Stockton Rush, amateur de sensations fortes en haute mer, a fondé OceanGate en 2009 pour faire progresser la technologie des véhicules submersibles et emmener les voyageurs dans les profondeurs les plus sombres de l’océan.

Lors d’une telle mission le 18 juin 2023, le submersible – avec Rush à bord – a disparu perdant le contact avec le navire de surface moins de deux heures après le début de sa descente.

Nous regardons qui est Stockton Rush alors que le monde apprend que les cinq personnes à bord du submersible disparu sont décédées.

Décrit par Magazine Smithsonien en tant qu ‘ »inventeur casse-cou », Rush a repoussé les limites de l’exploration sous-marine et s’est plaint des règles strictes qui, selon lui, freinaient l’industrie.

« C’est incroyablement sûr parce qu’ils ont toutes ces réglementations. Mais il n’a pas non plus innové ni grandi – parce qu’ils ont toutes ces réglementations », a déclaré Rush au magazine en 2019.

Grâce à l’utilisation innovante de matériaux et à une technologie de pointe, OceanGate développe la prochaine génération de submersibles pour 5 personnes. Couplé à une plate-forme de lancement et de récupération brevetée, l’océan profond est désormais plus accessible que jamais à l’exploration humaine. — Description de l’OceanGate

Dans une tentative de rehausser le profil de son entreprise, Rush a commencé en 2021 à emmener des clients payants sur l’épave emblématique du Titanic sur son navire spécialement construit.

Lors d’une telle mission le 18 juin 2023, le submersible – avec à son bord Rush, le milliardaire britannique Hamish Harding, le magnat pakistanais Shahzada Dawood et le fils de Dawood Suleman, et l’explorateur français Paul-Henri Nargeolet – a disparuperdant le contact avec le navire de surface moins de deux heures après le début de sa descente.

Tard mercredi, les sauveteurs n’ont eu que quelques heures pour retrouver le submersible Titanic disparu dans la région éloignée de l’Atlanti Nord, mais aucun signe d’eux n’a été trouvé.

L’expert du Titanic, Tim Maltin, a déclaré: « Il fait noir là-bas. Il fait un froid glacial. Le fond marin est de la boue et il est ondulé. Vous ne pouvez pas voir votre main devant votre visage.

« C’est vraiment un peu comme être un astronaute qui va dans l’espace. »

Au fur et à mesure que la recherche se poursuivait, ceux qui avaient déjà participé à une telle expédition se sont manifestés.

Aaron Newman, un investisseur d’OceanGate qui a visité l’épave au large des côtes du Canada en 2021, a déclaré qu’elle « va essentiellement sur une autre planète ».

Dans une interview avec Today, il a ajouté: « Vous montez dans ce métier, vous êtes boulonné – c’est un tube confortable, mais pas spacieux. »

Il a partagé que le sous-marin était « très chaud et étouffant » au début, mais « au moment où vous touchez le fond, l’eau là-bas est en dessous de la température de congélation standard ».

Jeudi, un responsable des garde-côtes américains a annoncé lors d’une conférence de presse que les cinq personnes à bord du submersible disparu sont décédées dans ce qui semble avoir été une « implosion catastrophique ».

« Ces hommes étaient de véritables explorateurs qui partageaient un esprit d’aventure distinct et une profonde passion pour l’exploration et la protection des océans du monde », a déclaré OceanGate Expeditions dans un communiqué.

« Nos cœurs sont avec ces cinq âmes et chaque membre de leur famille pendant cette période tragique. »

Les voyages coûtent 250 000 $ (4,6 millions de rands) avec à peine une garantie que l’épave de 110 ans sera atteinte, compte tenu de tous les obstacles potentiels, comme le mauvais temps, tandis que les clients doivent également signer une décharge reconnaissant le risque possible de décès.

Dans un épisode de novembre 2022 du journaliste de CBS David Pogue Podcast Science méconnueRush a discuté des mécanismes et de la construction du sous-marin Titan.

De plus, Rush a vanté les excursions et a repoussé les affirmations selon lesquelles son équipement semblait collé ensemble – bien qu’il ait admis que son sous-marin était dirigé avec un contrôleur de jeu vidéo modifié.

Mais il a insisté sur le fait que la conception fondamentale était solide et non bâclée.

« Le récipient sous pression n’est pas du tout » MacGyver « car c’est là que nous avons travaillé avec Boeing, la NASA et l’Université de Washington », a-t-il expliqué.

