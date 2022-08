Alors que le Royaume-Uni est frappé par une chaleur plus extrême, la demande de climatisation augmente là où il n’en existait pas

La sueur coule sur le visage de Rob Bushprnr alors qu’il se débat sous le soleil du matin pour plier la tuyauterie en cuivre dans une arrière-cour du nord de Londres qui sera bientôt reliée à un tout nouveau climatiseur.

Selon les estimations du gouvernement et des sociétés d’études de marché, moins de 5 % des foyers au Royaume-Uni sont équipés de la climatisation. Mais à mesure que les températures augmentent lors de la deuxième vague de chaleur grave de l’été dans le pays, la demande d’unités de refroidissement augmente également, explique Bushprnr.

“Les gens n’arrêtent pas d’appeler”, a-t-il dit.

Bushprnr installe des climatiseurs à Londres depuis huit ans, mais a déclaré qu’au cours des trois dernières années, la demande avait fortement augmenté. Il est passé d’une unité par jour à trois ou quatre.

Rob Bushprnr installe des climatiseurs à Londres depuis huit ans. Il dit qu’au cours des trois dernières années, il y a eu une forte augmentation de la demande. (Katie Nicholson/CBC)

Bushprnr a quitté l’Albanie pour l’Angleterre il y a 10 ans. Il a dit qu’il ne l’avait jamais vu aussi chaud que ces dernières années.

“Le temps change”, a-t-il dit. “Nous avons l’impression que nous ne sommes pas en Angleterre, nous sommes en Europe.”

Jeudi, un avertissement de chaleur extrême de quatre jours est entré en vigueur pour le sud et le centre de l’Angleterre et certaines parties du Pays de Galles. En juillet, une vague de chaleur a battu des records pour le Royaume-Uni lorsque les températures ont dépassé 40 ° C pour la première fois de son histoire.

Sécheresse dans certaines parties de l’Angleterre

La chaleur combinée à très peu de précipitations a également mis à rude épreuve les ressources en eau et poussé les autorités à déclarer une sécheresse dans certaines parties de l’Angleterre. Des millions de personnes peuvent être confrontées à une forme de rationnement ou d’interdiction de l’eau et certains magasins ont cessé de vendre des barbecues jetables parce que les conditions sèches de l’amadou les ont rendus trop dangereux.

La flambée des températures a pénalisé les espaces verts comme les terrains de football et les parcs, mais cela a été bon pour le secteur de la climatisation.

L’électricien Amanza Mattison ne travaille dans le monde de la climatisation que depuis quelques mois, mais dit que la demande est si élevée qu’il fait beaucoup d’heures supplémentaires. (Katie Nicholson/CBC)

“Depuis un mois, j’ai fait des heures supplémentaires comme un fou”, a déclaré Amanza Mattison, une électricienne travaillant dans l’équipe de Bushprnr. “Certainement, le marché devient de plus en plus grand au moment où nous parlons.”

Le marché est peut-être en croissance, mais il reste relativement petit.

“Idéalement, de nombreuses personnes se passeraient de la climatisation”, a déclaré Tadj Oreszczyn, professeur d’énergie et d’environnement à l’University College London. “La climatisation vous coûte de l’argent et c’est mauvais pour l’environnement à long terme.”

Les besoins en infrastructure et en énergie du Royaume-Uni pour le chauffage dépassent de loin ceux du refroidissement et Oreszczyn dit que les projections s’attendent à ce qu’il en soit ainsi pendant les deux prochaines décennies, à moins qu’il n’y ait un point de basculement climatique imprévu.

“Ce n’est pas le cas pour le reste du monde”, a-t-il déclaré. “Le reste du monde est en moyenne dominé par le refroidissement maintenant. Cela a changé au cours des 20 ou 30 dernières années.”

Bâtiments non conçus pour le refroidissement

Des siècles de pratiques de construction au Royaume-Uni se sont concentrés sur le maintien de la chaleur à l’intérieur, et non pas sur l’extérieur, et pour une bonne raison, a-t-il déclaré.

“Nous avons 70 fois plus de personnes qui meurent du froid que de la chaleur. Mais la conséquence en est que nous n’avons tout simplement pas vraiment conçu nos bâtiments pour faire face à la surchauffe”, a déclaré Oreszczyn.

Tadj Oreszczyn, professeur d’énergie et d’environnement à l’University College de Londres, affirme que le coût est un obstacle majeur pour de nombreuses personnes qui souhaitent la climatisation. (JF Bisson/Radio-Canada)

Pour la première fois cette année, le gouvernement a mis en place des réglementations pour les bâtiments afin qu’ils soient construits pour ne pas surchauffer par temps chaud.

“La majorité de nos bâtiments n’ont pas examiné cela. Certains de nos bâtiments sont, j’en ai peur, des catastrophes totales à cet égard.” il a dit.

Oreszczyn ne s’attend pas à ce que la plupart des foyers au Royaume-Uni installent des systèmes de refroidissement tant que la majorité des foyers ne sont pas passés aux pompes à chaleur ou à d’autres technologies à faible émission de carbone. Le pays vise à s’éloigner des énergies fossiles et à atteindre les objectifs de zéro net d’ici 2050.

Cara Sutcliffe dit que son propriétaire a payé pour installer une unité de climatisation dans son appartement. Elle dit que les gens au Royaume-Uni ne sont pas préparés à la chaleur qu’il peut faire. (JF Bisson/Radio-Canada)

Charge financière et écologique supplémentaire

Alors qu’il dit que la climatisation est un bon choix pour les personnes vulnérables qui n’ont pas d’autres options, il pense que presque tout le monde continuera sans pour l’instant en raison des coûts associés.

Les factures d’énergie pèsent déjà sur la spirale du coût de la vie du pays et, selon certaines mesures, elles devraient atteindre 4 200 £ (6 500 $ CAN) par an en 2023. Si plus de maisons devaient installer la climatisation dès maintenant, ce serait un avantage financier et écologique supplémentaire. charge.

“De toute évidence, cela peut stresser le système électrique”, a-t-il déclaré. “Et nous devons vraiment commencer à réduire nos émissions de carbone maintenant si nous voulons empêcher ce temps de devenir encore plus chaud.”

Alors que l’équipe perce des trous pour les tuyaux d’air dans les murs de l’appartement de Finsbury Park de Cara Sutcliffe, elle se dit soulagée que l’unité entre, surtout après la vague de chaleur de juillet.

“Physiquement, c’était assez épuisant”, a-t-elle déclaré. “Vivant au Royaume-Uni, nous ne savons pas à quel point il peut faire chaud et nous ne sommes pas préparés à cela.”

Le propriétaire de Sutcliffe assume les coûts de cette installation et la facture d’énergie. Elle se sent chanceuse et sait que la climatisation et l’air frais qu’elle promet sont hors de portée pour beaucoup.

“C’est cher. Malheureusement, avec les prix de la vie qui augmentent, c’est difficile.” dit-elle. “Nous devons repenser notre façon de faire les choses.”