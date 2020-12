«Notre personnel de la salle de contrôle doit prendre des décisions extrêmement difficiles pour décider qui reçoit une ambulance en premier et qui attendre», a déclaré l’ambulancier paramédical Will Broughton à Sky News mardi matin.

Une grande partie de la Grande-Bretagne, y compris Londres, est déjà en dessous du niveau de verrouillage le plus élevé: le niveau 4 du système britannique. Un conseiller principal du gouvernement a déclaré mardi qu’une plus grande partie du pays devait être amenée à ce niveau, « ou plus », pour « éviter une catastrophe de janvier et février ».