« Tout le reste peut échouer. Vos propulseurs peuvent s’éteindre, vos lumières peuvent s’éteindre, vous serez toujours en sécurité », a-t-il déclaré.

Pour tenter de donner une certaine crédibilité à ses commentaires, il a cependant ajouté qu’il y avait une « limite » à la sécurité.

« Vous savez, à un moment donné, la sécurité n’est qu’un pur gâchis. Je veux dire, si vous voulez juste être en sécurité, ne sortez pas du lit, ne montez pas dans votre voiture, ne faites rien. À un moment donné , vous allez prendre des risques, et c’est vraiment une question de risque-récompense. »

Les voyages sur le Titanic ont suivi une longue période de retard, au cours de laquelle Rush n’a pas réussi à obtenir les permis appropriés pour le navire de soutien du projet.

Il a également admis que la visite de l’épave légendaire faisait partie d’une stratégie de marketing alors qu’il tentait de développer son entreprise et de développer de nouvelles innovations pour les navires submersibles.

« Si vous demandez aux gens de nommer quelque chose sous l’eau, ce sera les requins, les baleines, le Titanic », a-t-il déclaré au Smithsonian.

Mais même si faire un voyage dans les profondeurs de l’océan peut sembler attrayant, il existe d’autres façons de découvrir ce qui était autrefois surnommé le navire « insubmersible ».

Plus tôt cette année, de rares séquences vidéo montrant le paquebot Titanic au fond de l’Atlantique ont été diffusées.

Les images de la Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) ont été tournées à environ 3 km sous la surface de l’océan, quelques mois seulement après que les explorateurs ont découvert l’épave en 1985. La plupart n’ont pas encore été rendues publiques.

Alors, qui est exactement l’inventeur casse-cou ?

Selon le site Web de sa société, Rush a commencé sa carrière non pas sous l’eau mais en tant que pilote, se qualifiant pour le United Airlines Jet Training Institute en 1981 à l’âge de 19 ans, devenant le plus jeune à le faire.

Pendant ses études universitaires à l’Université de Princeton, il a passé des étés à servir comme copilote DC-8 sur des vols vers l’Europe et le Moyen-Orient.

L’année où il a quitté Princeton, Rush a rejoint la McDonnell Douglas Corporation en tant qu’ingénieur d’essais en vol sur son programme F-15, passant deux ans à Edwards Air Force Base sur ses programmes de test radar et antimissile APG-63.

Il a ensuite obtenu un MBA à l’UC Berkeley, après quoi il s’est essayé aux avions expérimentaux et aux sous-marins.

L’année où il a quitté l’UC Berkeley, il a personnellement construit un avion expérimental Glasair III, qu’il possède et vole toujours, et a ensuite construit un sous-marin pour deux hommes Kittredge K-350 fortement modifié, dans lequel il a effectué plus de 30 plongées.

Et, au cours des deux dernières décennies, Rush s’est lancé dans plusieurs entreprises technologiques liées à l’océan, notamment en siégeant au conseil d’administration de BlueView Technologies de Seattle, qui fabrique de petits systèmes de sonar à haute fréquence.

Cette image non datée, gracieuseté d’OceanGate Expeditions, montre leur submersible Titan remorqué vers un site de plongée à Everett, Washington. Photo : Document/OceanGate Expeditions/AFP Cette image non datée, gracieuseté d’OceanGate Expeditions, montre leur submersible Titan commençant une descente. Photo : Document/OceanGate Expeditions/AFP Cette image non datée, gracieuseté d’OceanGate Expeditions, montre leur lancement submersible Titan depuis une plate-forme. Photo : Document/OceanGate Expeditions/AFP

Lors de son interview sur le Science méconnue podcast, Rush a minimisé le risque d’aller dans les profondeurs de l’océan, disant qu’il était plus préoccupé par l’inattendu.

« Ce qui m’inquiète le plus, ce sont les choses qui m’empêcheront de remonter à la surface. Les surplombs, les filets de pêche, les risques d’enchevêtrement », a-t-il déclaré.

Il a également dit qu’il s’inquiétait davantage des passagers blessés lors du voyage vers le Titanic.

« Quand vous êtes sur le navire dans des états glacés avec de grandes portes qui peuvent vous écraser les mains et des gens qui n’ont peut-être pas le meilleur équilibre qui tombent, se cognent la tête. C’est, pour moi, la partie dangereuse. »