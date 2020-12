LONDRES – En mars, le médecin des urgences était alité avec le premier cas de coronavirus parmi ses collègues d’un hôpital au Pays de Galles. Quelques semaines plus tard, il était de retour en gommage, tendant à un écrasement de patients malades et essoufflés. Mardi, après avoir résisté à chaque tour du combat ravageur de la Grande-Bretagne contre le coronavirus, le médecin, Farbod Babolhavaeji, a reçu l’un des premiers vaccins au monde d’un vaccin cliniquement autorisé et entièrement testé – une étape dans la longue et laborieuse campagne pour faire reculer une maladie qui a tué plus de 1,5 million de personnes dans le monde. Des images des premières personnes vaccinées ont été diffusées dans tout le pays, dirigées par Margaret Keenan, 90 ans, une ancienne bijoutière portant un t-shirt «Joyeux Noël» et un homme de 81 ans au nom improbable de William Shakespeare. Ils sont rapidement devenus les emblèmes de la course remarquable pour fabriquer un vaccin, et l’attente angoissante du monde pour le soulagement des décès qui sont désormais de 11 000 par jour. Jamais auparavant la Grande-Bretagne n’avait entrepris un programme de vaccination de masse aussi diaboliquement difficile. Avec des plateaux en forme de boîte à pizza de 975 doses chacun, les hôpitaux les ont stockés dans des congélateurs, les ont décongelés et, mardi, les ont placés dans des seringues individuelles et les ont enfoncés dans le haut des bras de Britanniques jubilatoires et timides. Chaque minute comptait: les doses décongelées qui n’étaient pas administrées le vendredi seraient gaspillées.

«Nous le faisons avec une précision militaire», a déclaré Fiona Kinghorn, l’administrateur de l’hôpital en charge des vaccins dans la capitale galloise, Cardiff, où 225 doses, dont celle du Dr Babolhavaeji, étaient prévues mardi. «Et, en fait, les militaires nous ont aidés à planifier.»

Pour les premiers récipiendaires, parmi lesquels des Britanniques plus âgés et des centaines de médecins et d’infirmières qui ont tiré le National Health Service à travers la pandémie, les clichés offraient un aperçu de la vie après Covid-19, remplis de plans pour des anniversaires de mariage reprogrammés et des voyages en bus vers la mer. . Ces espoirs ont été renforcés par la Food and Drug Administration des États-Unis, qui a déclaré mardi que le vaccin Pfizer-BioNTech, le même administré en Grande-Bretagne, offrait une forte protection contre Covid-19 environ 10 jours après la première dose, plus tôt qu’on ne le croyait auparavant.