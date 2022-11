Alors que le Mauna Loa éclate, les autorités mettent en garde contre les risques aériens

“Ils sont en forme”, a-t-il déclaré à propos de ceux qui restent au gymnase. « Nous leur avons expliqué qu’il n’y avait aucune menace et qu’ils pouvaient rebrousser chemin. Il n’y avait absolument aucune menace pour eux, mais pour leur confort et leur bien-être mental, nous avons dit que nous serions ouverts et que nous les hébergerions pour la nuit.

Au refuge de Ka’u, personne ne s’est présenté du tout, a-t-il dit. Les deux refuges devaient fermer à midi, a ajouté M. Moran.

“Nous opérons avec beaucoup de prudence et nous devons être prêts au cas où nous aurions besoin de nous”, a-t-il déclaré.