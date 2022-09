Devant les portes en fer forgé du palais de Buckingham, des milliers de personnes ont fait la queue pour avoir la chance de rendre hommage à la reine Elizabeth II et de faire partie d’un moment historique alors que le Royaume-Uni et une grande partie du monde pleurent sa mort.

Au sommet du palais, l’Union Jack volait en berne, tandis qu’au pied des portes se trouvaient des centaines de bouquets de fleurs, dont beaucoup avec des notes manuscrites remerciant personnellement la reine pour 70 ans de service. D’autres se sont souvenus d’un monarque que beaucoup considéraient comme une «grand-mère».

“Vous devez montrer de la gratitude pour cette femme”, a déclaré Gali Franklin, qui écrivait une carte en hébreu.

Franklin, 47 ans, a grandi en Israël dans un kibboutz, ou colonie, où beaucoup avaient des ancêtres britanniques. Elle a déménagé au Royaume-Uni il y a 20 ans.

REGARDER | La mort de Queen provoque une vague de chagrin en Grande-Bretagne :

La mort de la reine Elizabeth provoque une vague de chagrin en Grande-Bretagne Des milliers de personnes se sont précipitées au palais de Buckingham lorsque la nouvelle de la mort de la reine Elizabeth a éclaté. Comment les Britanniques absorbent les nouvelles capitales.

Alors que Franklin parlait avec CBC, elle se tenait au milieu d’une foule grandissante qui montrait à quel point la reine était admirée.

“Elle nous représentait tous. Toutes les couleurs et tous les âges, toutes les nations”, a déclaré Franklin. “Ça nous rassemble.”

Foule diversifiée

Parmi les milliers de personnes rassemblées au palais se trouvaient non seulement des monarchistes dévoués, mais aussi des employés de bureau, des étudiants et des familles multigénérationnelles qui voulaient vivre ce moment ensemble.

Il y avait des Britanniques de toujours, des immigrants récents et des touristes dont les vacances coïncidaient avec la mort de la reine.

À côté d’un bouquet, quelqu’un avait placé un portrait de Paddington Bear, une autre institution britannique, qui a aidé la reine à célébrer son jubilé de platine plus tôt cette année en partageant le thé avec elle dans une vidéo devenue virale.

Devant les fleurs, certains ont posé et pris des selfies, tandis que d’autres ont pris un moment solennel en silence.

Gali Franklin écrit un hommage à la reine en hébreu. (Briar Stewart/CBC)

Linda Mauer, 55 ans, a incliné la tête pour dire une prière, puis a fait le signe de la croix.

“J’ai toujours grandi avec la reine et elle se sentait très proche de moi”, a déclaré Mauer.

Elle a grandi à Hong Kong, mais vit maintenant à Seattle et était à Londres en vacances avec son mari.

“Elle a vraiment consacré toute sa vie à protéger le Royaume-Uni et l’ensemble du Commonwealth. Je lui en suis très reconnaissant. Elle est un modèle pour moi.”

Période de deuil

La foule a commencé à se rassembler devant le palais jeudi matin, après avoir appris que la reine était sous surveillance médicale et que sa famille se précipitait au château de Balmoral en Écosse.

Après sa mort plus tard dans la journée, le Royaume-Uni a commencé à pleurer collectivement.

Son portrait est affiché sur des écrans électroniques à chaque arrêt de bus et de nombreux événements sportifs ont été annulés, notamment des matchs de football en Premier League britannique.

Les actions de travail prévues par les cheminots et les postiers ont également été annulées, en signe de respect.

Les députés ont honoré la reine vendredi lors de sessions spéciales à la Chambre des communes.

Des écrans électroniques à travers Londres affichent désormais des portraits officiels de la reine. (Briar Stewart/CBC)

La Première ministre Liz Truss, qui a rencontré la reine à Balmoral mardi, l’a qualifiée de “l’une des plus grandes dirigeantes que le monde ait jamais connues”.

“Elle était le roc sur lequel la Grande-Bretagne moderne a été construite”, a déclaré Truss lors de son discours.

Le roi Charles III, qui est arrivé en voiture au palais de Buckingham et a serré la main de certaines personnes, a décrété une période de deuil royal s’étendant de vendredi jusqu’à sept jours après les funérailles royales.

Une fois que le corps de la reine aura été renvoyé à Londres depuis l’Écosse, elle devrait rester en état pendant quatre jours, date à laquelle les membres du public pourront passer devant.

Monarque le plus ancien

Henry Jan s’est présenté au palais de Buckingham dans un costume trois pièces et un chapeau melon, disant qu’il était important de s’habiller formellement pour une occasion aussi importante.

Le jeune homme de 21 ans est originaire de Chine, mais étudie au Royaume-Uni depuis six ans. Il est actuellement étudiant à l’Université d’Oxford et a pris un train vendredi matin pour déposer des fleurs.

Henry Jan, 21 ans, a pris le train depuis l’université d’Oxford pour déposer des fleurs devant le palais de Buckingham. (Briar Stewart/CBC)

“Quand il y a des crises et des guerres et quand les politiciens vont et viennent, elle a toujours été là”, a déclaré Jan.

Il a ajouté que bien que ce ne soit pas le moment de parler de politique, il appréciait la diplomatie pleine de tact de la reine. Lors de sa visite en Chine en 1986, elle a été la première monarque britannique à le faire.

La mort de la reine survient à un moment d’incertitude quant à la voie à suivre pour la monarchie et le Royaume-Uni. Alors que le roi Charles, âgé de 73 ans, s’apprête à prendre le trône, le pays est en proie à une crise énergétique et aux prises avec une inflation élevée. .

“Je ne pense pas que quiconque puisse remplacer [the Queen]”, a déclaré Tracey Wheeler en larmes, après s’être présentée au palais de Buckingham quelques minutes après la mort du monarque. “Elle était incroyable.”