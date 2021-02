Alors que le nombre de morts aux États-Unis approche les 500K, le Dr Anthony Fauci dit que les Américains pourraient porter des masques en 2022: Dernières mises à jour du COVID-19

Plus de 90000 Américains supplémentaires sont susceptibles de mourir de causes liées au COVID-19 d’ici le 1er juin, selon un institut de prévision de premier plan. La projection intervient alors que les États-Unis s’attendent à dépasser les 500 000 décès dans les deux prochains jours.

La fin de la pandémie reste un mystère. Le Dr Anthony Fauci dit qu’il est « possible » que les Américains portent encore des masques en 2022. Marty Makary, qui enseigne à la Johns Hopkins School of Medicine et à la Bloomberg School of Public Health, ne le voit pas de cette façon.

« Sur la trajectoire actuelle, je prévois que Covid aura pratiquement disparu en avril, permettant aux Américains de reprendre une vie normale », déclare Makary dans un article d’opinion du Wall Street Journal.

Pendant ce temps, l’Institut de mesure et d’évaluation de la santé (IHME) de l’Université de Washington, le groupe qui prévoit tous ces décès supplémentaires, avertit également que le monde pourrait ne jamais atteindre l’immunité collective.

IHME prévoit que 589 197 Américains seront morts d’ici la fin du mois de mai. La bonne nouvelle est que l’institut prévoit que les décès pourraient tomber à moins de 500 par jour d’ici là, et le nombre pourrait être encore plus bas si les Américains sont vigilants quant au port de masques. Les États-Unis enregistrent actuellement en moyenne environ 2 000 décès par jour.

«Bien qu’il soit possible d’atteindre l’immunité collective d’ici l’hiver prochain, il semble de plus en plus improbable que nous le fassions, et à la lumière de cela, nous devons tous modifier nos attentes», déclare IHME.

Également dans l’actualité:

► L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré qu’environ 2 millions des 6 millions de doses de vaccin COVID-19 retardées par les conditions météorologiques hivernales de la semaine dernière avaient été livrées ce week-end. Pour le reste, « Nous prévoyons de rattraper rapidement notre retard cette semaine », a déclaré Psaki dimanche sur ABC.

►Les Italiens ont marqué un an depuis que leur pays a appris qu’il avait le premier cas de COVID-19 transmis localement en Occident. Les citoyens ont rendu hommage aux morts dimanche lors des services religieux et des cérémonies de dépôt de gerbes. L’Italie a un bilan confirmé du virus de 95 500 morts.

►Israël a participé à la campagne de vaccination la plus rapide au monde, administrant au moins une dose à plus de la moitié de ses 9,3 millions de personnes. Les vaccins sont abondants et disponibles presque sur demande pour tous les Israéliens; certaines cliniques ont même offert de la nourriture gratuite et des cappuccinos pour attirer les réticents.

►La Grande-Bretagne dévoilera lundi son plan pour dénouer l’un des verrouillages COVID-19 les plus stricts au monde. Les responsables américains de la santé publique suivront de près. Les Centers for Disease Control and Prevention estiment que d’ici avril, B.1.1.7, la variante la plus transmissible du COVID-19 identifiée à l’origine en Grande-Bretagne, sera probablement la variante dominante à l’intérieur des frontières américaines.

► Cela fait 10 mois que le père d’Abby Adair Reinhard est décédé des suites du COVID-19. La femme de Rochester, New York, dont la chronique de sa mort a suscité l’empathie à l’échelle nationale est toujours aux prises avec cette perte.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 28,1 millions de cas confirmés de coronavirus et 498880 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 111,3 millions de cas et 2,46 millions de décès. Plus de 75,2 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 63 millions ont été administrées, selon les CDC.

📘 Ce que nous lisons: « Cela doit être le moment » d’investir dans les vaccins et les traitements contre le coronavirus contre les futures pandémies, préviennent les experts

Un expert de Hopkins dit que la pandémie pourrait être « presque partie » d’ici avril

Marty Makary, qui enseigne à la Johns Hopkins School of Medicine et à la Bloomberg School of Public Health, affirme que la pandémie pourrait « presque disparaître » en avril. Makary, dans un article d’opinion publié dans le Wall Street Journal, souligne le taux d’infection en déclin rapide à travers le pays et suggère que les décès par COVID-19 aux États-Unis indiquent « une immunité beaucoup plus large que celle reconnue ». Il note également que l’ancien commissaire de la Food and Drug Administration, Scott Gottlieb, estime que 250 millions de doses de vaccin auront été délivrées à environ 150 millions de personnes d’ici la fin du mois de mars.

Makary dit que certains experts médicaux sont d’accord en privé avec sa prédiction, mais ont suggéré de ne pas parler publiquement parce que les gens pourraient devenir complaisants et ne pas prendre de précautions ou pourraient refuser le vaccin. « Il y a des raisons de penser que le pays se dirige vers un niveau d’infection extrêmement bas », a écrit Makary.

500 000 morts plus tard, nous en avons assez – mais les agents de santé restent vigilants

De nombreux Américains en ont marre de porter des masques, désespérés d’un retour à la normale et engourdis par le flot incessant de chiffres brutaux, tels que les 500000 décès COVID-19 que les États-Unis sont sur le point de surpasser. Les travailleurs de la santé ne veulent rien entendre de tout cela. Ils ont travaillé des heures sans fin au milieu de la mort et de la souffrance constantes, abandonnant le temps libre et s’exposant à la maladie, les laissant épuisés et sans aucune indication réelle du moment où la pandémie se calmera.

