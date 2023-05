Alors que le Sommet du G-7 démarre à Hiroshima, la Chine et la Russie sont dans toutes les têtes

Le sommet annuel du Groupe des 7 démarre officiellement vendredi à Hiroshima, au Japon.

Les dirigeants des sept grandes démocraties industrielles – Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni et États-Unis – discuteront de l’avenir des relations mondiales et de l’économie mondiale face à un certain nombre d’incertitudes : tensions géopolitiques croissantes, banques centrales ‘ lutte contre la hausse de l’inflation et l’impasse du plafond de la dette américaine.

Les pays invités au rassemblement sont également sous les projecteurs, notamment l’Australie, le Brésil, l’Inde, l’Indonésie, la Corée du Sud et le Vietnam – des nations ayant un rôle central à jouer dans les alliances régionales alors que le fossé entre Washington et Pékin s’approfondit.

Les dirigeants se réuniront à Hiroshima, une ville japonaise dévastée par la première bombe atomique utilisée comme arme de guerre par les États-Unis en 1945, qui a tué des centaines de milliers de civils pendant la Seconde Guerre mondiale.

Près de huit décennies plus tard, la ville accueillera cette semaine des dirigeants mondiaux pour discuter de la voie à suivre pour le commerce international et la sécurité alors que les États-Unis et la Chine se battent pour l’influence dans un monde multipolaire au milieu des inquiétudes quant à leur découplage, et alors qu’une guerre se poursuit en Ukraine.