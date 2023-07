Alors que le monde grésille, la Chine dit qu’elle gérera le climat à sa manière

Commentez cette histoire Commentaire

Alors que certaines parties de l’hémisphère nord atteignent une chaleur proche des limites de la survie humaine, le dirigeant chinois Xi Jinping a déclaré mercredi que seul Pékin décidera comment – ​​et à quelle vitesse – il s’attaquera au changement climatique. Xi n’a pas adressé ses remarques à l’envoyé spécial américain pour le climat John F. Kerry, qui était à Pékin pour une visite de trois jours visant à relancer les pourparlers sur le climat entre les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde, la Chine et les États-Unis.

Xi n’a pas vu Kerry. Au lieu de cela, il a réuni de hauts responsables du Parti communiste chinois pour établir son propre programme environnemental, sans contribution des États-Unis.

La Chine poursuivrait ses engagements « sans hésitation », mais les voies, l’intensité et le rythme de ces efforts « devraient et doivent être » déterminés sans ingérence extérieure, ont rapporté les médias d’Etat chinois, selon Xi.

La visite de Kerry, qui s’est terminée mercredi, était un test pour savoir si les deux pays peuvent toujours trouver un terrain d’entente comme ils l’ont fait avant l’accord de Paris sur le climat de 2015. Ensuite, un accord sino-américain a ouvert la voie à l’objectif international de maintenir le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) au-dessus des niveaux préindustriels.

L’indice de chaleur a atteint 152 degrés au Moyen-Orient – presque à la limite de la survie humaine

L’urgence d’être à la hauteur de ces ambitions a été mise en évidence ces dernières semaines par des vagues de chaleur historiques en Chine, en Europe du Sud, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. La hausse des températures moyennes intensifiée par le modèle climatique El Niño a mis 2023 sur la bonne voie pour être l’année la plus chaude depuis que l’humanité a commencé à suivre.

Les actions de la Chine – en particulier la rapidité avec laquelle elle peut passer du charbon aux énergies renouvelables – seront essentielles pour les chances déjà minces du monde d’atteindre l’objectif de l’accord de Paris.

Pékin a fixé son propre objectif d’inverser la hausse des émissions de dioxyde de carbone avant 2030, mais il a également promis de soutenir une transition mondiale vers une énergie propre en ne construisant plus de centrales au charbon à l’étranger.

Le message de Xi – délivré au moment même où Kerry était en ville – n’était pas une coïncidence, selon Li Shuo, conseiller politique principal pour Greenpeace East Asia. Xi montrait que « la Chine décidera de sa propre voie pour atteindre les objectifs en matière de carbone et ne sera pas commandée par d’autres », a-t-il déclaré.

Les négociations sur le climat entre les deux pays, autrefois un rare point positif dans une relation tendue, ont été de plus en plus minées par les tensions sur le commerce, la technologie et les droits de l’homme. Pékin a suspendu les pourparlers en août pour riposter à la visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-Californie) à Taïwan autonome, que Pékin revendique comme la sienne.

Compte tenu du contexte diplomatique délicat, parler en soi est un progrès, disent les défenseurs du climat. Mais on est encore loin de la réduction accélérée des émissions que les Nations Unies ont jugée nécessaire pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris sur le climat.

Kerry a passé une journée de 12 heures avec son homologue chinois, Xie Zhenhua, lundi. Lorsqu’il a rencontré le vice-Premier ministre Han Zheng mercredi, Kerry a appelé à ce que le climat soit une question « autonome », séparée de l’acrimonie bilatérale plus large.

Mais de nombreux experts chinois ont décrit la visite comme faisant partie d’une tentative de réinitialisation diplomatique, à la suite des voyages du secrétaire d’État Antony Blinken et de la secrétaire au Trésor Janet L. Yellen, plutôt que comme une percée dans les négociations sur le climat.

