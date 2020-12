Des millions d’Américains qui attendent un soulagement des verrouillages de Covid-19 depuis avril peuvent s’attendre à 600 dollars chacun, tandis que le Congrès veut approuver 1,4 billion de dollars pour le Pentagone, l’aide étrangère, les courses de chevaux et l’équité entre les sexes des statues.

Les 900 milliards de dollars « stimulus » Le projet de loi présenté par le Congrès lundi est bien moins que ce que les démocrates exigeaient, retardant pendant des mois un nouveau soulagement dans ce que leurs dirigeants ont pratiquement admis viser à influencer les élections de 2020. Il alloue 166 milliards de dollars pour des paiements directs allant jusqu’à 600 dollars par personne – y compris maintenant certains immigrants illégaux – qui pourraient sortir dès la semaine prochaine si le projet de loi est approuvé.

Un autre 120 milliards de dollars serait pour les prestations de chômage prolongées, mais maintenant avec une obligation de présenter des documents.

Les demandeurs PUA devront désormais fournir des justificatifs de revenus (et non une auto-attestation!) Dans les 21 jours. Les demandeurs persistants (réclamation avant le 31/01/21) devront le fournir dans les 90 jours. C’est un fardeau énorme pour les travailleurs et les bureaux de l’assurance-chômage des États. pic.twitter.com/W6LFl9eyX7 – Elizabeth Pancotti (@ENPancotti) 21 décembre 2020

Quelque 325 milliards de dollars serviront à aider les petites entreprises – y compris une subvention de 15 milliards de dollars pour les salles de spectacle, les cinémas et les musées, comme le fait pression le chef de la minorité au Sénat Chuck Schumer (D-New York) – mais ne devrait pas couvrir plus de trois mois de paie.

La dernière fois que les Américains ont reçu un paiement direct, c’était en avril, et le chèque coûtait jusqu’à 1 200 $ par personne. C’était après seulement un mois de verrouillages écrasant l’économie au nom de la lutte contre la pandémie, qui n’ont fait qu’empirer depuis.

Le Congrès est inutile, une bande de millionnaires bellicistes qui ne se soucient pas de nous pic.twitter.com/eJuVpre9wK – Rania Khalek (@RaniaKhalek) 21 décembre 2020

Le sénateur John Kennedy (R-Louisiana) a attiré l’attention pour avoir dit que le projet de loi était «Vraie aide» et oser rappeler aux Américains que le gouvernement n’a pas vraiment de cet argent et doit l’emprunter.

«C’est 1 billion de dollars, pour l’amour de Dieu! Qu’est-ce que c’est, 1 000 millions de dollars? Et il n’y a pas de fée de l’argent » Kennedy a déclaré sur Fox News.

L’absence d’un «Fée de l’argent» ne semble toutefois pas empêcher le Congrès de présenter un projet de loi omnibus de 1,4 billion de dollars. Il semble avoir été présenté avec le stimulus dans un document de plus de 5500 pages. Les rapports de Capitol Hill ont blâmé ces difficultés techniques avec les ordinateurs et imprimantes du Congrès. Cela a également semé la confusion parmi les journalistes et les membres du public, incapables de distinguer les projets de loi.

Le mot "missile" apparaît 19 fois dans le COVID Relief Bill. "Avion" apparaît 208 fois. "Munition" 46 fois. "arme" 46 fois. "Soins de santé" = 24. "docteur"/"infirmière" = 5. "masques" = 0. À qui et à quoi sert ce projet de loi exactement? – Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) 21 décembre 2020

Un détail particulièrement flagrant que beaucoup ont noté est l’aide étrangère, de 1,4 milliard de dollars «Loi sur l’initiative de réassurance en Asie» à 500 millions de dollars pour Israël et 453 millions de dollars pour l’Ukraine.

