Alors que le réseau électrique indien est mis à rude épreuve, les hôpitaux ruraux et les cliniques trouvent une alimentation fiable grâce à l’énergie solaire sur les toits

RAICHUR, Inde (AP) – Dans la chaleur torride qui enveloppe souvent Raichur, une ancienne ville du sud de l’Inde, un ventilateur de plafond qui tourne sans interruption apporte un doux soulagement aux nouveau-nés et à leurs mères à la maternité de l’hôpital gouvernemental.

Mais un tel répit n’a pas toujours été garanti dans une région où les fréquentes coupures de courant du réseau électrique indien surdimensionné peuvent durer des heures. Ce n’est que lorsque l’hôpital a installé des panneaux solaires sur le toit il y a un an qu’il pouvait compter sur une électricité constante qui maintient les lumières allumées, les patients et le personnel à l’aise et les vaccins et les médicaments réfrigérés en toute sécurité.

Le générateur diesel qui servait de secours d’urgence – crachant des gaz réchauffant la planète et de la fumée toxique à distance de respiration des nouveau-nés à chaque fois qu’il fonctionnait – a disparu. Il en va de même pour la nécessité d’utiliser des lampes de poche pour voir pendant l’une des quelque 600 naissances de l’hôpital par an, comme le personnel devait parfois le faire au milieu d’une panne de courant soudaine si les anciens générateurs ne fonctionnaient pas.

Pour Martha Jones, une infirmière en chef qui a aidé à accoucher d’innombrables bébés, la fiabilité apportée par l’énergie solaire a été une révélation.

« Nous ne savons même pas quand le courant est coupé ou quand il est revenu », a déclaré Jones.

Dans les régions semi-urbaines et rurales de l’Inde et d’autres pays en développement dont les réseaux électriques ne sont pas fiables, les énergies renouvelables décentralisées – en particulier l’énergie solaire – font toute la différence dans la prestation de soins de santé modernes. Et cela devient encore plus indispensable là où la chaleur et les conditions météorologiques extrêmes augmentent en raison du changement climatique. À Raichur, par exemple, les températures peuvent atteindre 42 degrés Celsius (107 degrés Fahrenheit) pendant les mois les plus chauds.

L’hôpital, Government Maternity, un établissement dépouillé qui dessert des milliers de personnes qui ne peuvent pas se payer des soins de santé privés, est l’un des 251 établissements médicaux du district de Raichur qui fonctionne à l’énergie solaire sur le toit dans le cadre d’un programme dirigé par la Fondation Selco. L’organisation à but non lucratif basée à Bengaluru a levé des fonds auprès de sociétés indiennes et internationales et s’est coordonnée avec le gouvernement local depuis 2017.

Il en coûte environ 8 500 $ pour installer un système dans les centres de santé publics, y compris des batteries au plomb qui stockent l’énergie pour une utilisation nocturne. Les petites cliniques fonctionnent plus près d’environ 2 000 $. Les sites restent connectés au réseau électrique, mais uniquement en secours du solaire.

Certains des patients de Government Maternity, comme Sandhya Shivappa, 25 ans, ont déclaré qu’ils savaient peu ou rien de l’utilisation de l’énergie solaire par l’hôpital et qu’ils étaient simplement reconnaissants pour ses services gratuits.

« Nous paierions 30 000 roupies (367 dollars) si je voulais accoucher dans un hôpital privé », a déclaré Sandhya Shivappa, une jeune femme de 25 ans qui venait d’accoucher d’une petite fille en bonne santé lors de la visite d’un journaliste.

Le passage des hôpitaux et des cliniques à l’énergie propre aide à réduire les émissions dans un secteur qui représente environ 4,4 % du chiffre mondial, selon une étude de Health Care Without Harm, une organisation internationale à but non lucratif qui préconise de réduire cela. Et cela correspond à des objectifs plus larges en Inde, la nation la plus peuplée du monde et le troisième plus grand émetteur de gaz qui réchauffent la planète.

Alors que l’Inde dépend actuellement fortement du charbon pour son électricité, elle a pour objectif d’installer 450 gigawatts d’énergie renouvelable qui devraient représenter environ la moitié de ses besoins d’ici la fin de cette décennie. Une augmentation rapide de l’énergie solaire, en particulier de l’énergie solaire sur les toits, sera nécessaire pour atteindre cet objectif.

L’Inde n’a actuellement installé qu’environ un quart des 40 gigawatts d’énergie solaire sur les toits que les décideurs avaient prévu d’avoir l’année dernière. Les problèmes de chaîne d’approvisionnement et les taxes sur les composants importés – destinés à protéger les fabricants nationaux – ont contribué à ce manque à gagner. Mais l’Inde a également constamment réitéré l’importance d’obtenir de l’argent des pays développés et des banques multilatérales de développement pour l’aider à atteindre ses objectifs climatiques.

En plus de fournir une alimentation ininterrompue, le solaire sur le toit aide les installations médicales à réduire leurs coûts. Dans la ville voisine de Zaheerabad, un quartier à faible revenu, le Dr Kavyashree Sugur a déclaré que le centre de santé publique qu’elle supervise avait payé au moins 50 % de moins pour l’électricité au cours des deux années écoulées depuis l’installation des panneaux solaires.

C’est un gros avantage dans un pays qui est l’un des pays qui dépensent le moins en soins de santé au monde — l’Inde consacre à peine plus de 2 % de son budget national aux soins de santé, contre 18 % aux États-Unis — et de nombreux hôpitaux et les centres de santé sont à court d’argent.

L’ajout de l’énergie solaire aux centres de soins de santé dans les régions éloignées a été particulièrement important pour les villageois qui n’ont ni le temps ni l’argent pour visiter les hôpitaux de la ville, et qui se seraient probablement tout simplement passés de soins de santé, a déclaré Hanumantappa Channadaser, directeur de la succursale de Selco. à Raïchur.

« Avant l’énergie solaire, les gens craignaient de se rendre dans ces hôpitaux à cause des coupures d’électricité et ils n’avaient pas confiance dans le traitement qu’ils pourraient recevoir », a déclaré Channadaser.

Récemment, Selco, la société suédoise de meubles Ikea et le ministère indien de la Santé ont annoncé qu’ils mettront en place l’énergie solaire pour 25 000 établissements de soins de santé publics dans 12 États indiens d’ici 2026. Ikea a engagé 48 millions de dollars dans le projet. Selco travaille également avec l’Agence internationale pour les énergies renouvelables et l’Organisation mondiale de la santé en Afrique pour développer l’énergie solaire décentralisée pour les établissements de santé sur ce continent.

Shireen Fatima, qui était enceinte de quatre mois et se rendait au centre de santé de Zaheerabad pour un examen, a déclaré qu’elle appréciait le fait que « les tests sanguins, les comprimés, tout est gratuit ici ». Le passage de l’hôpital à l’énergie solaire est « vraiment bon », a-t-elle ajouté.

« Si l’hôpital économise sur les factures, les avantages seront pour nous aussi », a-t-elle déclaré.

Sibi Arasu, Associated Press