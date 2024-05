La publication d’une vidéo d’un réserviste présumé de Tsahal menaçant de mutinerie si le gouvernement ne poursuit pas une « victoire complète » sur le Hamas a suscité de fortes condamnations samedi – ainsi que de sévères critiques à l’encontre du Premier ministre Benjamin Netanyahu pour ne pas y avoir répondu plus tôt.

L’armée israélienne a ouvert une enquête criminelle sur la vidéo et les médias hébreux ont rapporté samedi soir que la police militaire avait arrêté un suspect qui devait être interrogé plus tard.

Le clip, partagé pour la première fois sur les réseaux sociaux par le journaliste résolument pro-Netanyahu Yinon Magal, puis republié par le fils de Netanyahu, Yair, montre un fantassin armé et masqué jurant de refuser les ordres du ministre de la Défense Yoav Gallant et affirmant que les soldats n’écouteront que Netanyahu. .

« Premier ministre Benjamin Netanyahu, la vidéo est pour vous. Nous, soldats réservistes, n’avons pas l’intention de remettre les clés à une quelconque autorité palestinienne. Nous n’avons pas l’intention de donner les clés de Gaza à une quelconque entité – Hamas, Fatah ou toute autre entité arabe », a déclaré le soldat.

« Nous avons une opportunité unique dans une vie : vous avez 100 000 soldats réservistes prêts à donner leur vie pour le peuple d’Israël. Prêt à mourir. Nous avons tout perdu, nous avons perdu notre vie de famille, nous avons perdu nos moyens de subsistance et nous n’avons nulle part où aller. Nous resterons ici jusqu’à la fin. Jusqu’à la victoire », affirme le réserviste.

« Yoav Gallant, tu ne peux pas gagner la guerre. Quitter. Vous ne pouvez pas gagner cette guerre. Vous ne pouvez pas nous commander », dit l’apparent réserviste.

Son message est arrivé une semaine et demie après que Gallant ait déclaré à la télévision à Netanyahu qu’il ne consentirait pas à une gouvernance civile ou militaire israélienne de Gaza et que la gouvernance par des entités palestiniennes autres que le Hamas, accompagnées d’acteurs internationaux, était de la responsabilité d’Israël. intérêt.

En réponse, les membres d’extrême droite de la coalition de Netanyahu ont appelé à son éviction – le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir affirmant faussement du point de vue de Gallant « qu’il n’y a aucune différence entre le fait que Gaza soit contrôlée par des soldats de Tsahal ou que les meurtriers du Hamas la contrôlent ».

Ni Ben Gvir ni son collègue ultranationaliste Bezalel Smotrich n’avaient commenté publiquement la vidéo samedi soir.

Netanyahu n’a pas immédiatement répondu à la vidéo, qui a commencé à faire la une des journaux pendant Shabbat, incitant le président travailliste sortant Merav Michaeli à accuser le Premier ministre de soutenir son message.

« Tout comme ils ont mené un coup d’État au sein des institutions démocratiques, ils encouragent désormais une tentative de mutinerie au sein de Tsahal », a tweeté Michaeli, faisant référence aux efforts du gouvernement pour remanier le système judiciaire.

« Pour Netanyahu, un appel à ignorer le chef d’état-major de Tsahal et le ministre de la Défense et à ne suivre que lui est [a Sabbath delight] mais condamner cet appel est une profanation du sabbat et une profanation du droit d’être au-dessus de la loi », a-t-elle déclaré.

« Nous ne sommes pas seulement engagés dans une guerre existentielle contre le Hamas. Nous sommes dans une situation existentielle pour notre pays démocratique contre les forces bibistes messianiques qui nous rongent de l’intérieur », a-t-elle ajouté, jouant sur le surnom de Netanyahu.

Le chef de l’opposition Yair Lapid lors d’un rassemblement en faveur des otages à Tel Aviv, le 25 mai 2024. (Elad Gutman)

Le chef de l’opposition Yair Lapid a averti que les vidéos appelant à la rébellion au sein de l’armée israélienne étaient « dangereuses et désastreuses », qu’elles soient authentiques ou mises en scène.

Dans un message sur X, Lapid a déclaré que le partage « enthousiaste » de la vidéo par les partisans de Netanyahu démontrait « une nouvelle tentative d’échapper à la responsabilité de celui qui a conduit au plus grand désastre de l’histoire du peuple juif depuis l’Holocauste », faisant référence à le refus répété du premier ministre d’accepter la responsabilité des atrocités du 7 octobre.

