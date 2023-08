Alors que le nombre de Mexicains disparus augmente, López Obrador demande un recomptage

Commentez cette histoire Commentaire

MEXICO — Il y a un an, le Mexique a franchi une étape effroyable : 100 000 personnes étaient portées disparues, selon un décompte officiel — un symbole brutal de la violence qui ravage le pays depuis que le gouvernement a déclaré la guerre aux trafiquants de drogue en 2006. Aujourd’hui, le président Andrés Manuel López Obrador affirme que le nombre réel est bien inférieur à celui officiellement annoncé. Et il essaie de le prouver. Dans le cadre de ce qu’il appelle un « nouveau recensement », il a dépêché des fonctionnaires pour vérifier si les personnes initialement signalées comme disparues étaient retournées dans leurs familles.

Cette initiative a suscité une réaction de la part des familles des disparus et de leurs défenseurs, qui craignent qu’il tente de réduire artificiellement les chiffres avant une année électorale. Mercredi, le chef de la commission gouvernementale chargée du décompte officiel brusquement démissionné « à la lumière du contexte actuel. »

La commissaire, Karla Quintana, n’a donné aucun détail. Mais en signe d’inquiétude, elle a envoyé l’intégralité de la base de données des personnes disparues qu’elle avait supervisée à la Commission interaméricaine des droits de l’homme « pour conservation », selon un e-mail qu’elle a écrit et examiné par le Washington Post. Le registre contient plus de 110 000 cas. (Quintana a refusé une demande d’entretien).

Son départ a soulevé des questions non seulement sur l’avenir de la recherche des disparus par le Mexique, mais également sur l’investissement de dizaines de millions de dollars par Washington dans cet effort. Les responsables américains ont qualifié cette coopération de point positif dans une relation bilatérale en matière de sécurité, souvent tendue par les différentes approches des pays en matière de lutte contre le trafic de drogue.

« C’était une personne sérieuse et engagée », a déclaré un responsable américain qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à commenter. « Elle a été une excellente porte-parole du travail. Cela rapporte des millions de dollars en termes d’assistance.

Ce différend est le dernier d’une série de controverses sur les droits humains concernant López Obrador. Le gauchiste de longue date a pris ses fonctions en 2018 en promettant d’enquêter sur certains des secrets les plus sombres du Mexique, notamment la disparition massive de 43 étudiants ruraux de la ville d’Ayotzinapa en 2014 et la disparition de centaines d’étudiants et de guérilleros de gauche dans le cadre de la « sale guerre ». années 1960.

Mais l’agenda s’est en grande partie effondré face à la résistance des puissants militaires, à l’ineptie du système judiciaire et de la politique.

Les experts internationaux enquêtant sur l’affaire Ayotzinapa ont quitté le Mexique frustrés en juillet, pour protester contre ce qu’ils ont qualifié d’obstruction de la part de l’armée. Les membres indépendants d’un comité de vérité dirigé par le gouvernement sur la sale guerre se sont plaints ce mois-ci d’être eux aussi bloqués par les forces armées. « Nous nous sentons seuls », a déclaré Carlos Pérez Ricart, l’un des enquêteurs.

À la pression s’ajoute un cortège de nouvelles disparitions effroyables. Le 14 août, les autorités ont annoncé avoir découvert le parties du corps d’au moins 13 personnes dans les congélateurs de l’État oriental de Veracruz. Le lendemain, une vidéo ricochait sur internet d’un jeune homme trancher le cou d’un autre avec un couteau, sur ordre de ses ravisseurs. Les deux hommes appartenaient apparemment à un groupe de cinq jeunes disparus dans l’État de Jalisco, dans l’ouest du pays.

Santiago Aguirre, directeur du Centre des droits de l’homme Miguel Agustín Pro Juárez, a déclaré que ces scandales reflétaient les performances médiocres du gouvernement en matière de sécurité, de justice et de droits de l’homme.

« Face à cette réalité, le gouvernement fédéral semble plus concentré sur la lutte contre cette perception que sur la responsabilité des mauvais résultats », a-t-il déclaré.

López Obrador a nommé Quintana, une avocate brutale formée à Harvard, à la tête de la Commission nationale de recherche en février 2019. Le registre officiel des disparus comptait à l’époque environ 40 000 noms, mais les informations étaient inégales et mal organisées. Près d’un an plus tard, Quintana a présenté un registre révisé et mis à jour avec plus de 61 000 cas.

« Le registre est le premier instrument véritablement professionnel » pour retrouver les disparus mexicains, Claudio Lomnitz, anthropologue de l’Université de Columbia qui a contribué aux recherches de la commission, a déclaré jeudi dans une interview.

Mais à mesure que la liste s’allongeait, il est devenu évident que López Obrador quitterait probablement ses fonctions en 2024 avec un nombre record de disparitions enregistrées dans la base de données.

Le président a riposté, durement.

« Ces imbéciles disent qu’il y a davantage de disparus aujourd’hui que sous le mandat de Calderón », a-t-il déclaré aux journalistes cette semaine. Felipe Calderón est le président qui a lancé l’offensive contre les cartels de la drogue en 2006. López Obrador a déclaré qu’il essayait de remettre les pendules à l’heure. « Maintenant, nous cherchons et nous trouvons beaucoup de gens. »

Interrogé sur le départ de Quintana, il a répondu: « Quiconque n’est pas d’accord avec une stratégie que nous mettons en œuvre, eh bien, le plus honnête est de dire: ‘Je démissionne' ».