John Kerry salue le « travail incroyable » de la Chine sur les énergies renouvelables et met en garde contre le charbon

La Chine s’est hérissée d’un changement dans l’approche climatique de l’administration Biden, dans laquelle les pourparlers sont complétés par des mesures plus coercitives, comme des droits de douane sur les importations d’acier et d’aluminium à haute émission, pour pousser la Chine à aller plus vite.

Les États-Unis « ignoraient les contributions et les réalisations de la Chine en matière de réduction des émissions et faisaient pression aveuglément sur la Chine pour qu’elle prenne des engagements irréalistes », a déclaré Chen Ying, chercheur à l’Académie chinoise des sciences sociales, dans une interview accordée aux médias locaux.

Mais ce n’est pas seulement la pression des États-Unis qui pousse la Chine à agir.

Les inondations soudaines, les vagues de froid soudaines et d’autres événements météorologiques extrêmes mortels de ces dernières années ont sensibilisé le public en Chine aux dangers d’un réchauffement de l’atmosphère. Le gouvernement a répondu en promettant d’améliorer les systèmes d’alerte et les mécanismes d’intervention en cas de catastrophe afin de protéger les moyens de subsistance, l’économie et même de précieux artefacts historiques lors de crises futures.

Mais les gens en Chine ressentent les extrêmes cet été. Les températures dans le nord du pays ont atteint des sommets fulgurants ces dernières semaines, alors même que des pluies torrentielles et des typhons frappent ses côtes sud-est.

Un record de 52,2 degrés Celsius (126 Fahrenheit) a été enregistré dimanche dans un petit canton de la dépression de Turpan, une étendue désertique du nord-ouest qui descend jusqu’à 150 mètres sous le niveau de la mer.

À l’autre bout du pays, la province du sud-est du Guangxi a émis mardi une alerte rouge aux inondations et aux glissements de terrain alors que le typhon Talim se dirigeait vers l’intérieur des terres.

Jusqu’à présent, la réponse de Pékin a donné la priorité à l’atténuation des retombées des événements eux-mêmes, plutôt qu’à l’augmentation de son ambition d’empêcher le réchauffement atmosphérique. Cela inquiète les militants écologistes du fait que Pékin accorde la priorité à la sécurité énergétique, ce qui va à l’encontre des objectifs climatiques.

Après la vague de chaleur de l’été dernier – également record – qui a asséché les réservoirs et causé des pénuries d’électricité dans les centrales hydroélectriques inactives, le gouvernement s’est tourné vers le charbon pour s’assurer que la même chose ne se reproduise pas cette année. Les autorités locales ont approuvé plus de centrales au charbon en 2022 que n’importe quelle année depuis 2015.

Assurer l’approvisionnement en électricité pendant le pic de la demande estivale a affecté le bien-être de chaque famille, a déclaré un autre vice-Premier ministre, Ding Xuexiang, à l’un des plus grands fournisseurs d’électricité de Chine ce week-end.

Pour maintenir la climatisation en marche, des fournisseurs comme CHN Energy, l’un des plus grands producteurs d’électricité au charbon au monde, ont établi des records quotidiens d’approvisionnement, a rapporté lundi le Global Times, un journal d’État.

Les écologistes craignent que cette dépendance continue à l’égard des combustibles fossiles polluants, car une solution à court terme aux problèmes d’approvisionnement en électricité de la Chine rendra plus difficile pour le plus grand émetteur du monde de ramener ses émissions de carbone à zéro.

Le gouvernement chinois soutient que l’augmentation de la consommation de charbon est une mesure temporaire nécessaire et sera remplacée par des expansions massives de la production d’énergie éolienne et solaire.

Global Energy Monitor, un groupe de recherche sur l’environnement basé à San Francisco, estime que la Chine est sur la bonne voie pour atteindre un objectif de 1 200 gigawatts d’énergie renouvelable cinq ans plus tôt que prévu, en 2025 – un an avant que Pékin ne s’engage à réduire progressivement sa dépendance à l’égard de puissance au charbon.

Vic Chiang à Taipei, Taiwan, a contribué à ce rapport.