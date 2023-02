Alors que le Real Madrid remporte la Coupe du monde des clubs, Flamengo termine troisième

Flamengo termine à la troisième place de la Coupe du monde des clubs, après avoir perdu en demi-finale. Photo AFP

Il y a eu une certaine euphorie à la fin pour Flamengo dimanche alors que trois buts tardifs les ont menés à une victoire 4-2 contre l’Egyptien El Ahly pour remporter la troisième place de la Coupe du monde des clubs au Maroc.

Mais en vérité, ce fut une occasion mélancolique pour les géants brésiliens. Beaucoup de leurs partisans itinérants ont choisi de ne pas les accompagner dans un Tanger balayé par les vents. Le match était prévu à Rabat, mais les inquiétudes concernant le terrain – avec la grande finale encore à venir – ont forcé un changement tardif de lieu. C’était bien sûr un casse-tête logistique pour les supporters, et il n’était pas surprenant que certains d’entre eux aient choisi de rester à Rabat pour profiter d’une rare opportunité de voir le Real Madrid en finale contre Al Hilal, l’équipe saoudienne qui a battu Flamengo mardi.

Les fans de Flamengo qui ont fait le déplacement à Tanger ont été récompensés par une victoire. Mais tout était un peu creux, et pas seulement parce que c’était une bataille pour la troisième place. En vérité, plus qu’un match gagné par Flamengo, c’est un concours qu’Al Ahly a perdu. Les Égyptiens ont gâché des occasions d’enterrer le match nul en seconde période, puis ont passé les phases finales à inventer des façons bizarres de concéder – une erreur de gardien de but téméraire, un backpass désastreux, un ballon de la main stupide et une avance de 2-1 transformée en une défaite.

Et pour Flamengo, la victoire ne fait rien pour effacer la frustration d’avoir raté la finale et la rencontre de rêve avec le Real Madrid. Depuis l’introduction du format actuel en 2005, c’est la sixième fois que les champions sud-américains perdent en demi-finale. C’est de plus en plus fréquent, et il devient de plus en plus difficile de justifier le statut dont jouit le continent dans la compétition.

Avec les Européens, les champions sud-américains entrent directement en demi-finale. Les représentants des autres continents doivent se battre pour avoir le droit de les rencontrer. Comme d’autres vainqueurs récents de la Copa Libertadores, Flamengo ne méritait pas ce privilège – et ils prétendent être l’équipe la plus forte que l’Amérique du Sud ait envoyée à cette compétition depuis un certain temps.

Une grande partie de leur problème, rendu trop évident ces derniers jours, est qu’ils sont une équipe de premier plan. Ils ont rassemblé une puissante collection de talents offensifs, plus que suffisants pour renverser l’opposition locale. Mais depuis la perte du défenseur central espagnol Pablo Mari il y a trois ans, ils ont du mal à équilibrer leur jeu de cape et d’épée avec une défense efficace. De plus, certains de leurs joueurs ont une réputation gonflée – ou du moins sont capables de cacher leurs défauts – dans un environnement où leur équipe jouit d’une supériorité financière et technique.

Avec la dernière victoire au titre dans cette compétition pour une équipe sud-américaine en 2012 (Corinthians contre Chelsea), c’était donc une autre version profondément décevante pour le football de clubs du continent.

Mais pas nécessairement pour le football sud-américain. Des stars made in continent ont brillé des deux côtés lors de la finale. Pour le Real Madrid, deux de leurs cinq buts ont été marqués et un mis en place par Vinicius Junior – made in Flamengo. Les deux autres sont venus du dynamique milieu de terrain uruguayen Federico Valverde. Ce sont deux joueurs qui correspondent au modèle actuel des grands clubs européens – des talents sud-américains emmenés le plus tôt possible outre-Atlantique pour se développer et se sentir chez eux dans un style de football plus rapide et plus intense.

Mais il y a plus dans la vie que les prodiges, comme Al Hilal l’a clairement indiqué. Il y a eu deux beaux buts, après celui qu’il a marqué en demi-finale, de l’attaquant argentin très voyagé Luciano Vietto. Un autre ancien joueur de Premier League, le Péruvien Andre Carrillo, a étonnamment bien réussi en tant qu’ailier improvisé dans un rôle de milieu de terrain plus profond. Et le troisième but d’Al Halal en finale était une affaire entièrement sud-américaine. Le ballon a été volé par le milieu de terrain colombien Gustavo Cuellar, qui a déjà joué pour Flamengo – tout comme l’ailier brésilien Michael, qui a frappé la ligne de contournement et s’est retiré pour la finition intelligente de Vietto. Et il y a aussi l’importante contribution sud-américaine à la participation cette année des Sounders de Seattle, la première équipe de la Major League Soccer à se qualifier pour la Coupe du monde des clubs.

Il y a beaucoup à célébrer dans le football sud-américain, mais il est indéniable que le football national est devenu une industrie d’exportation. L’Europe prend les meilleurs joueurs et d’autres centres – comme l’Arabie saoudite, les États-Unis et le Mexique – en prennent d’autres. Du coup, les meilleurs clubs sud-américains ne sont plus nettement plus forts que les champions des continents non européens, et risquent bien d’être gênés par les fardeaux de l’histoire et des attentes.

Ce n’est pas une vérité facile à avaler. C’est celui que beaucoup d’Amérique du Sud sont obligés de réadapter chaque année. Mais pour un moment, cela devrait être clair dans l’esprit de tous ceux qui ont suivi cette dernière mouture du Mondial des Clubs.