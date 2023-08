Alors que le loyer et d’autres factures doivent bientôt être payés aux résidents des Territoires du Nord-Ouest, certains demandent plus d’allègement.

Le loyer et d’autres factures doivent être payés dans moins d’une semaine pour de nombreux résidents des Territoires du Nord-Ouest évacués en raison d’incendies de forêt. Une certaine aide a été proposée, mais les groupes communautaires affirment qu’il en faut davantage.

Lisa Thurber-Tsetso, fondatrice et directrice exécutive du groupe de défense Tenants Association of NWT, a déclaré qu’elle recevait au moins 15 appels et messages par jour de locataires évacués préoccupés par leurs loyers.

« Nous constatons une augmentation du volume parce que beaucoup de gens passent entre les mailles du filet. Le loyer doit être payé le 1er septembre et ils ne sont même pas chez eux maintenant », a déclaré Thurber-Tsetso, qui exploite un bureau virtuel en Alberta.

« Les gens appellent, inquiets d’être expulsés en raison d’arriérés de loyer, alors qu’ils peuvent à peine payer leurs frais de subsistance aujourd’hui. »

Thurber-Tsetso a déclaré que beaucoup d’entre eux sont en difficulté après avoir été au chômage en raison de l’évacuation et avoir dû payer de leur poche les chambres d’hôtel et l’essence.

Lisa Thurber-Tsetso dit qu’il faut faire davantage en matière d’allégement du loyer et qu’une seule fois, 750 $ ne suffiraient pas. (Kirsten Murphy/CBC)

Certaines sociétés de location, comme Northview, ont accepté de répartir le loyer des locataires au prorata. Dans une publication publiée jeudi sur Facebook, Northview a déclaré que le loyer du mois d’août serait calculé au prorata à partir de la date de l’ordre d’évacuation d’urgence de Yellowknife jusqu’à ce que l’ordre soit levé.

« Les résidents dont le paiement de loyer a été traité verront le montant au prorata crédité sur leur compte et le loyer du 1er septembre ne sera pas traité et sera calculé au prorata en fonction de la date à laquelle l’ordre d’évacuation est levé, et les résidents pourront retourner en toute sécurité à notre communauté », lit-on dans le message.

Thurber-Tsetso a déclaré que les grands acteurs comme Midwest Property Management devraient emboîter le pas.

Dans un communiqué, Midwest a déclaré vendredi à CBC qu’il demandait aux résidents confrontés à des difficultés financières de leur envoyer un courriel.

« Nous nous engageons à aider ces résidents du Midwest qui sont confrontés à des difficultés importantes liées à la perte de revenus en raison du chômage ou de la perte de salaire à la suite de l’incendie et de l’évacuation de Yellowknife », indique le communiqué.

Lorsqu’on lui a demandé si cela signifiait un allégement des loyers, Midwest a refusé de fournir d’autres commentaires.

Factures de services publics et de transporteurs à créditer ou à annuler temporairement

Thurber-Tsetso a déclaré que certains se demandaient s’ils reviendraient sur un avis d’expulsion.

« Les gens sont traumatisés. Il leur faudra un certain temps pour s’en remettre. »

Elle a dit qu’un autre facteur de stress concerne les factures d’électricité.

La Ville de Yellowknife a déclaré qu’elle renoncerait à tous les frais de retard et pénalités sur les factures de services publics jusqu’à nouvel ordre, selon un porte-parole qui a fourni une déclaration à CBC News samedi.

Les paiements mensuels préautorisés pour les impôts fonciers continueront.

« Tout comme pour les factures de services publics, la Ville de Yellowknife renoncera également à toute pénalité de retard pour le prochain acompte provisionnel d’impôt foncier et le dernier prélèvement d’impôt (pour ceux qui n’ont pas souscrit à un plan de paiement préautorisé), dus le 31 août. « , a déclaré le porte-parole.

Lors d’une conférence de presse vendredi soir, Cory Strang, président et chef de la direction de la Northwest Territories Power Corporation (NTPC), a déclaré que les factures d’électricité des médias diminueraient à mesure que la consommation diminuerait dans les communautés évacuées.

« Nous supprimons les frais de retard de paiement et les pénalités pour ceux qui pourraient ne pas être en mesure de le faire et fournissons des factures en ligne », a-t-il déclaré.

NorthwesTel indique qu’elle fournira également un crédit de service sur les factures des clients pour la période de l’ordre d’évacuation officiel.

« Les clients seront toujours facturés, mais verront ensuite un crédit sur leur facture pour toute la durée de l’ordre d’évacuation. Normalement, le crédit apparaît sur la facture suivante après la fin de l’ordre d’évacuation », a déclaré vendredi un porte-parole dans un communiqué. .

Le porte-parole a déclaré que les clients des communautés évacuées n’ont besoin de prendre aucune mesure pour bénéficier de ce crédit.

« Une fois qu’un ordre d’évacuation sera levé, nous créditerons la valeur totale des services résidentiels et des petites entreprises pour toutes les communautés soumises à un ordre d’évacuation officiel », indique le communiqué.

Un paiement de 750 $ « tout simplement ridicule »

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest offre également aux évacués dont les revenus ont été perturbés pendant plus de sept jours un paiement unique de 750 $ s’ils ont quitté le territoire en évacuant.

«C’est tout simplement ridicule», a déclaré Thurber-Tsetso, soulignant que le loyer moyen à Yellowknife se situe au nord de 1 600 $ par mois.

Elle a déclaré que le paiement unique de 750 $ n’était pas suffisant.

Khulud Baig, directrice des politiques et de l’engagement communautaire au Réseau national des femmes pour le logement et les sans-abri, fait écho à ce sentiment, affirmant qu’il faut davantage de politiques et de ressources.

Khulud Baig, directrice des politiques et de l’engagement communautaire au Réseau national des femmes pour le logement et les sans-abri, affirme que davantage devrait être fait en termes de politique et de ressources, car l’allègement des loyers est indispensable dans la communauté. (Soumis par Khulud Baig)

Baig a déclaré qu’il offrait son soutien à l’association, car elle est l’une des premières à défendre les droits des locataires aux TNO.

« Les personnes qui subissent une quelconque violation de leurs droits ont désormais un endroit où appeler et obtenir de l’aide », a-t-elle déclaré.

« Tout le monde n’est pas couvert par l’allégement du loyer et le fait de ne pas bénéficier d’un allègement du loyer laisse les gens dans une position très vulnérable. »

Baig a déclaré qu’ils avaient lancé une collecte de fonds pour collecter des fonds à transférer directement aux personnes qui ont besoin d’une aide immédiate et pourraient craindre de perdre leur logement.

Elle a déclaré que l’allègement des loyers est leur première priorité et devrait également l’être pour les autres parties prenantes.

« Mon seul message est vraiment que nous avons vraiment besoin que les gens travaillent avec empathie. »