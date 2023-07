Alors que le Québec devient plus humide à cause des changements climatiques, les risques de glissements de terrain augmentent

Les changements climatiques risquent d’augmenter la fréquence des événements météorologiques qui causent des glissements de terrain au Québec, comme celui qui a fait deux morts il y a une semaine dans la région du Saguenay—Lac-St-Jean, a indiqué un chercheur qui étudie les risques naturels.

Jacques Locat, professeur émérite à l’Université Laval, affirme que les modèles de changement climatique prédisent que le sud du Québec recevra entre 5 % et 14 % plus de pluie d’ici 2050. Ses recherches suggèrent que l’augmentation des précipitations, associée à une augmentation prévue des événements de pluie extrêmes , rendra plus probable la survenue de glissements de terrain dans la province.

«L’impact des changements climatiques sur les glissements de terrain au Québec sera principalement lié aux précipitations», a déclaré Locat, cofondateur d’un laboratoire de recherche à l’université qui étudie les risques naturels, dans une récente entrevue.

Samedi, des pluies torrentielles dans la région du Saguenay—Lac-St-Jean au Québec ont contribué à plusieurs glissements de terrain, dont un qui a entraîné la mort de deux personnes. Ce glissement de terrain, a déclaré Locat, semble avoir été causé par l’érosion le long de la rivière Éternité et la saturation du remblai au-dessus de la rivière, qui ont tous deux provoqué le glissement vers le bas de matériaux sableux sur le sol argileux.

Le Québec risque d’avoir plus de «glissements de terrain superficiels», a déclaré Locat, qui impliquent généralement des conditions de sol particulièrement sensibles à l’érosion et à la saturation rapide en eau.

Selon Locat, deux facteurs conduisent à des glissements de terrain superficiels : l’érosion du sol au bas des pentes – causée par l’eau mais aussi l’activité humaine – qui les rend plus raides, et la saturation du sol au sommet des pentes, qui fait glisser les matériaux vers le bas.

« L’érosion est le déclencheur de nombreux glissements de terrain le long des cours d’eau et le changement climatique pourrait donc avoir un effet sur la fréquence et l’importance des augmentations du niveau de l’eau et, peut-être, un impact sur les glissements de terrain superficiels », a déclaré Locat.

Environ 40 % des glissements de terrain dans la vallée du fleuve Saint-Laurent au Québec – une région où ils sont particulièrement fréquents dans la province – sont causés par l’érosion résultant des activités humaines, a-t-il déclaré. Des glissements de terrain se produisent également autour de Gatineau, au Québec, près d’Ottawa; dans la région de Charlevoix, au nord-est de Québec; et la péninsule gaspésienne.

Toutes ces régions sont situées sur une plaine argileuse laissée par une mer disparue il y a environ 10 000 ans. Ce sol argileux peut devenir instable et les glissements de terrain font partie de l’évolution naturelle de ce type de paysage, a déclaré Locat.

Scott McDougall, professeur à l’Université de la Colombie-Britannique qui étudie les glissements de terrain et les géorisques connexes, a déclaré que ces sols argileux sont très sensibles. « Lorsqu’ils sont dérangés, leur structure peut changer, les transformant essentiellement d’un solide en un fluide qui peut s’écouler sur de longues distances », a-t-il déclaré.

McDougall, comme Locat, postule également que les changements climatiques augmenteront la probabilité de glissements de terrain au Québec; mais il a dit que la recherche pour soutenir cette hypothèse est en cours.

« Nous pensons que des précipitations plus fréquentes ou des précipitations plus intenses vont rendre les glissements de terrain plus fréquents et potentiellement plus intenses eux-mêmes », a-t-il déclaré. « Une pluie vraiment exceptionnellement abondante pourrait déclencher un glissement de terrain inhabituellement important. »

Les incendies de forêt peuvent également contribuer aux glissements de terrain, a-t-il dit, en modifiant la couverture végétale et les conditions du sol, entraînant une plus grande infiltration d’eau et tuant les arbres dont les racines maintiennent le sol ensemble.

Les glissements de terrain sont également fréquents dans la région du Saguenay au Québec. L’été dernier, plus de 70 ménages ont été évacués à La Baie, au Québec, une partie de la ville de Saguenay, après qu’un glissement de terrain a détruit une maison vide, et les autorités craignaient de nouveaux glissements. En 1971, un glissement de terrain dans une autre partie de cette ville tue 31 personnes et entraîne l’abandon de la communauté de St-Jean-Vianney.

Locat a déclaré que ce qui est probablement le glissement de terrain le plus meurtrier de l’histoire du Québec s’est produit en 1908 à Notre-Dame-de-la-Salette, au Québec, à environ 40 kilomètres au nord-est d’Ottawa, et a tué 33 personnes. Cependant, Locat, qui a étudié l’événement pour un article de 2017, a découvert que le glissement de terrain s’était produit de l’autre côté de la rivière depuis la ville et avait déclenché une sorte de « tsunami » qui avait projeté de la glace sur la communauté et causé des morts.

Une recherche publiée par Ressources naturelles Canada en mai 2021 a montré qu’entre 1771 et 2019, le Québec avait le deuxième plus grand nombre de glissements de terrain meurtriers au pays : 239. Seule la Colombie-Britannique en avait plus, avec 356. Le Québec était suivi de Terre-Neuve-et-Labrador, qui avait connu 103, et l’Alberta, où il y en avait 73.

Mais Locat a déclaré que le Québec pourrait avoir un nombre plus élevé de glissements de terrain enregistrés que d’autres régions du pays en raison de ses modèles de peuplement. Environ 80% de la population québécoise vit dans la plaine argileuse où se produisent des glissements de terrain, a-t-il dit, ajoutant que la province a été colonisée plus tôt que d’autres régions du Canada, offrant aux Québécois une possibilité plus étendue d’enregistrer le phénomène par rapport aux autres Canadiens.

Jacob Serebrin, La Presse canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.





Changement climatiqueQuébec