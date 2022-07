Alors que le Tour de France atteint Paris, les femmes pédalent sous les projecteurs

Alors que le peloton du Tour de France se dirige vers son arrivée à Paris dimanche, devant eux, 144 coureuses se battront sur les Champs-Elysées lors d’une journée mémorable pour le sport.

Pour la première fois en 33 ans et après une longue campagne, les organisateurs du Tour de France ASO ont accordé aux meilleures professionnelles féminines une course officielle en plusieurs étapes pour montrer leur talent, leur endurance et leur courage.

L’ouverture de dimanche de 81,7 km dans les rues de la capitale française ne sera pas un acte d’échauffement pour la course masculine qui atteindra Paris plus tard dans l’après-midi.

Il s’agit de la première de huit étapes couvrant un total de 1 033 km de montagnes, de terrain plat et de gravier, se terminant par la montée brutale vers La Super Planche des Belles Filles le 31 juillet.

Le casting assemblé est chargé de qualité, y compris une armada de coureurs néerlandais dirigés par la championne olympique du contre-la-montre Annemiek van Vleuten et l’ancienne championne olympique sur route et multiple championne du monde Marianne Vos.

🎥 Voici tout ce que vous devez savoir sur Le Tour de France Femmes avec @GoZwift ! #TDFF #WatchTheFemmes pic.twitter.com/3eMJBTqJvY — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) 23 juillet 2022

La Polonaise Kasia Niewiadoma et l’Italienne Elisa Longo Borghini ont également les yeux rivés sur le très convoité maillot jaune, mais quoi qu’il arrive sur les routes à venir, la victoire est déjà assurée pour le cyclisme féminin après avoir vécu si longtemps dans l’ombre des hommes.

CINQ ÉTAPES

Une course féminine en France a eu lieu en 1955 avec cinq étapes en Normandie mais était considérée comme une nouveauté et était unique.

En 1984, le Tour de France Féminin s’est déroulé sur de courtes portions de 18 des 23 étapes masculines et a été remporté par l’Américaine Marianne Martin, mais la publicité a été minime, l’attention médiatique presque inexistante et ASO a débranché la prise en 1989.

L’ASO refusant d’autoriser les droits de dénomination, une course par étapes féminine appelée La Grande Boucle Féminine s’est déroulée par intermittence jusqu’en 2009 avant, en 2014, Vos, la cycliste anglaise Emma Pooley et la triathlète Chrissie Wellington ont demandé avec succès à ASO d’accorder une course féminine, bien que terminée. juste une étape.

Alors que la pression augmentait et que la qualité du peloton féminin augmentait, le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, a annoncé en 2021 qu’une course féminine en plusieurs étapes reviendrait.

Avec l’application d’entraînement cycliste Zwift à bord en tant que sponsor titre, une cagnotte féminine record de 250 000 euros et 170 pays diffusant la course, le Tour féminin est prêt à décoller.

L’Italienne Longo-Borghini, vainqueur de Paris-Roubaix cette année qui roule pour Trek-Segafredo, a déclaré que ceux qui étaient sur la ligne de départ dimanche avaient une dette envers des femmes comme Vos qui se sont battues si dur pour leur propre Tour de France.

“Ce que je souligne toujours, c’est que ce ne sera pas le premier Tour de France”, a-t-elle déclaré à Eurosport. « Beaucoup de femmes ont déjà couru le Tour de France.

«Ils ont fait quelque chose qui a finalement marqué un gros but pour nous. Cela ne doit pas être oublié. Maintenant, les petites filles peuvent nous voir, et c’est incroyable.

La cavalière danoise de l’équipe FDJ-SUEZ-Futuroscope Cecilie Uttrup Ludwig, candidate au classement général, a déclaré qu’elle s’était « pincée » dans la préparation du départ de dimanche.

« Est-ce que ça se passe vraiment ? Courons-nous le Tour de France ? C’est énorme, un rêve et quelque chose sur lequel nous travaillons dur depuis longtemps », a-t-elle déclaré.

