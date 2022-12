Alors que le monde courtise TSMC, Taïwan craint de perdre son “bouclier de silicium”

Hong Kong

CNN

—



Le géant des semi-conducteurs TSMC a été fêté cette semaine par le président américain Joe Biden et le PDG d’Apple Tim Cook lors d’une cérémonie pour dévoiler son site de fabrication de 40 milliards de dollars en Arizona – un énorme investissement conçu pour aider à sécuriser l’approvisionnement américain en puces les plus avancées.

Mais de retour à Taiwan, il y a un profond malaise face à la pression politique et commerciale croissante exercée sur le plus important fabricant de puces au monde pour qu’il se développe à l’international. La société construit une usine au Japon et envisage d’investir en Europe.

« Ils sont comme le Hope Diamond des semi-conducteurs. Tout le monde en veut », a déclaré G. Dan Hutcheson, vice-président de TechInsights, un organisme de recherche spécialisé dans les puces. (Le diamant Hope est le plus gros diamant bleu du monde, qui réside maintenant au Musée national d’histoire naturelle du Smithsonian Institute à Washington.)

« Les clients en Chine veulent qu’ils construisent là-bas. Les clients aux États-Unis les veulent là-bas. Et les clients en Europe les veulent là aussi », a-t-il ajouté.

Outre le risque que TSMC emporte avec elle sa technologie la plus avancée – privant Taïwan de l’un de ses atouts uniques et réduisant les opportunités d’emploi localement – on craint qu’une présence réduite de l’entreprise n’expose Taipei à une plus grande pression de Pékin, qui a juré de prendre le contrôle de l’île autonome, par la force si nécessaire.

TSMC est considéré comme un trésor national à Taïwan et fournit des géants de la technologie comme Apple (AAPL) et Qualcomm (QCOM). Elle produit en masse les semi-conducteurs les plus avancés au monde, des composants essentiels au bon fonctionnement de tout, des smartphones aux machines à laver.

L’entreprise est perçue comme étant si précieuse pour l’économie mondiale, ainsi que pour la Chine – qui revendique Taiwan comme son propre territoire bien qu’elle ne l’ait jamais contrôlé – qu’elle est parfois même considérée comme faisant partie d’un “bouclier de silicium” contre un éventuelle invasion militaire par Pékin. La présence de TSMC incite fortement l’Occident à défendre Taïwan contre toute tentative de la Chine de le prendre par la force.

“L’idée est que si Taïwan devenait une puissance dans les semi-conducteurs, alors l’Amérique devrait la soutenir et la défendre”, a déclaré Hutcheson. “La stratégie a été super réussie.”

La veille de la cérémonie de Phénix de mardi, Chiu Chenyuan, député du Parti populaire de Taïwan, dans l’opposition, a demandé au ministre des Affaires étrangères Joseph Wu s’il existait un “accord secret” avec les États-Unis pour désavantager l’industrie des puces taïwanaises.

Chiu a affirmé que le géant des puces était sous pression politique pour déplacer ses opérations et sa technologie la plus avancée aux États-Unis. Il a cité le transfert de 300 personnes, dont des ingénieurs de TSMC, vers l’usine de l’Arizona. En réponse, Wu a déclaré qu’il n’y avait pas d’accord secret et qu’il n’y avait aucune tentative de diminuer l’importance de Taiwan pour TSMC.

Patrick Chen, responsable de la recherche chez CL Securities Taiwan, basé à Taipei, a déclaré qu’il y avait une préoccupation commune sur l’île concernant l’importance internationale croissante de TSMC, la pression à laquelle elle est confrontée pour se développer et ce que cela signifie pour Taiwan.

“C’est similaire à ce qui s’est passé aux États-Unis dans les années 70 et 80 lorsque les emplois manufacturiers ont été déplacés des États-Unis vers d’autres pays. De nombreux emplois locaux ont été perdus et des villes ont fait faillite », a-t-il déclaré.

CNN a demandé à TSMC des commentaires sur ses plans d’expansion.

Son PDG, CC Wei, avait précédemment déclaré: “Chaque région est importante pour TSMC”, ajoutant qu’il “continuerait à servir tous les clients du monde entier”.

Fondée en 1987 par Morris Chang, TSMC n’est pas un nom familier en dehors de Taïwan, même si elle produit environ 90 % des puces informatiques super avancées du monde.

Les semi-conducteurs sont une partie indispensable de presque tous les appareils électroniques. Ils sont difficiles à fabriquer en raison du coût élevé de développement et du niveau de connaissances requis, ce qui signifie qu’une grande partie de la production est concentrée entre une poignée de fournisseurs.

Craignant de perdre l’accès à des puces cruciales, d’autant plus que la tension s’est intensifiée entre la Chine et les États-Unis, ainsi qu’entre Pékin et Taipei, les gouvernements et les grandes entreprises en contact avec les consommateurs comme Apple ont demandé aux entreprises de semi-conducteurs de localiser leurs opérations, selon des experts.

« La décision de TSMC d’étendre son investissement en Arizona est la preuve que la politique et les risques géopolitiques joueront un rôle plus important qu’auparavant dans les décisions relatives à la chaîne d’approvisionnement », a déclaré Chris Miller, auteur de « Chip War : the Fight for the World’s Most Critical Technology ».

“Cela suggère également que les clients de TSMC demandent une plus grande diversification géographique, ce qui n’était pas auparavant une préoccupation majeure des principaux clients.”

Mardi, TSMC a déclaré qu’il augmentait ses investissements aux États-Unis en construisant une deuxième usine de semi-conducteurs en Arizona et en augmentant son investissement total de 12 milliards de dollars à 40 milliards de dollars.

Chang avait précédemment déclaré que son usine en Arizona produirait des puces de 3 nanomètres, la technologie la plus avancée de l’entreprise, car les progrès de la fabrication de puces nécessitent la gravure de transistors de plus en plus petits sur des tranches de silicium.

Ces annonces inquiètent des politiciens comme Chiu du Parti populaire de Taiwan. Il s’inquiète de la perte de l’île alors que TSMC est courtisé dans le monde entier.

Chen de CL Securities a déclaré que les préoccupations de sécurité nationale parmi les gouvernements du monde entier étaient à l’origine de l’expansion de TSMC. Mais il pense que l’entreprise continuera à fabriquer sa technologie la plus avancée chez elle.

“Cela aurait un sens économique étant donné [the] des salaires plus bas [and] meilleure qualité des ingénieurs taïwanais », a-t-il déclaré, ajoutant que la société avait besoin de l’approbation du ministère taïwanais des affaires économiques pour déplacer ses technologies les plus avancées à l’étranger, ce qu’il était peu probable qu’elle accorde.

De nombreux experts pensent qu’au moment où des puces de 3 nanomètres seront fabriquées en Arizona, les opérations taïwanaises de TSMC produiront des puces encore plus petites et plus avancées.

Hutcheson pense également que TSMC conservera ses équipes de développement les plus avancées à Taïwan.

« Une fois que vous avez une équipe de personnes qui effectuent un travail de développement, elles travaillent en étroite collaboration. Vous ne voulez pas perturber cela. Ce n’est pas une chose facile à faire », a-t-il déclaré.

– Wayne Chang de CNN a contribué à ce rapport.