Alors que le match revanche Bengals-Chiefs se profile, le débat Burrow-Mahomes est relancé

Bengals de Cincinnati contre Chiefs de Kansas City… ou est-ce Joe Burrow contre Patrick Mahomes?

Alors que les Bengals et les Chiefs se préparent à s’affronter dans le match de championnat de l’AFC pour la deuxième année consécutive, le débat fait à nouveau rage entre les deux quarts vedettes des équipes.

D’une part, Mahomes a déjà un titre de MVP et de Super Bowl à son nom, et semble sur le point d’ajouter un autre MVP pour sa performance de la dernière saison régulière.

De l’autre, Burrow a une fiche de 3-0 contre Mahomes et les Chiefs dans sa carrière dans la NFL – y compris l’incroyable retour de l’année dernière pour placer les Bengals dans le Super Bowl pour la première fois depuis 1989.

L’animatrice “incontestée” Shannon Sharpe a clairement exprimé sa position mardi sur qui il préférerait avoir dans son équipe à long terme.

“Je prends Patrick Mahomes”, a déclaré Sharpe. “Vous me demandez demain, je vais dire Patrick Mahomes. Vous me demandez l’année prochaine, je vais toujours prendre Patrick Mahomes parce que je n’ai vu aucune raison pour que je change d’avis”

Cependant, Sharpe a également accordé beaucoup de crédit à Burrow.

“Il est sur la bonne voie pour être génial”, a déclaré Sharpe. “Ce qu’il a pu faire pour surmonter une blessure au LCA lors de sa saison recrue, l’ascension fulgurante qu’il a eue – ne pouvait pas tout à fait le couper à Ohio State, va au LSU. Ed Orgeron lui donne une opportunité, son année junior pas tellement de n’importe quoi – et puis pour une raison quelconque, ça clique. Il a tout mis en place – 60 passes de touché, premier choix au total, et il n’a pas regardé en arrière. Je ne suis pas sûr qu’il ne soit pas le deuxième meilleur quart-arrière. Patrick Mahomes pourrait être le seul gars actuellement que je pourrais remplacer Joe Burrow.”

Cependant, sur “First Things First”, Nick Wright était moins gentil avec Burrow.

“C’est incroyable à quelle vitesse nous sommes passés de prétendre que Josh Allen était meilleur que Patrick Mahomes à prétendre instantanément que Joe Burrow est meilleur que Patrick Mahomes”, a déclaré Wright.

“J’ai entendu cette prise cette semaine: ‘Joe Burrow est le meilleur quart-arrière du football, mais Patrick Mahomes est un meilleur joueur.’ Ce qui est très logique car Mahomes ajoute beaucoup de valeur à la couverture des coups de pied et aux équipes spéciales”, a ajouté Wright sarcastiquement.

Mahomes et Burrow auront la chance d’écrire le prochain chapitre de leur rivalité – et du débat entre eux – lors du match de championnat de l’AFC de dimanche. Le gagnant se qualifiera pour le Super Bowl, le 12 février sur FOX et l’application FOX Sports.

