Alors que le scandale du Michigan ébranle le Big Ten, Tony Petitti peut-il maîtriser ses entraîneurs et rétablir l’ordre dans la ligue ?

Un mois après que la Floride ait battu l’Ohio State 41-14 lors du match de championnat national BCS 2007, Jim Delany, alors commissaire du Big Ten, a écrit un bizarre lettre ouverte défendant sa conférence contre les critiques, il avait pris du retard dans le recrutement.

“J’aime la vitesse et la SEC a une grande vitesse, en particulier sur la ligne défensive”, a-t-il écrit, “mais il existe un équilibre approprié lorsqu’on mélange les universitaires et l’athlétisme.”

Son arrogance accusatrice a suscité de nombreuses moqueries (et regret avoué à sa retraite 13 ans plus tard), mais cela reflétait fidèlement l’image hautaine du Big Ten. Il s’agit, après tout, d’une ligue qui a adopté les noms de Légendes et de Leaders lorsqu’elle s’est divisée pour la première fois en divisions et, chaque fois qu’elle s’agrandit (avec une fréquence croissante), elle s’assure de vérifier si chaque nouveau membre a obtenu le statut d’AUA.

Mais comme il se trouve au centre du scandale le plus juteux et le plus farfelu du football universitaire depuis des années, le Big Ten, autrefois royal, est en train de devenir quelque chose de beaucoup moins seyant. Le double champion en titre de la conférence, le Michigan, est accusé par d’autres membres de la ligue de stratagème d’espionnage alambiqué, et le nouveau commissaire Tony Petitti semble sur le point de prendre des mesures contre l’entraîneur-chef Jim Harbaugh et/ou son programme. Entre-temps, deux rapports est apparu lundi à propos d’un ancien membre du Big Ten alertant le Michigan de documents contenant les signaux des Wolverines pour 2022, qui, selon lui, ont été partagés avec lui par d’autres écoles de la ligue. Si cela est vrai, certains des mêmes entraîneurs rivaux implorant Petitti de laisser tomber le marteau sur le Michigan auraient eu des membres du personnel de connivence pour voler eux-mêmes les signaux des Wolverines.

Les accusations, les bavardages, les commérages — c’est une mauvaise image pour toutes les personnes impliquées. En fait, ils ont pratiquement échangé leurs rôles avec l’ennemi de longue date du Big Ten, la SEC, qui pendant des années était connue pour ses écoles qui se livraient les unes aux autres et exprimaient leurs griefs aux médias, du moins jusqu’à ce que le vieil ennemi de Delany, le feu Mike Slive, a inauguré une ère différente.

Le plus tristement célèbre, lors des journées médiatiques de la SEC en 2004, l’entraîneur du Tennessee, Phil Fulmer, est apparu par haut-parleur pour éviter d’être assigné à comparaître dans un procès en diffamation loufoque concernant son rôle dans l’aide à la NCAA pour faire tomber l’Alabama dans un scandale de recrutement. C’était un moment absurde tout à fait conforme à la SEC de cette époque, au cours duquel, à un moment donné, plus de la moitié des membres de la ligue étaient en probation dans la NCAA ou faisaient activement l’objet d’une enquête de la NCAA.

Le Big Ten vit actuellement la version 2023 de cet épisode.

Une mystérieuse société d’enquête aurait découvert et remis à la NCAA des preuves documentant le stratagème de Connor Stalions, ancien membre du personnel du Michigan. Cela a conduit certains défenseurs du Michigan dans les médias à lancer la théorie du complot selon laquelle l’entraîneur de l’Ohio State, Ryan Day, avait un lien familial avec l’enquêteur. que la NCAA et le Big Ten ont apparemment examiné et démystifié.

Delany, qui a dominé la ligue pendant trois décennies, n’aurait rien toléré de tout cela. Il y avait sûrement des désaccords et de la jalousie entre les différents membres sous sa direction, mais ces querelles étaient rarement, voire jamais, rendues publiques. Slive de la SEC a statué avec une main de fer similaire. Lorsque Lane Kiffin, alors âgé de 33 ans, a obtenu le poste au Tennessee en 2009 et a accusé publiquement Urban Meyer de Floride de tricherie et d’insulter plusieurs autres personnes, Slive a lu lui et ses pairs l’acte anti-émeute lors d’un Réunion des entraîneurs à huis clos à Destin ce printemps. Le bruit quitta rapidement la pièce avec lui.

Petitti, l’ancien directeur de la télévision et de la Major League Baseball, vient de prendre son poste actuel en mai et est déjà confronté à un moment décisif qui pourrait déterminer s’il deviendra le prochain Delany du Big Ten ou son prochain Kevin Warren.

Que vous soyez quelqu’un qui croit que le Michigan mérite toute la colère qui pourrait lui arriver, ou que vous soyez un fan du Michigan avec une nouvelle expertise en matière de procédure régulière, il semble de l’extérieur que les entraîneurs de la ligue disent à leur commissaire quoi faire. Si tel est le cas, il s’agirait peut-être d’essayer d’initier le nouveau gars après avoir vu Warren, au-dessus de sa tête, gérer maladroitement la décision de savoir si ou quand jouer la saison 2020 au cours de sa propre première année de travail.

Bien que nouveau dans l’administration universitaire, Petitti a en fait une expérience préalable des scandales de vol de pancartes. Il a travaillé sous la direction du commissaire de la MLB, Rob Manfred, lorsque la ligue a enquêté et puni les Astros de Houston pour une situation étrangement similaire en 2019. Comme dans le football universitaire, le vol de signaux est monnaie courante au baseball, mais les Astros, tout comme le Michigan le prétend, ont franchi la ligne d’arrivée. rusé à contre-les-règles. D’autres écoles se sont peut-être associées pour décoder les signaux du Michigan, mais, pour l’instant, aucune n’a infiltré l’école secondaire du MAC pour espionner un rival.

Mais appliquer la discipline du Michigan pourrait s’avérer plus facile que d’éteindre tous les incendies qui s’ensuivront. L’école serait prête à engager des poursuites judiciaires si Petitti tentait de suspendre Harbaugh. L’une des deux universités phares du Big Ten cherchant à obtenir une ordonnance restrictive contre la conférence marquerait une fracture irrémédiablement préjudiciable.

Et c’est quelque chose que l’école n’aurait pas osé faire contre Delany.

Au lieu de tenir des conférences téléphoniques au cours desquelles Harbaugh ou le directeur sportif Warde Manuel doivent signer maladroitement pour que leurs pairs puissent s’en prendre à eux, Petitti devra peut-être réunir tout le monde dans une pièce à Chicago ou à Indianapolis et envoyer le genre de message que Slive a fait à Destin.

Il faudra huit mois avant que la conférence s’étende à 18 écoles réparties sur quatre fuseaux horaires. Petitti a vraiment besoin de maîtriser les 14 actuels avant de faire appel à quatre autres groupes d’entraîneurs avec leurs propres doigts pour pointer.

(Photo de l’entraîneur du Michigan Jim Harbaugh : Gregory Shamus / Getty Images)