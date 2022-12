Alors que le Tigré se calme, l’Éthiopie voit un conflit croissant à Oromia

Commentez cette histoire Commentaire

NAIROBI, Kenya – Alors qu’un conflit meurtrier en Éthiopie commence à se calmer, un autre prend de l’ampleur, défiant un gouvernement désireux de persuader la communauté internationale de lever les sanctions et de relancer ce qui était autrefois l’une des économies les plus dynamiques d’Afrique. Alors même que le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed assiste au sommet États-Unis-Afrique cette semaine pour promouvoir l’accord de paix du mois dernier entre son gouvernement et les autorités de la région du Tigré, la grande région d’Oromia semble de plus en plus instable.

Le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique, avec 120 millions d’habitants, est à nouveau aux prises avec des tensions meurtrières entre les groupes ethniques et leurs alliés armés. Les groupes ethniques Oromo et Amhara, les plus nombreux du pays, allèguent des meurtres et blâment l’autre. Les télécommunications étant souvent coupées et les habitants craignant souvent des représailles s’ils s’expriment, le bilan des violences à Oromia est inconnu.

S’adressant à l’Associated Press sous couvert d’anonymat par crainte pour leur sécurité, plusieurs habitants d’Oromia ont décrit des attaques meurtrières ces dernières semaines.

Un témoin du district de Kiramu, dans la région, a déclaré que son père et son cousin figuraient parmi au moins 34 personnes tuées depuis le 24 novembre. Il a accusé les soldats sous le contrôle du gouvernement régional d’Oromia, affirmant avoir vu leurs uniformes.

“Tout a commencé par une confrontation entre une seule milice locale et des membres des forces spéciales d’Oromia”, a-t-il déclaré. “Les forces spéciales ont tué la milice qui était membre de la communauté Amhara, puis une tuerie d’une semaine a suivi.” Il a estimé que des centaines de personnes ont depuis fui la région.

Un habitant de l’ethnie oromo de Kiramu a cependant accusé un groupe armé amhara connu sous le nom de Fano d’avoir attaqué et tué des civils et a déclaré avoir vu plus d’une douzaine de corps et en avoir enterré quatre le 29 novembre.

“Ce groupe de miliciens tue notre peuple, brûle des villages et pille tout ce que nous possédons”, a déclaré Dhugassa Feyissa à l’AP. “Ils tirent sur tous ceux qu’ils trouvent … que ce soit des fonctionnaires, des policiers ou des enseignants.”

Les Oromo et Amara vivent ensemble depuis des années, a-t-il dit, mais ils n’avaient jamais vu de combats comme celui-ci auparavant.

L’administrateur adjoint du district de Gidda Ayanna, qui a également connu certaines des pires violences d’Oromia ces dernières semaines, a également blâmé les combattants d’Amhara Fano.

« Les civils de notre région sont tués, déplacés et pillés. Ce groupe est lourdement armé, il n’est donc pas à la hauteur des agriculteurs qui sont sans défense », a déclaré Getahun Tolera, notant que son district accueille désormais quelque 31 000 personnes qui ont fui les districts voisins. “Nous allons toujours de maison en maison et découvrons des corps.”

Les responsables du gouvernement fédéral éthiopien ont refusé de commenter les meurtres à Oromia et n’en ont pas encore parlé ouvertement. Le Premier ministre a déclaré la semaine dernière que certains “ennemis aux opinions extrêmes” tentaient de déstabiliser le pays, sans donner de détails.

Les forces de sécurité éthiopiennes, les insurgés oromo et la milice amhara s’affrontent dans l’Oromia, la plus grande région d’Éthiopie, a déclaré William Davison, analyste à l’International Crisis Group.

“Au milieu d’une lutte gouvernementale qui s’intensifie contre les rebelles, tous les trois ont ciblé des civils, en particulier l’ethnie Amhara, ce qui a conduit à une augmentation de la violence de la part des milices Amhara prétendant défendre leurs communautés”, a-t-il déclaré.

Alors que les forces de sécurité fédérales éthiopiennes combattent l’Armée de libération d’Oromo, que le gouvernement a qualifiée de groupe terroriste, les résidents d’Oromo et d’Amhara et leurs alliés armés se battent également pour des griefs anciens et nouveaux.

Les colons Amhara se sont déplacés en masse pour la première fois vers Oromia dans les années 1980 lors d’une famine dans le nord de l’Éthiopie. Ils y vécurent paisiblement jusqu’à ces trois dernières années. L’OLA s’est séparée d’une organisation politique oromo et aurait commencé à cibler Amhara, parfois pour se venger de ses pertes face aux forces gouvernementales. La milice Amhara aurait commencé à cibler les Oromos et les forces de sécurité régionales se sont impliquées.

Les Oromos sont le plus grand groupe ethnique d’Éthiopie, suivis des Amhara, qui dominent la politique du pays depuis des générations. De nombreux Oromos jubilaient quand Abiy, qui s’identifie comme Oromo, est devenu Premier ministre en 2018. Mais cette excitation s’est transformée en frustration face à la violence croissante.

Des rassemblements pour protester contre les meurtres ont eu lieu dans certaines communautés ces derniers jours. La semaine dernière, la Commission éthiopienne des droits de l’homme nommée par le gouvernement a déclaré que “des centaines” de personnes avaient été tuées de “manière horrible” au cours des quatre derniers mois dans 10 zones de la région d’Oromia, et elle a confirmé la présence des forces gouvernementales, la milice Amhara et l’OLA dans les zones où des meurtres répétés se produisent.

“Les attaques délibérées contre des civils dans ces zones sont fondées sur l’ethnicité et les opinions politiques … avec l’affirmation que l’un soutient un groupe plutôt qu’un autre”, a déclaré la commission, exhortant le gouvernement fédéral à prendre des mesures urgentes.

Les partis d’opposition prennent également la parole. Le Parti révolutionnaire du peuple éthiopien, le Parti de l’unité de toute l’Éthiopie et le Parti Enat ont appelé à plus de sécurité pour les communautés touchées, et un haut responsable éthiopien du Mouvement national d’opposition d’Amhara a demandé au gouvernement fédéral d’intervenir.

“La totalité d’entre nous est devenue un pays qui ne montre aucune forte aversion pour une effusion de sang continue d’innocents, où qu’elle se produise”, a déclaré Belete Molla dans un message Facebook au début du mois.

Une autre personnalité politique de premier plan, le politicien de l’opposition oromo Jawar Mohammed, a affirmé plus tôt ce mois-ci qu’au moins 350 personnes avaient été tuées et plus de 400 000 déplacées “juste au cours des 48 dernières heures” dans les régions de Kiramu, Horo Guduru, Kuyu et Wara Jarso d’Oromia.