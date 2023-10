Alors que le monde regarde Gaza, la violence alimente les tensions croissantes en Cisjordanie occupée

JERUSALEM (AP) – Alors que le monde est concentré sur la guerre à Gaza, les tensions se sont accrues en Cisjordanie occupée, où 55 Palestiniens ont été tués la semaine dernière lors d’affrontements avec les troupes israéliennes, de raids d’arrestation et d’attaques de colons juifs. Les observateurs de l’ONU ont déclaré qu’il s’agissait de la semaine la plus meurtrière pour les Palestiniens dans le territoire depuis au moins 2005.

Depuis l’incursion massive et meurtrière du Hamas dans le sud d’Israël, au cours de laquelle des militants ont tué plus de 1 300 personnes et en ont capturé environ 150, les forces israéliennes ont tenu la Cisjordanie sous une emprise étroite, fermant les passages vers le territoire et les points de contrôle entre les villes, mesures qui, selon elles, visent à prévenir les attaques.

Vendredi a été une journée particulièrement meurtrière, avec 16 Palestiniens tués dans différents incidents en Cisjordanie.

L’armée affirme avoir arrêté 220 personnes lors de raids en Cisjordanie, dont 130 membres du Hamas, depuis l’attaque du week-end dernier. Les militants du Hamas sont présents en Cisjordanie, mais opèrent en grande partie dans la clandestinité en raison de la forte emprise d’Israël sur le territoire.

La nouvelle répression intervient alors qu’Israël s’inquiète de l’escalade du conflit vers une guerre sur plusieurs fronts, en particulier de la possibilité que la milice libanaise du Hezbollah se joigne également à la bataille.

Mais les Palestiniens affirment que les dernières mesures israéliennes en Cisjordanie n’ont fait que brouiller davantage la frontière entre les forces de sécurité et les colons radicaux et violents. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, un colon d’extrême droite avec une longue histoire d’incitation anti-arabe, a répondu à l’attaque du Hamas en distribuant davantage d’armes à la population des colons déjà bien armés et en chargeant les colons d’assurer la sécurité.

Dans un communiqué publié plus tôt cette semaine, il a déclaré que son bureau distribuait 10 000 armes à feu, ainsi que du matériel de combat, des gilets de protection et des casques, aux civils israéliens – avec un accent particulier sur les résidents des colonies juives de Cisjordanie.

« Nous allons changer le monde pour que les colonies soient protégées », a-t-il déclaré. « J’ai ordonné l’armement massif des unités civiles en attente afin de protéger les colonies et les villes. »

Vendredi, une vidéo montrait un colon armé d’un fusil d’assaut entrant dans le village d’Al-Tuwani, dans le sud de la Cisjordanie, et tirant à bout portant sur un Palestinien.

Deux jours plus tôt, des colons avaient abattu trois Palestiniens dans le village de Qusra, près de Naplouse, au nord de la Cisjordanie. Jeudi, des colons ont attaqué leurs funérailles, tuant deux autres hommes, selon le ministère palestinien de la Santé. Des séquences vidéo montraient les colons faisant un écart avec leurs voitures vers le cortège funèbre avant de s’arrêter et d’ouvrir le feu.

Jeudi, des colons sont arrivés à Wadi Seeq, un petit village bédouin abritant environ 200 personnes dans le centre de la Cisjordanie, alors que les Palestiniens y emballaient leurs affaires. Ces derniers jours, ils avaient déjà déplacé toutes les femmes, les enfants et le bétail vers une zone plus sûre en raison des menaces croissantes, a déclaré un habitant du village. Des témoins ont déclaré que les colons avaient ouvert le feu, blessant trois Palestiniens et chassant les autres du village.

Abdelrahman Kaabni, chef du conseil du village de Wadi Seeq, a déclaré que des soldats et des policiers avaient pris part à l’attaque, battant et arrêtant les habitants. Alors que les villageois de Wadi Seeq fuyaient les violences des colons, ils ont laissé derrière eux des citernes, du bétail, des panneaux solaires et deux véhicules. « Les colons ont tout pris et maintenant ils squattent nos maisons », a déclaré Kaabni.

Wadi Seeq est le sixième village bédouin à avoir renoncé à ses actions l’année dernière en réponse à une recrudescence des attaques de colons. Beaucoup d’autres risquent d’être complètement déplacés, selon le West Bank Protection Consortium, une coalition de groupes humanitaires et de pays donateurs, dont l’Union européenne, qui soutiennent les communautés palestiniennes.

Ni le COGAT, l’organisme de défense israélien responsable des affaires civiles, ni l’armée israélienne n’ont répondu aux demandes de commentaires. Dans le passé, les autorités ont déclaré que les troupes n’ouvraient le feu qu’en réponse à des menaces ou pour disperser des manifestations violentes et que les soldats protégeaient les Palestiniens des attaques des colons.

L’ONU a déclaré le mois dernier que 1 100 Palestiniens avaient été déplacés à cause de la violence des colons au cours de l’année dernière, un chiffre sans précédent. Au cours des derniers jours seulement, environ 200 à 300 Palestiniens ont été déplacés à Wadi Seeq et dans d’autres zones, a indiqué le consortium – souvent par des colons armés.

« Ils partent maintenant parce qu’ils ne se sentent absolument pas protégés. Ils ont tellement peur des colons qui sont venus les menacer », a déclaré Allegra Pacheco, qui dirige le consortium.

La plupart des attaques proviennent d’avant-postes de colons établis sans autorisation gouvernementale mais protégés par l’armée israélienne. Plus de 500 000 colons juifs vivent dans près de 150 colonies en Cisjordanie, qui abrite quelque 2,5 millions de Palestiniens. La communauté internationale considère majoritairement les colonies comme illégales et comme un obstacle majeur à la paix. Israël a capturé la Cisjordanie, ainsi que Gaza et Jérusalem-Est, lors de la guerre de 1967. Les Palestiniens veulent ces territoires pour leur futur État.

Samedi, le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a semblé appeler les colons à se retirer, déclarant : « La responsabilité de la sécurité dans les colonies et sur les routes incombe uniquement à l’armée. »

Mais des messages continuent de circuler sur les groupes WhatsApp que les colons juifs ont créés depuis le début de la guerre pour coordonner les opérations en Cisjordanie. Une description d’un groupe de discussion comptant plus de 800 participants a demandé aux habitants de se préparer à « la possibilité de se mobiliser pour une activité conjointe avec les forces de sécurité pour la démolition immédiate des maisons des terroristes ».

Le message exhortait les habitants à « éliminer » tout Palestinien s’approchant d’une colonie.

« D’après les histoires qui nous parviennent de la bande de Gaza, il est clair que nous ne pouvons pas compter sur la seule armée pour nous protéger dans une période de chaos », peut-on lire. « Êtes-vous prêt pour la guerre ?

Julia Frankel et Joseph Krauss, Associated Press