Alors que le soulèvement russe s’apaise, les États-Unis et l’OTAN réfléchissent à ce qui va suivre

Alors qu’ils luttaient pour donner un sens aux événements chaotiques et rapides de samedi en Russie, l’administration Biden et ses alliés occidentaux étaient parfaitement conscients qu’ils ne pouvaient pas faire grand-chose à part regarder de loin. Le président Biden a consulté les principaux assistants à la sécurité nationale et ses homologues britanniques, français et allemands. Le secrétaire d’État Antony Blinken a convoqué le groupe de 7 diplomates. Les hauts responsables du Pentagone ont passé leurs propres appels, annulé des voyages à l’étranger et cherché à rassurer L’Ukraine, transpercée par le spectacle bizarre des mercenaires russes du groupe Wagner marchant vers Moscou pour une fusillade avec l’armée russe.

Et puis, aussi vite que cela avait commencé, avec le chef de Wagner, Yevgeniy Prigozhin, déclarant un conflit ouvert avec les dirigeants militaires russes, cela semblait être terminé. Alors que samedi devenait dimanche en Russie, Prigozhin et le Kremlin ont déclaré qu’un accord avait été conclu, que les troupes de Wagner faisaient demi-tour et qu’il n’y aurait pas de bataille « Russes contre Russes ».

Encore, tout aussi peu était clair au cours d’une journée de confusion et de bouleversements, « nous ne savons pas si c’est fini », a déclaré Alexander Vershbow, ancien ambassadeur américain à Moscou et ancien secrétaire général adjoint de l’OTAN. « Nous pouvons spéculer tout ce que nous voulons, mais le fait est que nous n’avons aucune idée de ce qui se passera ensuite. »

Vue d’ensemble : après une brève rébellion armée, un convoi de mercenaires fait demi-tour depuis Moscou

Alors que les événements se déroulaient, l’administration a fait des déclarations publiques à la légère ou pris des mesures, telles que la mise en alerte des forces en Europe, pour éviter ce que les analystes et les anciens responsables pourraient suggérer aux États-Unis. essayait d’exploiter la situation et de jouer sur les récits de longue date du Kremlin sur les tentatives menées par les États-Unis d’affaiblir la sécurité russe.

Seules des déclarations laconiques sur les consultations et les séances d’information ont émergé. Le président Biden s’est rendu à Camp David comme prévu et le vice-président Harris s’est rendu en Caroline du Nord pour un événement marquant le premier anniversaire de l’annulation de la décision de la Cour suprême. Roe c. Wade. Aucun des deux n’a fait mention publique de la crise russe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky n’a pas montré une telle réticence, utilisant plutôt le bouleversement comme une opportunité pour demander plus d’armes et une place ferme pour l’Ukraine dans l’OTAN, ainsi qu’un avertissement aux Russes que leurs fondations s’effondrent.

« Aujourd’hui, le monde a vu que les patrons de la Russie ne contrôlent rien », a déclaré Zelensky dans son discours du soir depuis Kiev. « Rien du tout. Chaos complet. Absence totale de toute prévisibilité… On sait gagner et ça arrivera. Notre victoire dans cette guerre.

« Et vous, les Russes, que ferez-vous ? Plus vos troupes resteront longtemps sur les terres ukrainiennes, plus elles apporteront de dévastation à la Russie. Plus longtemps cette personne restera au Kremlin », a-t-il déclaré à propos du président russe Vladimir Poutine, « plus il y aura de catastrophes ».

Même avant l’apparente fermeture, les responsables et experts américains et européens spéculant sur ce qui se passait sur le terrain et ce que cela signifiait, disposaient de peu de faits au-delà des déclarations publiques, des reportages des médias russes et des captures d’écran des barricades érigées autour de Moscou et des troupes mercenaires sur le déplacer.

« Cela aura de graves conséquences quel que soit le résultat », a déclaré un diplomate européen, l’un des nombreux qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour décrire une évaluation en évolution, avant que Prigozhin n’annonce sa retraite. « Prigozhin échouera, si l’élite reste loyale et suffisamment de troupes seront prêtes à se battre contre Wagner. Mais même si cela implose, c’est un signe sérieux.

La route de Moscou : une chronologie visuelle de la rébellion de Wagner

D’anciens responsables américains qui traitent depuis longtemps avec la Russie ont déclaré que même si la menace immédiate de Prigojine s’était atténuée, les événements extraordinaires avaient porté un sérieux coup à la stabilité du régime russe.

