Alors que le Stampede de Calgary démarre, Michael Enright raconte comment il a appris à aimer et à monter à cheval

Cela fait partie d’une série de chroniques de Michael Enright, reflétant ses plus de 50 ans en tant que journaliste et diffuseur de la CBC couvrant les événements d’actualité canadiens et mondiaux.

Les films occidentaux étaient le personnel de la vie pour moi, grandissant au milieu d’une grande ville. Pas tellement à cause des vols, des tirs et des combats, mais à cause des chevaux.

Le seul cheval que je connaissais dans la vraie vie était le percheron fatigué qui tirait la charrette à pain dans les rues de la ville. Les chevaux d’Hollywood étaient les maîtres de leur pays : intelligents, rapides, loyaux, poussés par une sorte de noblesse équine.

Les trois grands dans mes rêves de cow-boy étaient le cheval de Gene Autry, Champion, le palomino de Roy Rogers, Trigger, et le grand étalon blanc Silver, monté par le Lone Ranger. J’étais hypnotisé. J’aspirais à un moment où je pourrais réellement apprendre à rouler. C’était un rêve partagé par tant de jeunes garçons.

L’acteur Roy Rogers, le roi des Cowboys, chevauche son cheval Trigger devant un groupe d’écoliers au Harringay Stadium de Londres, en Angleterre, le 20 mars 1954. (Terry Fincher/Keystone/Getty Images)

Il y avait très peu de cow-boys du Far West et leurs chevaux à Rochester, dans l’État de New York, dans les années 1890, ce qui a irrité le jeune George Guy Weadick.

Lui aussi aimait les histoires des cavaliers et des tireurs, des voleurs et des hommes de loi. À l’adolescence, il s’est dirigé vers l’ouest, est devenu un trick roper et a rejoint un spectacle western qui a fait une tournée aux États-Unis et dans certaines parties du Canada. En 1908, il est venu à Calgary. Weadick y retourne en 1912 et crée un événement estival annuel qui durerait plus d’un siècle – le Stampede.

Si le Stampede concerne quelque chose, il s’agit de chevaux. Il y a des centaines de chevaux chaque année dans le seul défilé. Pour le véritable amateur de chevaux, il pourrait être un peu inquiétant de voir des politiciens de toutes formes et tailles, garés au sommet d’un animal fatigué tout en faisant clignoter une bouchée de dents et en agitant une nouvelle fessée Stetson. En plus des chevaux de parade, il y a des chevaux pour les événements de rodéo, par exemple le calf-roping, et pour les courses de chariots.

La plupart d’entre eux sont des quarter-horses américains, ainsi nommés parce qu’ils peuvent distancer d’autres races sur de courtes distances comme un quart de mile. Selon l’American Quarter Horse Association, certains ont atteint la vitesse de 88,5 km/h. Ils sont généralement petits et trapus mais vifs et intelligents.

Des aînés des Premières Nations chevauchent lors du défilé du Stampede de Calgary le 9 juillet 2021. (Jeff McIntosh/La Presse canadienne)

J’ai assis mon premier cheval quand j’avais environ 10 ans. C’était un petit palomino effronté qui aimait courir le long des rives du lac Ontario sur les bancs de sable du comté de Prince Edward. Depuis, j’ai roulé au Mexique, au Wyoming, au Montana, en Alberta et en Angleterre.

Il y a une ineffable touche d’extase à monter à cheval. Les écrivains qui parlent de ce moment où le cavalier et l’animal ne font qu’un recherchent peut-être un effet dramatique, mais ils ne sont pas loin du sujet. Je pense que le meilleur écrivain sur les chevaux au Canada est Larry Scanlon, qui travaillait pour la radio de CBC.

S’asseoir sur une selle de cheval attachée à un gros animal jeune et musclé peut être effrayant. Il faut tomber deux ou trois fois avant que ça devienne confortable.

Les chevaux ne sont peut-être pas les animaux les plus intelligents du royaume, mais j’ai découvert qu’ils avaient la meilleure mémoire, et parce qu’ils sont des animaux volants, ils peuvent sentir la peur. Ils peuvent être capricieux. J’ai été projeté par un cheval qui s’emballait à cause d’une branche qui tombait. Il faut gagner la confiance d’un cheval. Vous devez affirmer que vous êtes un ami, pas un prédateur. Un cow-boy Blackfoot du Montana m’a appris qu’une façon de montrer de l’affection, pas du danger, à un cheval est de lui faire exploser la narine. Ça marche.

Des cavaliers participent à une reconstitution historique pour marquer le 125e anniversaire de la GRC en 1999. (Reuters)

Eh bien, pas toujours. En 1999, la GRC célébrait le 125e anniversaire de sa marche de Winnipeg à Lethbridge pour affirmer l’autorité du gouvernement fédéral dans l’Ouest. Ils m’ont demandé si je voulais participer à une balade commémorative.

Mon producteur, le brillant et mordant Willy Barth, a accepté de rencontrer la troupe dans le sud de la Saskatchewan. Nous avons été conduits au camping Mountie par notre producteur de la Saskatchewan, Sean Prpick. Willy et moi étions équipés de la veste de serge rouge traditionnelle, des jodhpurs et du chapeau de pilulier de la GRC. Le cow-boy nous a amené nos chevaux. La mienne était une petite jument insolente qui me prit instantanément en aversion. J’aurais du être mieux informé. Les jeunes juments peuvent être gênantes, indisciplinées.

Alors que je commençais à la chevaucher, elle renifla, se cabra et tourna la tête en essayant de mordre ma botte. Avant que je puisse arracher un peu de contrôle, j’ai pris mon envol, au-dessus de la tête de la jument.

Zeke Thurston de Big Valley, en Alberta, chevauche Lunatic Party au Calgary Stampede le 14 juillet 2019. (Jeff McIntosh/La Presse canadienne)

Maintenant, j’ai été jeté plus de fois que je ne peux compter. C’est un voyage simple – vous lâchez les rênes, mettez les deux mains devant et roulez lorsque vous rencontrez le sol. Pour une raison insensée, cette fois j’ai tenu les rênes. Alors que je descendais sur la tête de la jument, mon coude droit toucha le sol et j’entendis un craquement inquiétant.

Après un trajet chaotique en ambulance jusqu’à Regina, il a été déterminé que j’avais cassé l’humérus de mon bras droit. Mon tout premier jour avec la GRC.

Le bras cassé a mis trois mois à guérir. La randonnée de la GRC s’est déroulée sans autre incident. Je suis retourné travailler à la radio.

Je n’ai plus roulé pendant environ un an. Les nerfs, je suppose. Mais une fois que je me suis relevé et que j’ai senti les rênes dans ma main et mes bottes dans les étriers, la magie est revenue. Dans mon esprit, et je suppose dans mes rêves, j’étais là où j’appartenais.