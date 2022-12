Alors que le nombre d’inscriptions diminue, les troupes scoutes locales espèrent continuer d’exister – Shaw Local

Les inscriptions dans les boy-scouts sont en baisse dans toute la vallée de l’Illinois et cela blesse certaines troupes tout en forçant d’autres à fermer complètement.

La troupe de scouts 20 de La Salle a été particulièrement touchée par le manque d’inscriptions. Le chef de troupe Dan Mathews a déclaré qu’ils n’avaient plus que leurs deux derniers éclaireurs cette année. En raison d’une exigence d’au moins cinq enfants pour recharter le groupe, l’une des plus anciennes troupes de la vallée de l’Illinois, avec une histoire de 62 ans, fermera à la fin de 2022.

Mathews a déclaré qu’il était malheureux de devoir fermer, mais a déclaré qu’il serait transféré dans la troupe de Marseille pour continuer à faire ce qu’il aime en tant que chef scout.

“La plus grande chose que j’apprécie à ce sujet est essentiellement de voir les enfants grandir sous vos yeux et de les aider à devenir des individus formidables et productifs”, a déclaré Mathews. “Il essaie de leur montrer ce qui existe, comment fonctionne le monde réel et de leur donner un excellent point de départ pour la vie.”

Les membres scouts ont reçu le Konel Poisson Eagle Scout lors d’une cérémonie pour la troupe 20 de La Salle le 12 novembre 2022. (Photo fournie par Dan)

Waltham Troop 797 et Peru Troop 123 ont également signalé une diminution des effectifs. Waltham a six éclaireurs actifs tandis que le Pérou en a 12. La troupe marseillaise 799 rapporte des chiffres plus cohérents, avec un nombre constant de 10 à 15 éclaireurs actifs au cours des dernières années avec 10 actifs actuellement.

Le nombre décroissant de troupes dans la région n’est pas unique à la vallée de l’Illinois. Cependant, les comtés de La Salle, Bureau et Putnam connaissent une baisse plus importante du nombre par rapport à d’autres régions du centre de l’Illinois.

Ben Blumenberg, cadre scout et PDG du Conseil WD Boyce pour les Boy Scouts of America, supervise toutes les activités de scoutisme dans 14 comtés du nord et du centre de l’Illinois.

Dans les comtés de La Salle, Bureau et Putnam, Blumenberg a signalé qu’il y avait 44 soldats en 2018 et qu’il n’y a plus que 27 soldats. La baisse des troupes équivaut à une diminution de 40% sur une période de cinq ans, contre une baisse moyenne de 30% dans les autres districts.

Blumenberg a également déclaré qu’il y a eu une baisse des inscriptions dans les 14 comtés en raison de la pandémie, mais la plupart des régions se rétablissent maintenant en maintenant ou en augmentant le nombre d’inscriptions.

Blumenberg a indiqué que les comtés de La Salle, Bureau et Putnam sont les seuls domaines à signaler une baisse globale continue du nombre d’inscriptions.

La chef scoute du Pérou, Melissa Olivero, a déclaré qu’elle pensait que la baisse du nombre était en partie due à l’augmentation du coût du scoutisme et à la participation des enfants à d’autres activités. Olivero a déclaré que les garçons avec lesquels elle travaillaient étaient impliqués dans des sports, des groupes ou d’autres activités en plus du scoutisme. Pour certains, ajouter le scoutisme à un emploi du temps déjà chargé est beaucoup demander, selon Olivero.

Ralph Moshage, chef scout de la troupe Waltham, a déclaré que la pandémie avait eu un impact sur leur nombre dont ils ne s’étaient pas remis. Moshage a ajouté que la pandémie est également une raison du faible nombre, déclarant que de nombreux groupes de bénévoles et d’églises ont également besoin de personnes à rejoindre après avoir perdu leur adhésion pendant le COVID-19.

Selon Blumenberg, la pandémie a joué un rôle et a plus durement touché les communautés rurales que les plus urbaines. Les communautés rurales étaient moins susceptibles de passer à un modèle virtuel car les meutes de louveteaux ont été forcées de fermer et de nombreux dirigeants bénévoles ont cessé de participer.

Des scouts de la troupe Waltham #797 traversent un ruisseau avec leur équipement de camping (Photo fournie par Ralph Moshage)

Malgré la baisse des inscriptions et du nombre de troupes, des efforts sont déployés pour augmenter le nombre et ouvrir de nouvelles troupes en raison des avantages que les scouts offrent aux jeunes enfants.

“Les scouts développent des compétences en leadership qu’ils n’ont souvent pas l’occasion de développer dans d’autres activités”, a déclaré Olivera. “Ils ont l’occasion d’en apprendre davantage sur différents cheminements de carrière, différents passe-temps et de profiter du plein air.”

Moshage a déclaré que les scouts de Waltham ouvriront bientôt un nouveau pack de scouts louveteaux et qu’au Pérou, l’utilisation des médias sociaux et la planification d’événements permettant aux scouts actuels d’amener leurs amis servent de moyens de recrutement.

“Je les ai vus développer des amitiés durables qui ont résisté à des choses qui ont été très difficiles”, a déclaré le chef scout de Marseille, Katie Scheib. “J’ai un groupe de jeunes hommes qui ont vraiment maintenu leurs amitiés et ont trouvé des moyens de rester sociaux même lorsque le monde entier a été fermé.”

Les scouts se préparent à célébrer leur 50e anniversaire dans le cadre du Conseil WD Boyce en 2023. Il commémore la fusion des conseils basés à Ottawa, Bloomington et Peoria qui a eu lieu en 1973.

Un programme d’histoire et un certain nombre d’événements seront organisés, y compris une expédition de camping Jamboree au centre-ville d’Ottawa à l’automne. Entre 500 et 1 000 scouts devraient être présents et l’événement est également destiné à aider les efforts de recrutement.

“Les scouts sont un programme formidable pour les enfants car il leur enseigne des compétences et leur donne confiance et il fait beaucoup de choses importantes pour le développement”, a déclaré Moshage. “Quand ils dorment à la belle étoile en janvier, se réveillent et réalisent qu’ils ne sont pas morts, ils se sentent plutôt bien dans leur peau. Toutes ces petites réalisations qu’ils font en tant qu’enfant s’appuient les unes sur les autres et cela les aide à devenir une personne plus forte.

Les scouts acceptent de nouveaux membres tout au long de l’année. Pour adhérer ou obtenir plus d’informations, visitez beascout.org ou appelez le bureau régional des scouts au 309-673-6136.