« Cette folie devrait cesser. Ce gouvernement doit être retiré de nos vies avant qu’il ne détruise tout ce qui est vrai et sacré pour ce pays », a-t-il écrit.

Einav Zangauker, dont le fils Matan est retenu en otage à Gaza, s’adresse aux manifestants de la rue Begin, à Tel Aviv, le 27 avril 2024. (Paulina Patimer/Forum des otages et des familles disparues)

S’adressant à un rassemblement à Tel Aviv samedi, Einav Zangauker, dont le fils Matan a été kidnappé le 7 octobre, a critiqué Netanyahu pour avoir « saboté les accords » visant à ramener les otages chez eux.

« Tandis que le fils du Premier ministre encourage une rébellion au sein de l’armée israélienne, mon fils est retenu en otage », a-t-elle déclaré.

Samedi soir, un haut responsable, s’exprimant anonymement sur la Douzième chaîne, a déclaré que le partage de la vidéo par Yair Netanyahu constituait « un appel clair à la rébellion contre le commandement de Tsahal ».

« Le Premier ministre dans son silence assourdissant, heure après heure, soutient cet acte grave », a insisté la source.

Quelques minutes plus tard, le bureau du Premier ministre a publié un communiqué affirmant que Netanyahu avait « mis en garde à plusieurs reprises contre les dangers du phénomène d’insubordination et l’attitude permissive à son égard ».

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu (à gauche) et le ministre de la Défense Yoav Gallant assistent à une conférence de presse à la base militaire de Kirya à Tel Aviv, le 28 octobre 2023. (Abir Sultan/Pool Photo via AP)

Netanyahu a fait des déclarations similaires contre « l’insubordination » lorsque les réservistes d’élite ont cessé de se porter volontaires l’année dernière pour protester contre les projets de son gouvernement visant à renverser le système judiciaire.

Sans faire directement référence ni à la vidéo ni à son fils, le communiqué ajoute que Netanyahu a été « cohérent » dans sa position sur l’insubordination et qu’il « rejette catégoriquement tout refus de quelque part que ce soit ».

Le Premier ministre s’attend à ce que « tous les systèmes traitent [those who refuse] également », a-t-il déclaré.

Peu de temps après que le bureau du premier ministre a publié sa déclaration, le ministre Benny Gantz – qui est avec Gallant l’un des trois membres votants du cabinet de guerre – a appelé Netanyahu à dénoncer plus clairement les appels à l’insubordination.

« Dans Tsahal, en tant qu’armée populaire, des soldats de toutes les couches de la société israélienne servent, avec une variété d’opinions et de croyances – mais il n’y a qu’un seul grade de commandement supérieur : le chef d’état-major », a déclaré Gantz.

« Exprimer son soutien à l’appel à la rébellion en temps de guerre, ou en général, comme dans la vidéo publiée hier, nuit à la sécurité d’Israël », a averti l’ancien chef d’état-major de Tsahal, appelant Netanyahu à « condamner clairement et sans ambiguïté la vidéo séditieuse et à ne pas cachez-vous derrière une laverie automatique de mots.

Le ministre de la Guerre Benny Gantz tient une conférence de presse à Ramat Gan, le 18 mai 2024. (Miriam Alster/Flash90)

Comme Gallant, Gantz s’est récemment disputé avec Netanyahu au sujet de sa gestion de la guerre à Gaza.

Dans une déclaration télévisée samedi dernier, Gantz, dont le parti de l’Unité nationale a rejoint le gouvernement à la suite du 7 octobre, a lancé un ultimatum à Netanyahu, menaçant de se retirer de la coalition à moins que le Premier ministre ne s’engage sur une vision convenue pour le conflit de Gaza d’ici 8 juin.

Parmi les revendications de Gantz figurait la création « d’un mécanisme international de gouvernance civile pour Gaza, comprenant des éléments américains, européens, arabes et palestiniens ».

Et dans un autre défi direct à Netanyahu, moins d’une semaine plus tard, Gantz a appelé jeudi à la création immédiate d’une commission d’enquête d’État sur les échecs qui ont conduit à l’attaque dévastatrice du Hamas du 7 octobre.

La déclaration de Gantz intervient quelques heures seulement après que Tsahal, en réponse à une demande d’accès à l’information, a révélé que le Premier ministre avait reçu plusieurs communiqués des renseignements militaires au printemps et à l’été 2023 l’avertissant de la façon dont les ennemis du pays percevaient le bouleversement politique de masse de cette année-là. .

Emanuel Fabian et le personnel du Times of Israel ont contribué à ce rapport.