« Nous venons de voir des Russes armés et organisés sortir de [Ukraine] et fait une course de 400 kilomètres en Russie sous le regard du monde entier », a déclaré Brig à la retraite. Le général Peter Zwack, le plus haut responsable militaire américain en poste à Moscou de 2012 à 2014, et actuellement membre du Wilson Center.

La question de savoir si les troupes russes régulières auraient la volonté et les compétences nécessaires pour combattre les mercenaires a occupé une grande partie de la réflexion occidentale samedi.

Les forces de Wagner se sont révélées essentielles à la campagne militaire de la Russie en Ukraine et ont contribué à assurer certaines de ses victoires tactiques les plus notables, alors même que d’autres unités de pointe – y compris les forces aéroportées et spéciales russes spetsnaz – y ont effectivement été détruites. « Les forces russes sont trop faibles et ne veulent pas combattre Prigozhin », a affirmé avec confiance un responsable ukrainien.

« L’armée russe a engagé la grande majorité de ses forces dans le combat en Ukraine », a déclaré Eric Edelman, ancien haut responsable de la défense dans l’administration George HW Bush. « Et nous savons que les combattants de Wagner sont parmi les plus professionnels et se sont révélés être les combattants les plus capables sur le champ de bataille. »

Un responsable du renseignement occidental a prédit tôt dans la journée qu’il était peu probable que les troupes russes opposent une grande résistance aux forces de Prigozhin si elles étaient convaincues par ses arguments selon lesquels les chefs militaires russes, dont le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, ont joué de manière désastreuse dans la conduite des opérations en Ukraine, sont à blâmer pour le nombre extraordinaire de pertes militaires et doit être destitué par Poutine.

Les responsables du renseignement américain ont noté que les combattants de Wagner n’ont rencontré aucune résistance évidente lorsqu’ils ont pris le contrôle du quartier général militaire du sud de la Russie à Rostov-on Don, près de la frontière ukrainienne, qui est devenu le lieu de lancement de leur marche sur Moscou. C’était, selon les responsables, une indication que Prigozhin bénéficie d’un certain niveau de soutien parmi les forces militaires régulières ainsi que ses services de sécurité.

Maintenant apparemment exilé en Biélorussie sans les graves accusations criminelles que Poutine avait menacées, la position future de Prigozhin est inconnue, tout comme si ceux parmi ses 25 000 forces estimées toujours considérées comme fidèles à l’État continueront à se battre en Ukraine.

Quant aux forces régulières russes, « j’imagine que beaucoup de ces soldats actuellement déployés en Ukraine réfléchiront longuement et sérieusement à l’enthousiasme avec lequel ils devraient se battre contre les Ukrainiens dans une situation qui doit leur sembler de plus en plus claire… c’est pour une cause perdue, », a déclaré le lieutenant-général à la retraite Ben Hodges, ancien commandant des forces américaines en Europe.

Au-delà de la question de savoir quel effet immédiat la crise pourrait avoir sur la guerre est de savoir si elle a causé des dommages significatifs ou durables à Poutine. Bien que Prighozhin ait longtemps critiqué les chefs militaires russes pour leur gestion inepte de la guerre, une position que Poutine aurait pu considérer comme utile pour rejeter la responsabilité des pertes sur le champ de bataille, vendredi, le chef de Wagner a rejeté comme un faux raisonnement fondamental de Poutine pour la guerre en premier lieu – qu’il était nécessaire pour empêcher qu’une attaque contre la Russie soit planifiée par l’Ukraine et ses alliés occidentaux. Poutine, qui avait longtemps protégé Prigozhin, a répondu qu’il était une « racaille » et un traître.

Un Poutine affaibli pourrait être confronté aux défis de l’élite russe ou inspirer les dirigeants de régions russes telles que la Tchétchénie et le Tatarstan, dont beaucoup ont des griefs de longue date avec le gouvernement central, à faire pression pour une autonomie supplémentaire ou une séparation d’avec la Russie. Dans ce genre de situation, « nous parlons beaucoup du démantèlement de l’État russe tel qu’il existe actuellement », a déclaré Andrea Kendall-Taylor, qui a été officier adjoint du renseignement national pour la Russie et l’Eurasie de 2015 à 2018.