Le projet de loi de relance: Le gouvernement ferme l’économie. Vous perdez votre emploi. Vous risquez une expulsion. 600 $ pour tous vos problèmes. En attendant, ils envoient: 135 millions de dollars à la Birmanie

85,5 millions de dollars au Cambodge

1,4 milliard de dollars pour "Loi sur l’Initiative de réassurance en Asie"

130 millions de dollars au Népal Ils te détestent. pic.twitter.com/95U2Qt4uNa – Techno Brouillard (@Techno_Fog) 21 décembre 2020

La nouvelle facture de secours COVID contient 500 millions de dollars pour Israël. pic.twitter.com/oWJlLm1MzC – Walker Bragman (@WalkerBragman) 21 décembre 2020

453 millions de dollars d’aide à l’Ukraine. #VetoTheBill pic.twitter.com/E8ID8St3Nx – Marina Medvin 🇺🇸 (@MarinaMedvin) 21 décembre 2020

Hong Kong « la démocratie » les militants étaient également dans l’esprit du Congrès, apparemment, à hauteur de 3 millions de dollars.

Le nouveau projet de loi de relance attribue 3 millions de dollars aux émeutiers de Hong Kong pic.twitter.com/PX3PmBFKeM – Alex Rubinstein (@RealAlexRubi) 21 décembre 2020

Même la procédure d’élection d’un nouveau Dalaï Lama a réussi.

La section exposant (reformulant, en fait) la position américaine sur le processus par lequel le Dalaï Lama peut être choisi est une géopolitique intéressante. Le gouvernement chinois (officiellement athée) a tenté de contrôler le processus.https: //t.co/p6V4HFDulF. pic.twitter.com/bbFghRIXft – Olivier Knox (@OKnox) 21 décembre 2020

Il existe également un véritable assortiment de causes pour animaux de compagnie. Par exemple, il existe un correctif pour le « Erreur de rédaction » dans le projet de loi de réforme du bien-être de 1996 qui excluait les résidents des îles Marshall – un État vassal américain techniquement indépendant dans le Pacifique Sud – du programme Medicaid.

Il y a une ligne interdisant à la Federal Trade Commission de publier un rapport disant que la consommation de sucre est mauvaise pour les enfants.

La législation empêche la FTC de dire: «Le sucre est mauvais pour les enfants». pic.twitter.com/rqTZRPIBuP – Matt Stoller (@matthewstoller) 21 décembre 2020

Quelque 10 millions de dollars a trouvé pour «Programmes de genre» Au Pakistan. Un montant non spécifié sera dépensé pour enquêter les effets de la «1908 Springfield Race Riot.» Ensuite, il y a la pose du travail de fondpour établir un «Conseil consultatif sur la sécurité climatique», ainsi qu’une commission pour adresser la inégalité des genres de… statues.

Enfin, un organisme est mis en place pour garantir l’intégrité et l’équité des courses de chevaux, notamment lorsqu’il s’agit de donner des analgésiques aux chevaux. Cela rend les courses de chevaux soumises à un examen plus minutieux que, disons, les élections américaines.

Le projet de loi de secours Covid comprend une longue sous-section intitulée «Loi sur l’intégrité et la sécurité des courses de chevaux de 2020» pic.twitter.com/zfBtHUnRhE – Tom Elliott (@tomselliott) 21 décembre 2020

L’attitude cavalière de l’establishment envers l’aide aux Américains par rapport à leurs priorités de perpétuer la présence mondiale des États-Unis a réussi à unir brièvement la gauche et la droite, mais dans quel effet reste à voir.

Je n’ai pas de mots – je m’oppose au projet de loi de relance, laissez simplement les gens travailler. Mais ceci, pour intégrer toutes ces absurdités dans le projet de loi. ANTIFA et BLM ont-ils toujours ces guillotines? Je pense que nous pouvons trouver une cause commune. https://t.co/vD0N8EtUZc – Le Pimpernel écarlate 🧭 (@Not_a_Marxist) 21 décembre 2020

Il devrait y avoir un mouvement bipartisan contre l’aide étrangère. S’ils ne peuvent donner aux Américains que 600 $, nous ne devrions pas envoyer d’argent ailleurs. C’est foutu. – Cassandra Fairbanks (@CassandraRules) 21 décembre 2020

Le Congrès pense clairement que ses renflouements sélectifs et politiquement préférentiels pour les personnes politiquement protégées, après la crise bancaire de 2008, sont un bon modèle pour les plans de secours de Covid-19. Cela produira-t-il une réaction populiste bipartisane de gauche à droite comparable? – Robert Barnes (@Barnes_Law) 21 décembre 2020

