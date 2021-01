Pensez aux menaces majeures qui pèsent sur la Corée du Sud, et son voisin nucléaire, la Corée du Nord, pourrait vous venir à l’esprit. Mais un risque plus subtil pour le bien-être futur de la Corée du Sud se trouve à l’intérieur de ses frontières: une population qui diminue et vieillit rapidement. L’inquiétude a été soulignée ce week-end avec la publication de données de recensement qui montraient que la population de la Corée du Sud avait chuté en 2020 pour la première fois jamais enregistrée. Un nombre croissant de nouveau-nés a été dépassé par un nombre croissant de décès, selon les données du recensement rapporté dimanche par Yonhap, l’agence de presse sud-coréenne. Pendant des années, les experts en population ont averti que les tendances démographiques en Corée du Sud, comme celles du Japon, montrent une croissance en baisse – un mauvais signal pour reconstituer la main-d’œuvre et prendre soin des retraités et autres personnes âgées alors qu’ils deviennent une plus grande part de la société. Les nouvelles données de la Corée du Sud, bien que n’étant pas une surprise, étaient néanmoins préoccupantes pour un pays qui est devenu au cours des dernières décennies l’une des dynamos économiques et culturelles de l’Asie. Yonhap a déclaré que les données de recensement du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité montraient que la population sud-coréenne s’élevait à 51.829.023 au 31 décembre, en baisse de 20.838 par rapport à la fin de 2019. Il y avait 275 815 naissances, en baisse de 10,65% par rapport à 2019, et 307764 décès, en hausse de 3,1 pour cent à partir de 2019.

Yonhap a cité une déclaration du ministère comme exprimant son inquiétude quant aux implications, affirmant que «dans un contexte de baisse rapide du taux de natalité, le gouvernement doit entreprendre des changements fondamentaux dans ses politiques pertinentes». On ne sait pas dans quelle mesure la pandémie de coronavirus pourrait exacerber le problème de la population. Les quelque 1 000 décès en Corée du Sud attribuables à Covid-19 n’ont pas affecté le résultat de base. Mais la Banque de Corée, dans une évaluation économique régulière rapporté la semaine dernière, a déclaré que la pandémie aurait un «impact négatif sur le mariage et le taux de natalité de la nation, conduisant à une accélération du vieillissement de la population». Les gouvernements sud-coréens successifs ont cherché à contrer la baisse du taux de natalité en offrant des incitations financières aux couples pour qu’ils aient plus d’enfants. Le dernier paquet d’incitations a été introduit il y a quelques semaines à peine par le président Moon Jae-in, offrant des allocations mensuelles de 300 000 won, soit environ 274 dollars, pour chaque nouveau-né et bébé jusqu’à l’âge de 1 an à partir de 2022. 2 millions de primes en espèces gagnées à partir de l’année prochaine, ainsi que des avantages médicaux et autres augmentés. Alors que le paquet de M. Moon était une reconnaissance que les incitations précédentes avaient échoué, il n’était pas clair si l’augmentation des récompenses financières pour avoir des enfants aiderait.

D’autres tendances en Corée du Sud découragent fortement les naissances. Ils comprennent des logements inabordables et l’opposition croissante des femmes aux attentes des hommes en matière d’éducation des enfants dans ce qui reste une société patriarcale. Plus de femmes en Corée du Sud, se rebellant contre le sexisme profondément ancré dans le pays, sont mariage précédent et la maternité dans la poursuite de l’éducation et des carrières professionnelles. « En bref, notre pays n’est pas un bon endroit pour vivre, donc il n’est pas préférable de transmettre le fardeau à nos enfants », a déclaré le Korea Times dans un éditorial le mois dernier, à propos de l’inefficacité de ce qu’il a appelé les tentatives fragmentaires du gouvernement pour inverser la baisse des naissances. Le taux de fécondité de la Corée du Sud, une mesure du nombre moyen d’enfants par femme, est le plus bas du monde. Données du Organisation pour la coopération et le développement économique, qui inclut la Corée du Sud, montrent que son taux de fécondité est progressivement passé de 2,9 en 1979 à 0,9 en 2019. Les prévisionnistes s’attendent à ce qu’il continue à baisser. Un taux de fécondité de 2,1 est considéré par les démographes comme le seuil requis pour reconstituer la population d’un pays. Au fil du temps, la baisse des taux de natalité peut laisser présager de graves difficultés économiques. Avec moins de jeunes travailleurs, les employeurs ne peuvent pas pourvoir aux postes vacants. Les retraités constituent un segment croissant de la population en décroissance, avec moins de ressources gouvernementales pour les aider. Le taux de suicide chez les Sud-Coréens âgés de 65 ans et plus est l’un des plus élevés.