Poutine est peut-être moins stable qu’il n’y paraissait, a déclaré Angela Stent, chercheuse principale à la Brookings Institution et ancienne responsable du renseignement national pour la Russie et l’Eurasie au National Intelligence Office. « Ce n’est pas un bon look pour Poutine que cet homme [Prigozhin], ce chef a pu défier l’autorité du ministère de la défense, prendre le contrôle d’une ville et marcher sur la route de Moscou », a-t-elle déclaré. « Et évidemment, Poutine a dû négocier avec lui. »

« Cela a été un signal tellement crédible de l’ampleur du mécontentement et de l’insatisfaction face à la guerre en Ukraine et au régime de Poutine en particulier », a déclaré Kendall-Taylor, qui travaille actuellement au Center for a New American Security. « Ça va être vraiment difficile de surmonter ça. »

La vraie question, a déclaré Andrew Weiss, directeur de recherche sur la Russie et l’Eurasie au Carnegie Endowment, et ancien responsable du Conseil de sécurité nationale et du département d’État, « est-ce qu’il y a des gens importants et puissants dans l’ombre qui croient que ce gâchis est la goutte qui fait déborder le vase, et Poutine a foiré si royalement qu’ils ont besoin de lui faire voir l’erreur de ses voies et de le chasser du pouvoir. J’ai du mal à croire que les gens effrayés qui l’entourent risquent de se retourner contre lui.

Zwack, le général de brigade à la retraite, a déclaré que le spectacle du week-end aurait peut-être brisé le sceau de manifestations plus généralisées contre la guerre. « Nous avions l’habitude de dire que la base était pour Poutine, mais y a-t-il une autre base pour Prigozhin, d’autant plus que cette terrible guerre se poursuit, et le régime sera-t-il tenu pour responsable », a-t-il déclaré. «Nous sommes toujours au début de ce drame. Je ne pense pas qu’un événement aussi extraordinaire disparaisse tout simplement.

Les voisins de la Russie se préparent au chaos si la situation à Moscou se détériore, a déclaré le ministre letton des Affaires étrangères Edgars Rinkevics dans une interview. Les pays de l’OTAN qui bordent la Russie sont parmi les plus féroces critiques de Poutine en Occident, mais ils sont aussi les plus sensibles à ce qui se passera si l’instabilité se répand à travers la frontière fortement gardée.

« S’il y a le chaos à Moscou, c’est la même question que les gens se posaient en 1991 », lors d’une tentative de coup d’État contre le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev. « Qui contrôle le football nucléaire ? a déclaré Rinkevics, qui deviendra président de la Lettonie le mois prochain.

Il n’y a pas d’amour perdu dans les pays baltes pour Poutine, qui a menacé à plusieurs reprises de reprendre les pays autrefois occupés par l’Union soviétique. Vendredi, Rinkevics a tweeté une image de Prigozhin avec une parole sur la mort d’Eva Peron de « Evita », la comédie musicale d’Andrew Lloyd Webber : « Oh quel cirque, oh quel spectacle. »

Alors qu’elle essaie de se positionner pour réagir et influencer les événements dans la région, l’administration et ses alliés sont gênés par les restrictions sur les informations et sur la quantité de celles-ci auxquelles on peut faire confiance. « La chose historique à retenir est qu’à l’époque précédente, nous avions beaucoup plus de données… En 1991 », lors d’une tentative de coup d’État contre Gorbatchev, « Moscou était inondé de journalistes », alors qu’il n’y en a plus maintenant, a déclaré Weiss. L’ambassade des États-Unis à Moscou est réduite à un personnel relativement réduit, a-t-il dit, et bien qu’il existe une pléthore d’informations sur les réseaux sociaux en provenance de Russie, d’Ukraine et d’ailleurs, une grande partie provient de ceux qui ont un intérêt direct avec la réalité souvent difficile à discerner.

Il peut y avoir une certaine satisfaction en Occident face à la situation difficile de Poutine, mais Renkevics a déclaré qu’il était difficile de tirer le moindre plaisir de la situation.

« En voyant l’ambiance en Russie, l’appareil de propagande, il y aura des temps très difficiles à venir, quelle que soit la tournure des événements », a-t-il déclaré.

Un haut responsable militaire d’un pays de l’OTAN a accepté. « Cela va dans les deux sens », a déclaré le responsable. « Nous ne voulons pas d’une Russie trop forte. Mais nous ne voulons pas d’une Russie trop faible. Nous ne voulons pas d’un État en faillite – ils sont toujours une puissance nucléaire.

Hannah Allam, Shane Harris, Dan Lamothe, Ellen Nakashima et Toluse Olorunnipa ont contribué à ce rapport.

