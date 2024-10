Alors que le temps presse, Harris reste concentré sur les États du « mur bleu »

MILWAUKEE– A trois semaines de la campagne présidentielle, le démocrate Kamala Harris passe la plupart de ses journées à essayer de renforcer le soutien dans les États du « mur bleu » que sont la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin, tout en essayant d’éviter une répétition de l’effondrement d’Hillary Clinton il y a huit ans.

Le vice-président fait campagne dans une patinoire de hockey lundi à Erie, en Pennsylvanie, où elle a dénoncé le candidat républicain Donald Trump comme « dérangé ». Elle a visité une galerie d’art à Détroit avec les acteurs Don Cheadle, Delroy Lindo et Cornelius Smith. Jr. mardi, puis a enregistré une mairie radiophonique avec Charlamagne ce Dieu.

Mercredi, Harris était de retour en Pennsylvanie pour souligner son allégeance à la Constitution alors qu’elle se trouvait à quelques pas des rives du fleuve Delaware, où George Washington a traversé avec ses troupes à un moment charnière de la guerre d’indépendance.

Son rythme ne ralentit pas pour le reste de la semaine. Harris devrait organiser trois événements dans le Wisconsin jeudi, dont une rencontre avec des étudiants de l’Université du Wisconsin-Milwaukee, et trois autres dans le Michigan vendredi. Elle fera ensuite campagne à Détroit samedi.

Une défaite quelque part dans le « mur bleu », un nom qui reflète la tendance démocrate traditionnelle de la région, pourrait condamner Harris à la présidence.

« Vous ne prenez pas ces États pour acquis. Et ce n’est pas le cas », a déclaré Joel Benenson, un sondeur démocrate.

Il a auparavant été stratège en chef de Clinton, dont la campagne était si confiante qu’elle a cessé de mener ses propres sondages sur les champs de bataille du Midwest à l’approche des élections.

« Nous avons reçu une leçon douloureuse en 2016, lorsque nous ne sommes pas allés dans les États du « mur bleu », et nous avons perdu », a déclaré Benenson.

La campagne de Harris a souligné qu’elle n’abandonnait pas les champs de bataille de la Sun Belt comme la Caroline du Nord, la Géorgie, l’Arizona et le Nevada. La vice-présidente était en Caroline du Nord ce week-end et elle devrait être de retour en Géorgie dimanche.

Mais la ressource la plus précieuse de tout candidat est le temps, et le calendrier de Harris reflète le consensus sur sa chance la plus probable de remporter la Maison Blanche.

« Ce n’est pas le seul chemin, mais c’est le chemin le plus facile vers la victoire », a déclaré l’enquêteur démocrate Celinda Lake.

Elle a ajouté : « Si vous ne pouvez pas gagner la Pennsylvanie ou le Michigan, pensez-vous vraiment que vous pouvez gagner la Géorgie ou la Caroline du Nord ? »

La Pennsylvanie et le Michigan sont les destinations les plus populaires de Harris depuis la fête du Travail, avec huit arrêts dans chaque État, selon un suivi par Associated Press des événements publics des candidats.

Lors de l’événement de Harris à Washington Crossing mercredi, un électeur a déclaré que les démocrates avaient découvert à leurs dépens le coût de la complaisance.

« En 2016, nous pensions que nous avions réussi, vous savez, nous pensions que tout allait bien », a déclaré Melanie Woods, une directrice d’école à la retraite venue de Brooklyn. « Et je ne pense pas que l’on puisse jamais prendre quoi que ce soit pour acquis. plus. »

Dan Kanninen, directeur des États du champ de bataille de la campagne Harris, a déclaré que le vice-président disposait de « plusieurs voies » pour gagner.

« Les sept États du champ de bataille sont en jeu, et nous savons que chacun sera incroyablement proche », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi nous continuerons à engager et à mobiliser les électeurs de manière agressive dans tous ces États jusqu’au jour du scrutin. »

Au cours de ses voyages de campagne, Harris tente de choisir des domaines stratégiques pour parler de politiques clés, comme la promotion de l’emploi dans le secteur automobile et de l’adhésion syndicale à Détroit et sa visite à Douglas, en Arizona, pour dévoiler ses projets visant à renforcer les règles pour les immigrants demandant l’asile à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. après avoir longé l’imposant mur séparant les deux pays.

La campagne s’appuie également de plus en plus sur de vastes réseaux organisationnels dans des États clés, y compris des bureaux coordonnés avec les partis démocrates des États, pour combler les lacunes lorsque Harris n’est pas là. Il déploie des substituts clés – notamment le colistier de Harris, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz – pour atténuer l’impact du choix de voyager dans une partie du pays plutôt que dans une autre.

Les démocrates ont aussi d’autres avantages. Il existe un groupe important de politiciens de haut niveau qui sont unis derrière Harris, y compris l’ancien président Barack Obama, qui a fait des arrêts de campagne en son nom. Et il existe un trésor de guerre de campagne plus important que celui de Trump, permettant à Harris de maintenir la pression grâce à la publicité et à de vastes efforts pour faire sortir le vote.

Les chances électorales des démocrates ont fluctué au cours de cette année électorale tumultueuse. Le président Joe Biden était confronté à un chemin de plus en plus difficile vers sa réélection, certains États violets étant devenus hors de portée. Mais lorsqu’il a abandonné la course en juillet, l’équipe de Harris a souligné son attrait géographique potentiellement plus large.

« La vice-présidente Harris se lance dans une course serrée, mais il est clair qu’elle peut rassembler une coalition d’électeurs pour maintenir un large éventail d’États en jeu », a écrit la présidente de la campagne, Jen O’Malley Dillon, dans une note fin juillet.

Mais cela ne veut pas dire que certains États ne sont pas plus importants que d’autres.

« Vous gagnez la Pennsylvanie et vous êtes le prochain président », a déclaré le sénateur John Fetterman lors du rassemblement de Harris à Erie.

Le voyage de Trump est moins ciblé que celui de Harris cette semaine. Il était en Pennsylvanie lundi, en Illinois et en Géorgie mardi et en Floride mercredi.

Il fréquente le Dîner de charité Al Smith à New York jeudi et retourne à Détroit vendredi

Sa précédente visite là-bas a suscité des réactions négatives parce que il a critiqué la villequi rebondit après des années de problèmes financiers.

« Notre pays tout entier finira par ressembler à Détroit si elle est votre présidente », a déclaré Trump lors d’un discours au Detroit Economic Club.

Tommey Walker, fondateur et propriétaire de l’entreprise de vêtements Detroit vs. Everybody, a ridiculisé Trump pour avoir dénigré sa ville tout en présentant Harris lors d’un événement mardi.

« Maintenant, c’est Détroit contre Donald Trump », a proclamé Walker.

Harris, en revanche, parlait de la ville sur un ton respectueux. Elle se souvient s’être liée d’amitié avec des étudiants de Détroit alors qu’elle fréquentait l’Université Howard.

« Je ressens simplement une âme sœur chaque fois que je viens à Detroit », a déclaré Harris.

___

Le journaliste vidéo d’Associated Press, Tassanee Vejpongsa, de Washington Crossing, en Pennsylvanie, a contribué à ce rapport.