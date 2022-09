Cette histoire fait partie Service d’assistance en cas de récessionla couverture de CNET sur la façon de faire des mouvements d’argent intelligents dans une économie incertaine.

Le marché américain de l’habitation chauffé à blanc des deux dernières années s’est refroidi et il pourrait devenir encore plus froid, selon les experts.

Les taux hypothécaires élevés – passant de 3 % à 6 % en moins d’un an – continueront probablement à faire plus difficile pour les acheteurs de s’offrir une maison, continuant à écraser les chiffres des ventes de maisons. Dans le même temps, un manque d’approvisionnement causé par une décennie de constructeurs ne répondant pas à la demande pourrait s’aggraver alors que la construction ralentit encore plus dans le sillage d’une demande plus faible.

Cet affaiblissement simultané de l’offre et de la demande signifie que les prix des maisons pourraient ne pas tomber loin de leurs sommets historiques – le maison existante médiane vendu 403 800 $ en juillet, en hausse de 10,8 % par rapport à l’année dernière, selon la National Association of Realtors.

“Ce sera une période difficile pour les acheteurs à domicile. Cependant, il existe des opportunités”, a déclaré Danielle Haleéconomiste en chef pour Realtor.com.

Si vous êtes cherche à acheter une maisonvoici ce qu’attendent les experts, comment les problèmes d’approvisionnement et l’inflation sont liés aux prévisions et quelques conseils pour vous aider à naviguer dans le processus d’achat d’une maison dans ce marché turbulent.

Où les experts prédisent que le marché du logement se dirige

Les taux hypothécaires élevés aggraveront le ralentissement saisonnier habituel.

“Je pense que la demande continuera de s’affaiblir pendant l’hiver. Cela se produit généralement chaque année, mais je pense que ce sera un hiver particulièrement froid pour le marché du logement en raison de ces taux hypothécaires plus élevés.” – Daryl Fairweatheréconomiste en chef, Redfin

Les taux et les prix élevés ralentiront encore plus le marché.



“Nous nous attendons certainement à ce que les ventes de maisons restent inférieures à ce que nous avons vu au cours des deux dernières années. La demande de logements a vraiment reculé alors que les acheteurs sont aux prises avec une accessibilité réduite en raison de la hausse des prix des maisons et de la hausse des taux hypothécaires.” – Danielle Haleéconomiste en chef, Realtor.com

L’offre et la demande sont en difficulté.



“Il est franchement incertain de savoir comment tout cela se déroulera. Vous avez une offre plus faible, il devrait y avoir une pression à la hausse sur les prix, mais la demande est également supprimée en raison de la hausse des taux. Reste à voir comment tout cela s’équilibrera.” – Rob CookCMO, Découvrez les prêts immobiliers

Les problèmes d’approvisionnement dicteront les prix, à long terme.



“Les prix médians pourraient baisser lorsque les constructeurs de maisons et ceux qui vendent vendent ces petites maisons de départ.” – Jeffrey Roachéconomiste en chef, LPL Financial

L’offre de logements ne rattrapera pas



Les prix commencent à baisser d’un mois à l’autre, mais ils sont toujours en hausse significative par rapport à il y a un an – et bien au-dessus de ce qu’ils étaient avant la pandémie. Une chose qui maintient les prix malgré la baisse de la demande, c’est qu’il n’y a toujours pas assez de maisons à vendre.

“A plus long terme, nous avons toujours les mêmes problèmes. Ceux-ci n’ont pas été résolus. Il n’y a toujours pas assez de logements pour tous ceux qui veulent acheter une maison”, a déclaré Daryl Fairweather, économiste en chef chez Redfin. “L’inventaire commence déjà à s’accumuler mais c’est un peu comme une illusion.”

L’offre ne peut toujours pas suivre la demande actuelle, en partie parce qu’il n’y a pas assez de maisons construites au cours de la décennie qui a suivi la Grande Récession, a déclaré Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial, un courtier national. Les constructeurs, en particulier, n’ont pas construit suffisamment de maisons adaptées aux premiers acheteurs.

“La grande histoire sera de savoir comment les constructeurs de maisons réagissent au ralentissement et est-il possible… que les constructeurs de maisons en tant qu’entreprise réalisent que nous devons commencer à consacrer plus d’efforts et de temps à construire des maisons de départ plutôt que des maisons qui s’adressent aux personnes qui veulent une plus grande superficie en pieds carrés, ” dit Roach.

