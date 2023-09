Alors que le nombre de morts augmente, les Américains d’origine marocaine réagissent à Los Angeles au tremblement de terre dévastateur de Marrakech

Les Américains d’origine marocaine de toute la Californie du Sud se sont rassemblés et ont exprimé leur soutien samedi à la suite du tremblement de terre meurtrier de magnitude 6,8 qui a frappé la ville historique de Marrakech et les villages environnants.

Samedi après-midi, le bilan du séisme de vendredi s’élevait à plus de 2 000 personnes et 2 000 blessés supplémentaires, ont indiqué les autorités. L’épicentre se trouvait dans les montagnes de l’Atlas, à environ 65 km au sud-ouest de Marrakech, un centre économique majeur et une ville touristique populaire d’environ 900 000 habitants.

« Quelle dévastation », a déclaré Anis Habib, propriétaire de Cuisines marocaines de Casablancaun restaurant marocain à Hollywood.

Habib a déclaré que les Américains d’origine marocaine se sont rassemblés au restaurant après l’annonce du tremblement de terre, utilisant l’espace commun pour se remémorer, se défouler et se souvenir de chez eux.

« Tout le monde se demande : « Comment pouvons-nous aider ? Nous avons contacté des ONG en Europe pour trouver des moyens de contribuer. Envoyez de l’argent ou de l’eau, quoi que nous puissions faire », a-t-il déclaré. « Tout le monde est marocain en ce moment. »

L’épouse de Habib, Naimi, est originaire de Marrakech. Sa famille y vit toujours. Aucun membre de sa famille n’a été blessé, mais leur maison a été endommagée.

« Les Marocains sont forts. La reconstruction sera facile. Se souvenir de ceux qui sont morts sera la partie la plus difficile », a-t-il déclaré.

Ce tremblement de terre a été le plus important à avoir frappé le pays depuis 120 ans, renversant des bâtiments qui n’étaient pas conçus pour résister à des secousses aussi puissantes. A Marrakech, des infrastructures datant du 12ème siècle a été endommagé ou détruit.

Saïd Lakhlifi, 59 ans, a échangé des SMS sur WhatsApp avec un ami au Maroc vendredi soir lorsque le tremblement de terre a frappé.

L’application de messagerie est devenue indispensable lorsque le tremblement de terre a coupé les lignes téléphoniques.

« À ce moment-là, j’ai appelé pour voir comment allaient mes parents, mes frères et sœurs restés à la maison », a déclaré Lakhlifi, un habitant de Los Angeles. « J’ai un frère qui vit à Marrakech. Il lui a fallu du temps pour revenir vers moi. J’étais inquiet pour lui, mais Dieu merci, il m’a finalement appelé et m’a dit qu’il allait bien.

Tous les membres de la famille et les amis de Lakhlifi sont sortis indemnes du tremblement de terre, a-t-il expliqué, mais certaines de leurs maisons ont subi des dégâts mineurs.

Lakhlifi, qui a grandi au Maroc avant d’immigrer en Californie en 1989, est président et président de l’Association marocaine américaine. de Californie.

L’organisation a débuté au début des années 1990. Depuis, elle a accueilli plusieurs événements culturels au fil des années tout en offrant une aide caritative et sociale à la communauté maroco-américaine locale.

À la nouvelle du tremblement de terre, l’association a organisé samedi une série de réunions d’urgence pour coordonner les efforts de secours avec de plus grandes organisations à travers les États-Unis.

Le groupe de Lakhlifi cherche à envoyer de la nourriture et de l’argent au Maroc pour contribuer aux efforts de reconstruction.

« Nous nous sentons tristes pour toutes les personnes qui sont mortes, pour celles qui ont perdu des êtres chers », a déclaré Lakhlifi. « Le vrai travail commence maintenant. En tant que Marocains, nous devons faire notre part. Nous devons aider autant que nous le pouvons.

D’autres ont offert des mots de soutien sur les réseaux sociaux. Le compte Instagram Marocains à Los Angeles a publié samedi le message « Prions pour notre Maroc ».

Le répartiteur d’incendie du comté de Los Angeles, Ed Pickett, a déclaré que l’Agence fédérale de gestion des urgences avait alerté les pompiers du comté, mais que le Département d’État n’avait pas fait de demande officielle d’aide.

« Nous sommes en alerte, mais nous n’avons pas été officiellement sollicités », a déclaré Pickett.

Cette demande pourrait arriver dès dimanche matin.