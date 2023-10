Alors que le président insiste sur la sécurité des armes à feu, Hunter Biden montera une défense du deuxième amendement

Depuis des décennies, la loi fédérale sur le contrôle des armes à feu interdit aux toxicomanes de posséder des armes à feu. Mais en 2022, la Cour suprême a considérablement élargi les droits du deuxième amendement – ​​et, d’une certaine manière, les a obscurcis – en statuant que les restrictions américaines sur les armes à feu ne sont valides que si elles ressemblent aux lois sur les armes à feu qui existaient à l’époque fondatrice. Cette décision, New York State Rifle & Pistol Association Inc. c.Bruena donné lieu à une multitude de décisions contradictoires de tribunaux inférieurs sur la mesure dans laquelle les lois actuelles sur les armes à feu doivent être conformes à celles de la fin des années 1700.

L’interdiction des usagers de drogues fait partie des restrictions sur les armes à feu confrontées à de nouveaux défis après Bruen, car les accusés soutiennent que les lois de l’époque fondatrice interdisaient uniquement aux personnes de porter des armes à feu en état d’ébriété – pas simplement parce qu’elles avaient été ivres dans le passé. Et alors que Hunter Biden sera jugé l’année prochaine, il deviendra de loin l’accusé le plus célèbre à s’appuyer sur le deuxième amendement, même si son père devrait faire de la sécurité des armes à feu un objectif de sa campagne de réélection.

Depuis son entrée en fonction, le président a pris une série de mesures exécutives et a travaillé avec une coalition bipartite au Congrès pour adopter la première législation sur les armes à feu depuis près de trois décennies, renforçant la vérification des antécédents des jeunes acheteurs d’armes, aidant les États à mettre en œuvre des lois d’alarme et à maintenir armes à feu d’un plus grand nombre de délinquants victimes de violence domestique. Le président est allé plus loin le mois dernier en annonçant la création du tout premier bureau fédéral de prévention de la violence armée.

L’affaire Hunter Biden créera un malaise politique à la fois pour les groupes pro-armes et pour les partisans de règles plus strictes sur les armes à feu.

Un porte-parole de la National Rifle Association a envoyé à POLITICO une déclaration disant que « les criminels devraient payer le prix de leurs crimes ». Le porte-parole n’a pas répondu à une question complémentaire sur la position de la NRA sur la constitutionnalité de la loi interdisant aux toxicomanes de posséder des armes à feu.

Plusieurs groupes de haut niveau sur la sécurité des armes à feu, qui s’expriment généralement ouvertement sur la jurisprudence du deuxième amendement et ont des liens étroits avec la Maison Blanche de Biden, ont refusé de commenter l’intention de Hunter Biden de lancer une contestation du deuxième amendement.

Plus généralement, sur la question juridique en question, plusieurs organisations ont également refusé de se prononcer, bien que Brady United, dans une déclaration à POLITICO, ait déclaré : « Nous pensons que la loi fédérale qui interdit cela est constitutionnelle. » Leur réticence à discuter ne serait-ce que de la question juridique sous-jacente témoigne de la sensibilité politique de l’affaire.

La Cour suprême devra probablement se prononcer sur la constitutionnalité de la loi à terme, et les experts disent qu’il est difficile de prédire où la cour se prononcera, car sa majorité conservatrice est généralement favorable à la fois à des lois souples sur les armes à feu et à des lois strictes sur les drogues.

« Il ne survit pas sous une application fidèle de Bruen, du tout », a déclaré Clark Neily, vice-président principal des études juridiques au Cato Institute, un groupe de réflexion libertaire. « La Cour suprême va-t-elle néanmoins le confirmer ? Je dirais même de l’argent là-bas. Il n’y a presque rien que le juge fédéral moyen ou le juge de la Cour suprême ne fasse pour éviter de commencer à démanteler la prohibition fédérale des drogues.»

La Haute Cour se prépare déjà à résoudre une question connexe apparue après la crise.Bruen confusion : le deuxième amendement autorise-t-il le gouvernement à interdire aux personnes soumises à des ordonnances d’interdiction pour violence domestique de posséder des armes à feu ? Les juges entendront cette affaire, États-Unis c.Rahimile 7 novembre. Son résultat pourrait avoir des ramifications majeures sur l’interdiction des consommateurs de drogues – et, par extension, sur la menace pénale de Hunter Biden.

Pendant ce temps, la Cour d’appel du 5e circuit a statué en août que l’interdiction des consommateurs de drogues est inconstitutionnelle.

« [O]Notre histoire et nos traditions peuvent justifier certaines limites au droit d’une personne en état d’ébriété de porter une arme, mais elles ne justifient pas le désarmement d’un citoyen sobre sur la seule base de sa consommation passée de drogue », ont écrit les juges.

D’autres tribunaux ont cependant confirmé l’interdiction faite aux consommateurs de drogues. La décision du 5e circuit n’est pas contraignante pour les tribunaux du Delaware, où Biden est inculpé.

Les procureurs affirment que le premier fils a acheté un revolver en octobre 2018, époque à laquelle il a admis qu’il était accro au crack. Ils affirment également que, dans le cadre de cet achat, il a menti sur un formulaire fédéral en prétendant qu’il n’était pas un consommateur de drogue. Lors de la mise en accusation de lundi, un juge d’instance a noté que Biden avait récemment passé des tests de dépistage de drogue.

L’avocat de Hunter Biden, Abbe Lowell, a déclaré devant le tribunal qu’il prévoyait de contester la constitutionnalité des accusations dans le cadre d’une requête en rejet, l’Associated Press a rapporté.

Les avocats de Biden suivent de près la jurisprudence du deuxième amendement depuis plus d’un an – et en informent le ministère de la Justice. Dans trois lettres obtenues par POLITICO, les avocats du premier fils ont fait valoir aux procureurs que l’interdiction faite aux toxicomanes de posséder des armes est vouée à l’échec.

Dans une lettre datée du 31 octobre 2022 adressée au procureur américain supervisant l’enquête sur le premier fils, les avocats de Biden ont qualifié l’interdiction des consommateurs de drogue de « au mieux constitutionnellement douteuse ». Trois mois plus tard, les avocats ont envoyé à l’avocat américain David Weiss une autre missive signalant une décision de la Cour d’appel du 3e circuit suggérant que la cour statuerait que le deuxième amendement interdit au gouvernement d’empêcher les personnes non violentes de posséder des armes. Le Delaware fait partie du 3e circuit, ce qui rend ses décisions particulièrement pertinentes. Le mois suivant, l’avocat principal de Biden a écrit à Weiss pour lui signaler qu’un panel de juges du cinquième circuit avait statué sur la question. Rahimi cas, concluant que les personnes faisant l’objet d’ordonnances d’interdiction pour violence domestique avaient le droit constitutionnel de porter des armes.

« [I]Il est tout à fait clair que les lois qui sous-tendent l’affaire des armes à feu du gouvernement seront annulées », a-t-il écrit.

Ce n’est pas un point de vue consensuel. Brian Abbas, directeur du Centre pour garder et porter des armes à la Mountain States Legal Foundation, a déclaré à POLITICO qu’il s’attend à ce que l’interdiction de consommer de la drogue soit maintenue en raison de l’opposition des juges conservateurs à la consommation de drogue.