«Il y a certainement une certaine fatigue tangible du côté des agents de santé, être malade du COVID et malade des gens qui ne tiennent pas compte des conseils de santé publique, tombent malades et s’attendent à ce que nous reportions d’autres vacances ou reportions autre chose», a déclaré le Dr Eric Cioe- Peña, un médecin de la salle d’urgence qui dirige maintenant un hôpital de campagne COVID à Staten Island, New York.

– Jorge L. Ortiz

Fauci: une « normalité » possible d’ici la fin de l’année, mais les masques pourraient s’étendre jusqu’en 2022

Accélérer la distribution des vaccins et continuer à porter des masques et la distance sociale seront des facteurs clés pour freiner la pandémie « historique », a déclaré dimanche le Dr Anthony Fauci, principal conseiller en santé de l’administration Biden. Fauci, s’exprimant sur « l’état de l’Union » de CNN, a déclaré que le pays pourrait « se rapprocher d’un certain degré de normalité » d’ici la fin de l’année, mais que les Américains pourraient encore avoir besoin de porter des masques en 2022.

« Lorsque l’écrasante majorité de la population est vaccinée, je me sentirais à l’aise de dire, vous savez, » nous devons retirer les masques « », a déclaré Fauci. « Mieux nous ferons pour faire passer le vaccin dans les bras des gens … ce sera un autre outil important contre les » pics « .

Fauci a déclaré la semaine dernière que des activités telles que manger à l’intérieur en toute sécurité ou assister à un film pourraient être possibles entre l’automne et la fin de l’année.

Des millions d’enfants sautent la maternelle alors que l’écart d’apprentissage se creuse

Bien que les statistiques nationales ne soient pas disponibles, une enquête menée l’automne dernier auprès de plus de 60 districts scolaires dans 20 États a révélé que les chutes d’inscription ont été particulièrement prononcées à la maternelle. En moyenne, ces districts ont 16% moins de jardins d’enfants qu’ils n’en avaient pendant l’année scolaire 2019-2020. La décision de se retirer de la maternelle à ce stade pourrait avoir des implications majeures si les écoles élémentaires ne parvenaient pas à ajuster leurs attentes quant à ce que la maternelle et la première année devraient impliquer une fois la pandémie reculée.

«Nous allons avoir, l’année prochaine, des enfants de 5 et 6 ans qui porteront le poids d’une pandémie», a déclaré Jody Britten, une éducatrice et chercheuse basée à Indianapolis qui supervise le réseau national Early Learning Alliance. «Nous ne pouvons pas simplement les asseoir devant une intervention et ils vont se rattraper comme par magie pendant un an. Ce n’est pas comme ça que ça marche. »

– Alia Wong

Votre Apple Watch, Fitbit pourrait-il aider à ralentir la pandémie?

De plus en plus de preuves suggèrent qu’une montre intelligente ou Fitbit pourrait aider à avertir les porteurs d’une infection potentielle au COVID-19 avant un résultat de test positif. Les appareils portables tels que l’Apple Watch, la montre intelligente Samsung Galaxy, le Fitbit et d’autres appareils peuvent collecter des données sur le cœur et l’oxygène, ainsi que sur les niveaux de sommeil et d’activité. Les chercheurs étudient si les données sur la santé d’un corps pourraient signaler une infection à coronavirus imminente.

La détection de la probabilité accrue d’infection – et la capacité d’alerter le porteur pour qu’il se fasse tester et éventuellement la mettre en quarantaine – pourrait fournir un outil essentiel pour prévenir la propagation du virus et le suivre, selon les chercheurs. De telles découvertes, si elles sont prouvées, pourraient conduire à des alertes médicales à distance pour d’autres virus, grippe et stress excessif.

– Mike Snider

Tout le conseil scolaire démissionne après s’être moqué des parents en direct

Le président et les trois autres membres d’un conseil scolaire californien ont démissionné après s’être moqués des parents lors d’une réunion en direct sur la réouverture de l’école qu’ils semblaient penser privée. Greg Hetrick, surintendant du Oakley Union Elementary School District dans la région de la baie de San Francisco, a annoncé que les membres du conseil avaient remis leur démission dans une lettre adressée vendredi à la communauté scolaire, la qualifiant de « situation malheureuse ». La vidéo de la réunion de mercredi soir a circulé sur les réseaux sociaux et semble capturer les membres du conseil se moquant des parents qui ont écrit des lettres pour demander au conseil de rouvrir les écoles au milieu de la pandémie de coronavirus.

« Ils veulent s’en prendre à nous parce qu’ils veulent que leurs baby-sitters reviennent », a déclaré la présidente du conseil, Lisa Brizendine.

Les membres du conseil utilisent également des jurons et rient des parents qui consomment de la marijuana à des fins médicales. Vers la fin de l’enregistrement, les membres du conseil semblent choqués de recevoir un message les alertant que le livestream est public. Dans un communiqué, les membres du conseil ont exprimé leurs « excuses les plus sincères » et ont déclaré qu’ils « regrettaient profondément les commentaires qui avaient été faits lors de la réunion ».

Contribuer: The Associated Press