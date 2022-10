Alors que le revenu de sécurité supplémentaire atteint ses 50 ans, voici comment cela pourrait changer

Fg Commerce | E+ | Getty Images

Un programme fédéral clé offrant des prestations aux personnes âgées, aveugles et handicapées – le revenu de sécurité supplémentaire – fête ses 50 ans. Le programme, qui dessert actuellement près de 8 millions de bénéficiaires, a été créé par une loi signée par le président Richard Nixon le 30 octobre 1972. Mais même si le revenu de sécurité supplémentaire – appelé SSI en abrégé – fournit un revenu crucial aux adultes et aux enfants handicapés et aux personnes âgées, ses avantages et ses exigences ont duré des décennies sans mises à jour majeures. “Alors que nous marquons les 50 ans de ce programme de base, c’est un anniversaire doux-amer à célébrer parce que SSI a été laissé pourrir sur la vigne depuis presque aussi longtemps qu’il existe”, Rebecca Vallas, chercheuse principale et codirectrice de The Century Foundation’s Disability Economic Justice Collaborative, a déclaré lors d’un récent webinaire organisé par le groupe de réflexion progressiste. De plus, les critères d’éligibilité du SSI “sont devenus extraordinairement restrictifs, punitifs, contre-productifs et même carrément inhumains”, a déclaré Vallas. Les règles obsolètes ont attiré l’attention de certains décideurs politiques de Washington. “Nous savons que Washington a trop longtemps négligé ce programme”, a déclaré le sénateur Sherrod Brown, D-Ohio, lors de la diffusion sur le Web. “Nous savons tout ce qu’il reste à faire pour faire entrer SSI dans le 21e siècle.”

Les bénéficiaires du SSI ne peuvent avoir “essentiellement aucune épargne”

Les prestations de revenu de sécurité supplémentaire ont été conçues pour les personnes « sujettes à de grandes inégalités et à une bureaucratie considérable inhérente au système actuel », Nixon a dit lors de la signature de la loi de 1972. Les premières prestations ont été envoyées en 1974. Le paiement moyen était 117 $ par mois. Aujourd’hui, le montant des paiements est au maximum de 841 $ par mois pour les particuliers et de 1 261 $ pour les couples mariés. Un ajustement record de 8,7 % au coût de la vie pour 2023 portera ces totaux à 914 $ par mois pour les individus et à 1 371 $ pour les couples. Pourtant, les experts ont eu du mal à donner au programme une note de passage lors de la récente webdiffusion de la Century Foundation, car environ la moitié des bénéficiaires vivent dans la pauvreté, tandis que les règles clés du programme sont restées inchangées depuis des décennies. Cela comprend une limite d’actifs de 2 000 $ pour les particuliers (3 000 $ pour les couples) qui n’a pas été mise à jour depuis les années 1980. La règle s’applique aux actifs détenus dans des comptes bancaires ou ailleurs. Par conséquent, les bénéficiaires du programme ne peuvent avoir “essentiellement aucune épargne” afin de maintenir leur éligibilité, selon Kathleen Romig, directrice de la sécurité sociale et de la politique du handicap au Center on Budget and Policy Priorities. En savoir plus sur les finances personnelles :

La Cour suprême refuse aux résidents de Porto Rico l’accès aux prestations du SSI D’autres règles obsolètes retiennent également les bénéficiaires du programme, selon les experts. Les personnes couvertes par le programme sont limitées au revenu qu’elles peuvent gagner. La premiers 65 $ gagnés dans un mois ne compte pas. Cependant, pour chaque 2 $ gagné au-delà de ce seuil, les prestations du SSI sont réduites de 1 $. Il existe également une pénalité de mariage pour les couples comprenant deux bénéficiaires du SSI. Ensemble, ils reçoivent moins d’argent par mois que s’ils réclamaient individuellement. De plus, leur limite d’actifs est de 3 000 $, contre 2 000 $ chacun s’ils réclamaient individuellement. De plus, les bénéficiaires sont limités à l’aide qu’ils peuvent accepter de la part d’amis ou de la famille, y compris l’épicerie ou le logement.

La proposition franchit le “plus gros obstacle”

Les règles sont non seulement lourdes pour les individus et les familles qui dépendent du programme, mais aussi coûteuses à gérer pour l’administration de la sécurité sociale. Le SSI représente environ 80% des coûts administratifs de la Social Security Administration, en partie en raison des moyens de test requis par le programme, a noté Will Raderman, analyste des politiques d’emploi au Niskanen Center. C’est malgré le fait que la population desservie par la sécurité sociale est huit fois la taille de SSI. (Certes, certains bénéficiaires reçoivent à la fois la sécurité sociale et le SSI, bien que leurs prestations soient réduites pour cela.) Certains législateurs de Capitol Hill font un effort bipartite pour mettre à jour les limites d’actifs. Un projet de loi bipartisan – le SSI Savings Penalty Elimination Act – vise à augmenter les limites d’actifs à 10 000 $ pour les particuliers et à 20 000 $ pour les couples, et à les indexer également à l’inflation.