Alors que le retrait des troupes approche, la police affirme que les milices visent à faire sauter le Capitole, « tuer autant de membres que possible » pendant la SOTU de Biden

Alors que le retrait des troupes approche, la police affirme que les milices visent à faire sauter le Capitole, « tuer autant de membres que possible » pendant la SOTU de Biden

La police a apparemment trouvé un nouveau prétexte pour maintenir un bouclier de sécurité militarisé autour du Capitole américain, avertissant que les milices pro-Trump complotent pour bombarder le Congrès pendant le discours sur l’état de l’Union du président Joe Biden.

« Nous savons que les membres des milices présentes le 6 janvier ont exprimé leur souhait de vouloir faire sauter le Capitole et tuer le plus de membres possible avec un lien direct avec l’Etat de l’Union », Le chef par intérim de la police du Capitole, Yogananda Pittman, a déclaré jeudi lors d’un témoignage devant un sous-comité de la Chambre.

Une telle attaque entraînerait des travaux inachevés que les manifestants pour fraude électorale qui se sont révoltés à Washington le mois dernier avaient l’intention de réaliser lorsqu’ils ont pris d’assaut le Capitole, a suggéré Pittman. « Nous savons que les insurgés qui ont attaqué le Capitole n’étaient pas seulement intéressés à attaquer les membres du Congrès et les officiers », elle a dit. « Ils voulaient envoyer un message symbolique à la nation pour savoir qui était en charge de ce processus législatif. »

Pittman a fait valoir qu’à la lumière du prétendu bavardage en ligne sur une nouvelle attaque, il est prudent de maintenir un « Une posture de sécurité renforcée et robuste jusqu’à ce que nous résolvions ces vulnérabilités à l’avenir. » Cela pourrait signifier un déploiement plus long des troupes de la Garde nationale dans la capitale nationale que prévu.

Aussi sur rt.com « Désoccuper DC »: deux membres du Congrès du GOP disent que la « menace QAnon » est exaltée pour justifier une clôture permanente et des troupes dans la capitale américaine

Des clôtures surmontées de barbelés autour du Capitole ont été érigées le lendemain de l’émeute du 6 janvier, et plus de 25000 soldats de la Garde nationale ont été convoqués à Washington depuis les États-Unis pour aider à boucler le district gouvernemental pour l’inauguration de Biden le 20 janvier.

Les autorités fédérales ont décidé de garder 5600 soldats à Washington jusqu’à la mi-mars, date à laquelle elles ont estimé que le procès de destitution du Sénat de l’ancien président Donald Trump se terminerait. Mais les violentes manifestations prévues pour le jour de l’inauguration n’ont pas eu lieu et le procès de destitution de Trump s’est terminé sans incident le 13 février, environ un mois plus tôt que prévu au moment où les déploiements de troupes ont été fixés.

Lire la suite ‘Mission creep?’ La police « recommande » de garder des clôtures en barbelés autour du Capitole jusqu’en septembre, citant des « menaces contre les législateurs »

« Nous n’avons pas l’intention de garder les soldats de la Garde nationale ou cette clôture plus longtemps que nécessaire », Pittman a déclaré jeudi, contredisant directement ses recommandations du mois dernier, lorsqu’elle a appelé à des clôtures permanentes et à d’autres nouvelles mesures de sécurité. La semaine dernière, la police du Capitole aurait suggéré de maintenir la clôture actuelle en place au moins jusqu’en septembre, car elle continue d’entendre des menaces contre les législateurs.

Une autre complication avec le dernier avertissement de Pittman est que les présidents américains ne prononcent généralement pas de discours sur l’état de l’Union au cours de leur première année au pouvoir. Comme Trump l’a fait en 2017, Biden peut prononcer un discours à une session conjointe du Congrès, plutôt qu’à un État de l’Union.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a confirmé la semaine dernière que Biden ne prononcera pas un tel discours en février. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-Californie), a déclaré que le Congrès ne tiendra pas de session conjointe pour le discours de Biden avant l’adoption de la législation sur l’aide à Covid-19. Compte tenu de l’opposition républicaine au projet de loi de 1,9 billion de dollars proposé par les démocrates, il n’est pas clair si Pelosi atteindra son objectif de préparer un projet de loi à signer par Biden avant le 14 mars.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!