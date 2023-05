Alors que le projet de loi sur les remises d’épicerie des libéraux devient loi, les paiements uniques arriveront cet été

Le ministère des Finances a déclaré que le rabais sur les produits d’épicerie promis par les libéraux dans le budget fédéral de cette année sera étendu aux Canadiens admissibles le 5 juillet.

Cette confirmation intervient après que le Parlement a adopté une loi sur la mesure cette semaine.

Le gouvernement a facturé le paiement unique comme une réduction ciblée de l’inflation pour quelque 11 millions de ménages à revenu faible et modeste.

Il répète l’augmentation temporaire du remboursement de la TPS que le gouvernement a offert l’année dernière pour répondre aux préoccupations croissantes liées au coût de la vie.

Les familles admissibles de quatre personnes recevront jusqu’à 467 $ par dépôt direct ou par chèque de l’Agence du revenu du Canada, tandis que les célibataires sans enfants recevront jusqu’à 234 $ et les personnes âgées verront une remise pouvant aller jusqu’à 225 $.

La nouvelle loi consacre également un complément de 2 milliards de dollars au transfert fédéral en matière de santé qui vise à réduire les arriérés et les temps d’attente et à soutenir les hôpitaux pédiatriques et les salles d’urgence.

