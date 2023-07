Alors que le pape se rend au Portugal, il jette les bases de l’avenir de l’Église et de son héritage

CITÉ DU VATICAN (AP) – Lorsque le pape François a effectué le premier voyage à l’étranger de son pontificat, à Rio de Janeiro pour la Journée mondiale de la jeunesse en 2013, il a exhorté les jeunes à semer la pagaille dans leurs églises locales, à secouer les choses même si il a ébouriffé les plumes de leurs évêques.

Alors qu’il entame cette semaine une autre édition des Journées mondiales de la jeunesse, à Lisbonne, au Portugal, François a, à bien des égards, pris ses propres conseils à cœur. Après 10 ans en tant que pape, François accélère son programme de réforme et procède à des changements révolutionnaires dans le personnel et la politique qui font définitivement bouger les choses.

Libéré de l’ombre du pape Benoît XVI, décédé il y a sept mois, et bien qu’il se soit remis d’une deuxième opération intestinale en autant d’années, François, âgé de 86 ans, entame une seconde moitié d’année frénétique avec sa visite au Portugal. Il semble conscient qu’il dispose d’un temps limité pour concrétiser les changements qu’il juge nécessaires pour l’église du 21e siècle, et se tourne vers la prochaine génération de fidèles et de dirigeants pour les exécuter.

« J’ai l’impression qu’il s’agit de la phase de consolidation du pontificat », a déclaré le biographe papal Austen Ivereigh. « Il pose les bases maintenant, pose les fondations, pour l’avenir. »

Et pas de meilleur endroit pour l’exposer que lors d’une Journée Mondiale de la Jeunesse. Le rassemblement international, que saint Jean-Paul II a lancé en 1986 pour galvaniser les jeunes catholiques dans leur foi, devrait attirer jusqu’à 1 million de personnes pour le premier événement post-pandémique de ce type. Les préoccupations constantes de François en matière de justice sociale concernant le changement climatique, les inégalités sociales et la fraternité, ainsi que la guerre de la Russie en Ukraine, devraient être des thèmes majeurs.

Au-delà du Portugal, cependant, la stratégie à plusieurs volets de Francis pour jeter les bases de l’avenir se concrétise et atteindra des objectifs significatifs dans les mois à venir.

Son démarchage mondial auprès des catholiques de base sur leur vision de l’avenir se concrétise en octobre avec un grand synode au Vatican. La réunion vise à donner des orientations sur des questions aussi brûlantes que la place des catholiques et des femmes LGBTQ+ dans l’église, et pour la première fois, des femmes et des jeunes voteront sur des propositions aux côtés des évêques.

« Je pense vraiment que pour le pape François, il a senti que ‘OK, maintenant c’est mûr’ et ce serait bien d’impliquer vraiment tous les membres, toutes les personnes du synode en tant que membres » avec le droit de vote, a déclaré sœur Nathalie Becquart. , qui est l’un des principaux organisateurs du synode.

Pour ensuite mettre en œuvre la vision qui émerge du synode, François a nommé une multitude d’évêques exceptionnellement jeunes pour des archidiocèses clés – dans sa ville natale de Buenos Aires, Madrid et Bruxelles, entre autres. Dans le même temps, il a élevé plusieurs cardinaux dans la cinquantaine – et dans certains cas dans la quarantaine – dont l’évêque auxiliaire de Lisbonne qui organise la Journée mondiale de la jeunesse.

Placer de si jeunes ecclésiastiques à des postes aussi importants garantit la valeur d’une génération de leadership aux vues similaires au Vatican et dans les archidiocèses du monde entier. Bien que tous ne soient pas des protégés à l’emporte-pièce de François, beaucoup sont considérés comme ayant le même esprit pastoral et donc plus enclins à mettre en œuvre ses réformes, d’autant plus que l’ancienne génération d’évêques et de cardinaux s’éteint.

Après le départ de François, le plus jeune de ces nouveaux cardinaux disposera d’environ trois décennies de leadership local et de votes en conclave pour sélectionner les futurs papes, ce qui suggère qu’un changement générationnel et idéologique dans la direction de l’église est en cours.

La nomination la plus importante du jeune « héritage » de François était celle du nouveau tsar doctrinal du Vatican, le cardinal élu argentin Victor Manuel Fernandez,61. L’écrivain fantôme théologique de François a rencontré des problèmes au Vatican dans le passé à cause de questions sur son orthodoxie doctrinale, et sa nomination a envoyé des ondes de choc dans les ailes conservatrices et traditionalistes de l’église.

Fernandez considère sa nomination comme faisant partie du programme à plus long terme de François : « Il propose une église plus inclusive, plus respectueuse des différentes façons de vivre, voire de penser », a déclaré Fernandez dans une interview.

Le cardinal élu portugais Americo Aguiar, qui est en charge des Journées mondiales de la jeunesse, est un autre jeune homme d’église qui comprend également sa nomination comme faisant partie d’un tournant générationnel pour la hiérarchie catholique.

À 49 ans, il deviendra le deuxième plus jeune membre du Collège des cardinaux lorsqu’il sera installé le 30 septembre. Il n’a que six mois de plus que le plus jeune cardinal actuel, que François a élevé à cette époque l’année dernière : le cardinal Giorgio Marengo, chef de l’église de Mongolie où François se rendra fin août.

« Ma lecture est que cela a à voir avec les jeunes, cela a à voir avec la jeunesse, cela a à voir avec le Portugal, cela a à voir avec la Journée mondiale de la jeunesse, cela a à voir avec tout cela », a déclaré Aguiar. dans une interview. « Je pense que son objectif et son soulignement étaient exactement d’envoyer un signal aux jeunes, à chaque jeune qui prépare la journée, que ce soit au Portugal ou dans le monde, pour qu’il se sente identifié à cette décision. »

François l’a dit dans ses intentions de prière mensuelles du mois d’août, cette fois consacrées à l’événement de Lisbonne.

« A Lisbonne, j’aimerais voir une graine pour l’avenir du monde », a déclaré Francis. « Un monde où l’amour est au centre, où nous pouvons sentir que nous sommes sœurs et frères. »

Ses paroles lors des Journées mondiales de la jeunesse de 2013 à Rio semblent maintenant prémonitoires en décrivant bon nombre des messages pastoraux clés sur lesquels François a insisté au cours de la dernière décennie. En livrant une exhortation spontanée et improvisée à un rassemblement de pèlerins argentins organisé à la dernière minute, François a exhorté les jeunes à sortir dans les rues, à répandre leur foi et à « semer la pagaille ».

« Je veux voir l’église se rapprocher des gens », a alors déclaré François, parlant dans son espagnol natal. « Je veux sortir du cléricalisme, du banal, de cet enfermement en nous-mêmes, dans nos paroisses, nos écoles ou nos structures.

Conscient de la nature radicale de son message, François s’est excusé auprès des évêques pour ce qui allait arriver, même si au cours des 10 années qui ont suivi, il n’a fait qu’aller plus loin que quiconque aurait pu l’imaginer à l’époque.

« La vraie réforme de l’église, vous savez, n’est pas une révolution apportant quelque chose complètement de l’extérieur », a déclaré Becquart, la religieuse française, alors qu’elle réfléchissait sur l’agenda de François. « C’est une voie de changement qui est un moyen de déployer la tradition, mais de manière très dynamique. »

___

Les journalistes AP Helena Alvez à Lisbonne, au Portugal, et Almudena Calatrava à Buenos Aires ont contribué.

___

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit un soutien grâce à la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.

Nicole Winfield, l’Associated Press