López Obrador a annoncé en juin qu’il avait demandé aux gouvernements et aux procureurs des États ainsi qu’aux fonctionnaires fédéraux de faire du porte-à-porte auprès des familles des disparus, dans le but de créer un « nouveau recensement » des disparus.

Bien avant cela, la Commission nationale de recherche de Quintana avait commencé à mettre à jour son registre, vérifiant les bases de données des inscriptions électorales, des licences de mariage, des vaccinés contre le coronavirus et d’autres dossiers de personnes également répertoriées comme disparues. La commission transmettait souvent ces correspondances aux autorités de l’État pour confirmation. Il s’est avéré que des milliers de personnes étaient encore en vie ou avaient été identifiées comme mortes.

Les efforts du président semblent moins organisés. Certaines familles ont été consternées par l’arrivée de bureaucrates affirmant que leurs proches disparus depuis longtemps avaient reçu des vaccins contre le coronavirus, mais ne fournissant aucune autre information. Mario César González, un fervent leader des parents recherchant leurs fils dans l’affaire Ayotzinapa, a été surpris lorsqu’un fonctionnaire est apparu et lui a demandé si son enfant était revenu.

« Il était furieux », a déclaré Aguirre, directeur du centre des droits de l’homme, qui est également l’avocat des parents des étudiants disparus.

Ces dernières semaines, López Obrador a remis en question à plusieurs reprises le nombre de personnes inscrites au registre. Lorsque Quintana a hésité face aux efforts du président pour modifier ce texte, on lui a demandé de démissionner, selon un responsable du gouvernement. Le responsable s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de cette question politiquement sensible.

Elle « craignait qu’ils lui fassent modifier les données », a déclaré sous couvert d’anonymat un diplomate d’un pays européen qui a financé la commission. Trois des plus hauts adjoints de Quintana ont également démissionné.

Le bureau des droits de l’homme de l’ONU au Mexique a mis en garde que la démission de Quintana « ne devrait pas conduire à une régression, ni mettre en péril ce qui a été réalisé en matière de politique publique, de conception institutionnelle, de bases de données et de registres nécessaires à la recherche de personnes ».

Le patron de Quintana, Alejandro Encinas, responsable des droits de l’homme dans un ministère du gouvernement, a nié vendredi toute tentative visant à remplacer le registre ou à faire pression sur quiconque pour « cacher un phénomène comme les disparitions, si grave et si sensible pour le pays ».

López Obrador a défendu son engagement envers les familles des disparus, soulignant qu’il a considérablement augmenté le budget destiné aux recherches. En effet, sous sa direction, la commission est passée d’une poignée d’employés à 240. Elle a financé des comités de recherche au niveau de l’État et a lancé un programme visant à identifier plus de 50 000 corps non réclamés à travers le pays.

Pourtant, les disparitions continuent.

De nombreux analystes accusent l’impunité. Le système judiciaire mexicain n’a résolu qu’un infime pourcentage des cas de disparus.

De plus, López Obrador n’a pas réussi à empêcher les groupes criminels de prendre le contrôle d’une partie toujours plus grande du territoire du pays. À mesure qu’ils prospéraient, les disparitions se multipliaient. Aujourd’hui, parmi ceux qui disparaissent figurent des militants des droits fonciers, des victimes d’extorsion et des personnes kidnappées pour effectuer du travail forcé.

Même si le registre supprime les personnes retrouvées vivantes ou mortes, le nombre total de disparus n’a pratiquement pas bougé cette année. Des cas sont constamment ajoutés.

« Ils en retirent 25 de la liste, et presque simultanément, ils en obtiennent 25 de plus », a déclaré Santiago Corcuera, ancien membre du Comité des disparitions forcées de l’ONU, à l’émission de radio Aristegui Noticias.

Il est difficile de dire si les disparitions réelles atteindront un record sous López Obrador. Il est plus facile aujourd’hui que par le passé d’enregistrer une personne disparue, grâce à la commission de Quintana et à la prolifération des groupes de mères. Il est donc probable que davantage de personnes signalent de tels cas. Pourtant, un nombre inconnu de personnes ne portent toujours pas plainte, souvent par crainte de représailles de la part des responsables des disparitions.

« Dans ma ville, il n’y a pas moins de 100 personnes qui ont disparu », a déclaré María Herrera, de l’État du Michoacan et mère de quatre fils disparus. Elle a aidé à fonder un réseau national de groupes recherchant les disparus.

« Et savez-vous combien il y a de plaintes ? Seulement le mien », dit-elle.

Toutes les disparitions ne reflètent pas la violence des cartels ou de l’armée. Le registre comprend des migrants qui disparaissent en traversant des déserts brûlants, des individus à la recherche de parents qui les ont abandonnés, des personnes âgées atteintes de démence qui s’éloignent de chez elles.

Bien que les groupes de défense des droits humains aient exprimé leur consternation face au départ de Quintana, elle a reçu des critiques. Elle s’est heurtée au bureau du procureur général fédéral. Les familles qui constituent l’épine dorsale de la recherche des disparus se sont plaintes du fait qu’elle ne leur a pas donné suffisamment de ressources.

« La vérité est que je suis déçu », a déclaré Herrera. Mais elle a adressé ses critiques les plus virulentes à López Obrador, qui a généralement refusé de rencontrer les familles des disparus.