Alors que le nombre de morts à Gaza dépasse les 25 000, le Hamas admet le « chaos » qui a conduit à la guerre

Gaza :

Le groupe palestinien Hamas a défendu dimanche ses attaques du 7 octobre contre Israël, mais a reconnu ses « fautes » et a appelé à la fin de « l’agression israélienne » à Gaza, où le ministère de la Santé a déclaré que le bilan avait dépassé les 25 000 morts.

Le sud de Gaza est le dernier foyer de la bataille menée par Israël pour détruire le groupe islamiste responsable de l’attaque la plus meurtrière de l’histoire du pays.

Dans son premier rapport public sur les attaques qui ont déclenché la guerre, le Hamas a déclaré qu’il s’agissait d’une « mesure nécessaire » contre l’occupation israélienne des territoires palestiniens et d’un moyen d’obtenir la libération des prisonniers palestiniens.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ensuite juré une “victoire complète” et déclaré que son gouvernement n’accepterait pas les conditions imposées par le Hamas pour la libération des otages toujours détenus à Gaza.

Le rapport de 16 pages du Hamas admet que « certaines erreurs se sont produites… en raison de l’effondrement rapide du système de sécurité et militaire israélien, et du chaos provoqué le long des zones frontalières ».

La guerre a commencé lorsque des hommes armés ont franchi la frontière militarisée de Gaza pour attaquer des Israéliens et des étrangers dans les rues, chez eux et lors d’une rave party en plein air.

Cela a entraîné la mort d’environ 1 140 personnes, pour la plupart des civils, selon un décompte de l’AFP basé sur des chiffres officiels israéliens.

Des récits de violences sexuelles ont émergé, mais la rareté des témoignages de survivants et le manque de preuves médico-légales ont rendu difficile l’évaluation de leur ampleur.

Le Hamas a capturé environ 250 otages lors des attaques, et Israël affirme qu’il en reste environ 132 à Gaza.

Otages morts

L’armée a annoncé la mort d’un autre soldat lors des attaques du 7 octobre et a déclaré que son corps se trouvait toujours à Gaza.

Cela porte à 28 le nombre de captifs morts encore en territoire palestinien, selon un comptage de l’AFP basé sur des données israéliennes.

Le Hamas – considéré comme un groupe « terroriste » par les États-Unis et l’Union européenne – a déclaré dans le rapport que ses combattants étaient attachés aux « valeurs islamiques » et que si des civils étaient visés, « cela s’est produit par accident et au cours de la confrontation avec les forces d’occupation.”

Il appelle à ce qu’Israël soit tenu « légalement responsable » des souffrances palestiniennes et appelle à « une pression populaire à travers le monde pour mettre fin à l’occupation ».

En réponse à ces attaques, Israël a lancé une offensive militaire qui a tué au moins 25 105 personnes à Gaza, pour la plupart des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas.

Netanyahu subit d’intenses pressions pour restituer les otages et rendre compte des failles de sécurité entourant les attentats du 7 octobre.

Les proches et les partisans des otages se sont à nouveau rassemblés dimanche pour leur retour chez eux, près de la résidence de Netanyahu à Jérusalem.

Dans une déclaration vidéo publiée après le rapport du Hamas, Netanyahu a déclaré qu'”en échange de la libération de nos otages, le Hamas exige la fin de la guerre, le retrait de nos forces de Gaza”, la libération des prisonniers palestiniens et garantit que le Hamas rester au pouvoir.

“Si nous acceptons cela, nos soldats sont tombés en vain”, et la sécurité ne sera pas garantie, a déclaré Netanyahu.

Les agences des Nations Unies ont mis en garde contre la famine et la maladie alors que les Gazaouis, dont 1,7 millions sont déplacés, sont confrontés à des pénuries d’eau, de soins médicaux et d’autres produits essentiels lors des bombardements quotidiens.

Charrettes à ânes

Face à la pénurie de carburant, ils se tournent de plus en plus vers les charrettes tirées par des ânes pour le transport.

“Quiconque possédait une voiture utilise désormais un âne. Même les hommes d’affaires ou les fonctionnaires essaient de collecter de l’argent juste pour acheter un âne”, a déclaré Badr al-Akhras, un commerçant de bêtes.

Les efforts diplomatiques ont visé à intensifier les livraisons d’aide à Gaza et à une trêve, après une semaine de cessation des hostilités en novembre qui a vu le Hamas libérer des dizaines d’otages en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Dimanche, 260 camions d’aide humanitaire ont été transférés à Gaza, selon le COGAT, l’organisme du ministère israélien de la Défense chargé des affaires civiles palestiniennes.

Vendredi, l’ONU a rapporté que 288 camions étaient entrés, mais les chiffres sont bien inférieurs aux niveaux d’avant-guerre.

Le chef du Hamas basé au Qatar, Ismail Haniyeh, a rencontré le ministre turc des Affaires étrangères pour discuter du conflit et de l’aide humanitaire, ont indiqué dimanche des sources diplomatiques.

Les Etats-Unis, les pays arabes et d’autres gouvernements recherchent une solution impliquant un Etat palestinien, mais Netanyahu l’a rejetée, affirmant qu’« Israël doit conserver son contrôle sécuritaire sur Gaza ».

Le rapport du Hamas rejette tout effort international et israélien visant à décider de l’avenir d’après-guerre de Gaza.

La guerre a fait craindre une escalade plus large, la frontière nord d’Israël avec le Liban étant le théâtre d’échanges de tirs quasi quotidiens entre les forces israéliennes et le mouvement Hezbollah soutenu par l’Iran.

Une frappe israélienne dimanche sur le sud du Liban a tué un combattant du Hezbollah, a déclaré à l’AFP une source proche du groupe, un responsable de la sécurité décrivant la cible comme un commandant de haut niveau qui a survécu.

Israël a déclaré que ses avions de combat avaient de nouveau bombardé des cibles du Hezbollah dans le sud du Liban.

La Maison Blanche a déclaré qu’elle prenait “extrêmement au sérieux” une attaque du week-end menée par des militants soutenus par l’Iran utilisant “plusieurs missiles balistiques et roquettes” contre une base abritant les forces américaines en Irak.

Des dizaines d’attaques de ce type ont eu lieu en Irak et en Syrie depuis la mi-octobre. La plupart ont été revendiquées par des militants liés à l’Iran s’opposant au soutien américain à Israël, mais l’utilisation de missiles balistiques a marqué une escalade.