L’inflation dictera les taux hypothécaires

L’inflation a été le principal coupable à l’origine des changements majeurs des taux hypothécaires cette année. Cela implique également la Les efforts de la Réserve fédérale pour juguler l’inflation. Si les prix globaux restent élevés, la Fed devra continuer à augmenter son taux d’intérêt, ce qui augmentera les coûts pour les banques et les prêteurs et fera grimper les taux hypothécaires.

“Les prévisions de quiconque ne sont aussi bonnes que le prochain rapport sur l’inflation”, a déclaré Rob Cook, vice-président du marketing, du numérique et de l’analyse pour Discover Home Loans. “Si le prochain rapport sur l’inflation sort et qu’il montre que l’inflation augmente à nouveau, la Fed va prendre des mesures plus agressives et vous vous attendez à ce que les taux augmentent.”

Les changements de taux de la Fed ne font pas directement varier les taux hypothécaires, et le marché hypothécaire a déjà pris en compte une grande partie des hausses de taux attendues de la Fed pour le reste de l’année, selon les experts. Cela signifie que les taux hypothécaires pourraient commencer à baisser plus tôt que les autres taux d’intérêt si les conditions économiques changent.

“Il y a une image très trouble là-bas, et cette obscurité signifie que nous sommes probablement en réserve pour une certaine volatilité. Le niveau des taux hypothécaires dépend vraiment plus de l’humeur du marché que de ce qui se passe réellement sur le marché parce que ce qui se passe dans le marché est tellement flou », a déclaré Fairweather. “Je pense qu’ils vont rester à peu près au même niveau, mais ils vont probablement rebondir beaucoup même d’une semaine à l’autre.”

Comment les acheteurs peuvent gérer ce marché difficile

Les prix des maisons baissent peut-être un peu, mais ils sont toujours bien plus élevés qu’ils ne l’étaient en 2019. Les taux hypothécaires sont également plus élevés qu’ils ne l’ont été depuis plus d’une décennie. Ces deux raisons font qu’il est particulièrement difficile d’acheter une maison. Voici ce que les experts disent que vous pouvez faire pour le rendre un peu plus facile.

Évaluez votre paiement mensuel

Il ressort clairement de toute lecture des annonces immobilières que les prix sont en hausse, mais les taux hypothécaires ont rendu ces prix encore plus difficiles à payer. Les mensualités sont en hausse de 30% à 40% pour des maisons comparables par rapport à l’année dernière.

Ne vous contentez pas de magasiner en fonction du prix. Utiliser un calculateur d’hypothèque pour déterminer le paiement mensuel et en obtenir un que vous pouvez gérer à long terme. “Faites vraiment le calcul, examinez vos finances et comprenez combien de maison vous pouvez vraiment vous permettre”, dit Cook.

Étant donné que les taux hypothécaires changent quotidiennement et augmentent souvent de façon spectaculaire, assurez-vous d’avoir la possibilité d’augmenter votre paiement pendant le processus d’achat d’une maison. “Il vaut la peine de considérer à l’avance ce qu’un changement des taux hypothécaires signifierait pour les coûts mensuels”, déclare Hale.

Obtenez plusieurs devis le même jour

Obtenez toujours des devis de plusieurs prêteurs pour un prêt hypothécaire. Les taux et autres coûts peuvent varier considérablement d’un prêteur à l’autre. Avec les taux hypothécaires évoluent rapidement en raison de problèmes économiques généraux, Hale vous conseille de comparer les devis de différents prêteurs le même jour.

“Vous devez comparer les prêteurs le même jour, car il y a tellement de volatilité dans les taux hypothécaires en ce moment que si vous ne comparez pas le même jour, vous faites vraiment une comparaison de pommes et d’oranges”, a déclaré Hale.

Recommencez à négocier

Avec moins de personnes qui achètent des maisons en ce moment, les vendeurs commencent enfin à faire des concessions après des années où les acheteurs ont dû augmenter leurs offres et renoncer aux inspections ou aux évaluations. Si vous essayez d’acheter, vous pouvez utiliser ce changement à votre avantage. Les acheteurs sont désormais plus en mesure d’offrir moins que ce que le vendeur demande, ou de proposer au vendeur de réparer certaines choses ou de payer des points hypothécaires, ce qui réduit ces taux hypothécaires élevés.

“C’est quelque chose que nous n’avons pas vu au cours des deux dernières années COVID, mais nous verrons probablement cette année”, a déclaré Hale.

