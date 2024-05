Alors que le Premier ministre slovaque se rétablit, sa politique reste source de division

M. Fico avait auparavant été Premier ministre de 2006 à 2010 et de 2012 à 2018, lorsqu’il a été évincé au milieu de manifestations de rue contre le meurtre d’un journaliste qui enquêtait sur la corruption du gouvernement. Il a défié les attentes et est revenu au poste de Premier ministre l’année dernière, réalisant un retour remarquable après avoir fait campagne sur des positions pro-russes et promis le conservatisme social, le nationalisme et des programmes sociaux généreux.

Les autorités slovaques ont publié peu d’informations sur la tentative d’assassinat, si ce n’est qu’elles ont indiqué qu’elle avait été perpétrée par un homme ayant des revendications politiques et radicalisé après la dernière élection présidentielle.

Un suspect de 71 ans, identifié par les autorités uniquement sous le nom de Juraj C., sera accusé de tentative de meurtre avec préméditation. Il a comparu samedi devant un juge pour une audience à huis clos à Pezinok, une ville de l’ouest de la Slovaquie, et a été placé en détention provisoire. Jeudi, le procureur général de Slovaquie a refusé de dire quand le suspect comparaîtrait pour la prochaine fois devant le tribunal.

Cassandra Vinograd rapporté de Londres et Sara Cincurova de Bratislava, Slovaquie.