il a déjà remporté 14 matchs éliminatoires, comme Peyton Manning, comme John Elway, comme Terry Bradshaw. Cela le place à égalité au troisième rang de tous les temps, derrière seulement Joe Montana (16 victoires) et Tom Brady (35). Et il l’a fait en seulement six saisons.

Après que Mahomes ait remis le trophée Lamar Hunt, Kelce – qui a attrapé ses 11 cibles pour 116 verges et un touché – est sorti de la scène main dans la main avec sa petite amie célèbre Taylor Swift. Un coéquipier des Chiefs n’arrivait pas à comprendre la cohue des photographes, des dizaines et des dizaines de personnes, qui les suivaient. C’était stupéfiant, même pour une équipe habituée à affronter une intense scène de lumière.

“Mon Dieu, je n’ai jamais rien vu de pareil”, a déclaré le joueur.

De là, Kelce a finalement trouvé son frère, Jason, qui portait un bonnet des Chiefs. Ils se sont embrassés.

“C’est un facile équipe pour laquelle encourager », a déclaré Jason un instant plus tard. “Ils sont restés ensemble malgré toutes ces absurdités.”

Il y en avait beaucoup, les rigueurs d’une course au championnat qui, pendant des mois, ne semblait jamais sur la bonne voie. Les étincelles sont venues de Kelce, qui a été nerveux dans les procédures pas à pas et les entraînements toute la semaine (« Il nous a dirigés », a déclaré Mahomes, « il adore le défi »). Et de Reid, qui n’a jamais bronché lors de ses rencontres d’après-match avec le propriétaire de l’équipe, Clark Hunt, cette saison (« Il n’a jamais douté de l’équipe », a déclaré Hunt). Et du coordonnateur défensif Steve Spagnuolo, qui a rédigé un chef-d’œuvre d’un plan de match dimanche, étouffant l’offensive de Jackson et des Ravens tout au long du match.

Mais – comme pour tous les concurrents – cela dépend en grande partie du visage de la franchise, qui, après la saison la plus exaspérante de sa carrière, a trouvé une place dans un vestiaire de fête pour s’asseoir seule et s’imprégner.

Ce n’était pas juste un autre voyage au Super Bowl. C’était le plus improbable de tous.

“Il donne à tout le monde cette conviction et cet espoir”, a déclaré Veach à propos de son quart-arrière. « Peu importe les probabilités, où nous jouons, où nous allons. Si nous en avons 15 sous le centre, nous avons une chance.

(Photo : Kathryn Riley/Getty Images)