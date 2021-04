Avec la chute du prix du Bitcoin au cours du week-end, les fans de la populaire crypto-monnaie Dogecoin espèrent faire le 20 avril « Doge Day ».

Des publications sur des sites comme Twitter et Reddit exhortent les fans de Dogecoin à célébrer le « Doge Day » en achetant les pièces numériques basées sur un mème mettant en vedette un Shiba Inu, une race de chien avec une apparence de renard.

Lundi matin, le prix du Dogecoin est de 37 cents, en hausse de 24%, selon le bureau de change numérique Coinbase.

« N’oubliez pas d’acheter votre Dogecoin tant qu’il est bas! Achetez et maintenez. Ne paniquez pas, vendez. Ensemble, nous pouvons amener Dogecoin sur la lune! », Lit un post sur Reddit d’un utilisateur qui passe par le handle dngray.

Le sujet #DogeDay est à la mode sur Twitter, avec plusieurs articles demandant le support de Dogecoin.

La sélection du 20 avril, ou 4/20, n’est pas un hasard. C’est aussi la fête non officielle célébrant la marijuana, car le terme «420» est souvent utilisé pour le fumer.

Dogecoin – créé comme une blague se moquant de la montée de la monnaie numérique – a grimpé de plus de 400% la semaine dernière et a explosé de plus de 5000% depuis le début de l’année.

Pendant ce temps, le prix de Bitcoin a chuté de 15% samedi soir après avoir atteint des niveaux records. Le plongeon a été la plus importante de la crypto-monnaie depuis février.

Jessica Menton a contribué à ce rapport. Suivez Brett Molina sur Twitter: @ brettmolina23.