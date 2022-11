Alors que le loyer de la région métropolitaine de Vancouver augmente, de nombreuses femmes sont obligées de continuer à vivre avec des ex-partenaires, selon les défenseurs

Alors que le loyer est devenu plus cher dans la région métropolitaine de Vancouver, certains défenseurs affirment que c’est l’une des raisons pour lesquelles les femmes sont obligées de vivre dans des situations inconfortables.

Selon un nouveau rapport du site Web de logements locatifs Locations.cale loyer moyen à Vancouver augmente annuellement de 15 % pour les logements d’une chambre, à 2 604 $, et de 19 % pour les logements de deux chambres, à 3 648 $.

Liz Barnett, directrice exécutive du Bloom Group, une organisation à but non lucratif basée dans le Downtown Eastside qui offre une aide au logement entre autres services, affirme que les difficultés financières sont l’une des nombreuses raisons pour lesquelles les femmes ne peuvent pas déménager après avoir mis fin à une relation.

“Les femmes qui sont dans nos services en ce moment … sont coincées dans le système en raison de la barrière élevée des loyers pour trouver des endroits où elles pourraient vivre et qu’elles peuvent se permettre avec leurs enfants”, a déclaré Barnett.

Elle dit que l’augmentation du loyer a rendu les choses plus difficiles pour les femmes, en particulier celles qui ont des enfants.

“Pensez aux femmes qui viennent avec deux ou trois enfants et un chien, combien de temps pouvez-vous rester sur le canapé de votre cousin ?”

La Colombie-Britannique est la « province la plus chère » à louer

Selon le rapport, La Colombie-Britannique demeure la province la plus chère à louer: le loyer moyen des appartements construits à cet effet et des appartements en copropriété est de 2 433 $, suivi de près par le loyer en Ontario à 2 372 $.

En novembre 2022, le loyer d’un logement d’une chambre était en moyenne de 2 576 $ à Vancouver, de 2 290 $ à Burnaby, de 2 140 $ à Victoria et de 2 003 $ à Kelowna.

“Nous voyons vraiment cette déconnexion des revenus et des loyers et en même temps ce défi de fournir aux gens un endroit abordable, adéquat et sûr pour vivre”, a déclaré Andy Yan, directeur du City Program de l’Université Simon Fraser, à CBC News.

Il dit qu’il a également constaté une diminution du nombre de ménages d’une personne, car de plus en plus de personnes vivent ensemble pour joindre les deux bouts.

“Globalement, dans la région métropolitaine de Vancouver… il y a maintenant trois personnes dans un ménage qui sont responsables du maintien des dépenses.”

Vivre ensemble après une rupture

Rhea Azarraga, 29 ans, dit qu’elle a dû vivre avec son partenaire pendant trois mois après la fin de leur relation, avant de pouvoir déménager.

“Je ferais juste des demandes de renseignements comme tous les jours, plus de 20 je dirais”, a-t-elle déclaré à CBC News.

“C’était vraiment difficile et ce fut l’une des périodes les plus stressantes de ma vie.”

Rhea Azarraga, 29 ans, dit qu’elle a dû vivre avec son partenaire pendant trois mois après la fin de leur relation parce qu’elle ne trouvait pas de logement abordable à louer. (Yasmin Gandham/Nouvelles de CBC)

Azarraga dit qu’après des mois de recherche sur des plateformes de location comme Facebook Marketplace, Zumper et Kijiji, elle a finalement trouvé une suite au sous-sol – mais le loyer était toujours supérieur à son budget de 1 500 $.

“Je ne reçois pas beaucoup de lumière … et je paie 1 750 $ pour un peu moins de 500 pieds carrés”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il était également difficile de trouver un endroit abordable qui autorise les animaux de compagnie.

Elle dit qu’avant d’emménager avec son petit ami en 2020, elle payait 1 300 $ pour un studio. Quand elle est partie, dit-elle, son propriétaire lui a dit que le loyer monterait à 1 600 $.