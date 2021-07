Alors que le Liban s’effondre, l’homme avec une main de fer sur ses finances est confronté à des questions

Les procureurs suisses ont demandé aux autorités libanaises de les aider dans une enquête distincte sur des soupçons de détournement de fonds et de blanchiment d’argent liés à M. Salameh et ses associés.

Maintenant, M. Salameh est accusé d’un péché peut-être plus impardonnable : s’enrichir lui-même et son entourage grâce à des années de corruption. Les juges anticorruption de Paris ont ouvert une enquête ce mois-ci sur des allégations criminelles selon lesquelles M. Salameh, l’un des chefs de banque centrale les plus anciens au monde, aurait frauduleusement amassé une fortune démesurée en Europe en abusant de son pouvoir. L’information judiciaire fait suite à une enquête préliminaire du parquet national financier.

Ce pays au carrefour du Moyen-Orient souffre d’un effondrement aux proportions historiques : ses banques sont en grande partie insolvables, le chômage monte en flèche, sa monnaie s’est effondrée et de nombreux Libanais accusent M. Salameh de pénuries qui les ont poussés à lutter pour se nourrir, se démenant pour trouver des médicaments et faisant la queue pour faire le plein de leurs voitures.

BEYROUTH, Liban — Pendant des décennies, Riad Salameh, chef de la banque centrale du Liban, a été salué dans son pays et à l’étranger comme un magicien de la finance qui a maintenu l’économie en marche et la monnaie stable malgré les guerres, les assassinats et les troubles politiques fréquents.

Malgré l’effondrement, M. Salameh, l’architecte de la politique monétaire du Liban depuis 1993, n’a fait face à aucun appel sérieux à son éviction, même s’il a supervisé une stratégie qui exigeait toujours plus d’emprunts pour payer les créanciers existants, ce que certains critiques ont qualifié de plus grand Schéma de Ponzi.

Ce qui protège M. Salameh d’un examen minutieux chez lui, c’est son rôle central dans le réseau complexe sectaire et souvent corrompu des intérêts commerciaux et politiques du Liban. Plus de 20 entretiens avec des responsables libanais, occidentaux et monétaires, des économistes et d’anciens collègues de M. Salameh brossent le portrait d’un opérateur brillant et astucieux mais secret qui a construit un empire à l’intérieur de la banque centrale et l’a utilisé pour se rendre essentiel aux riches et puissants. acteurs de l’éventail politique libanais.

« Il n’est plus à la tête de la banque centrale. Il est le comptable de cette mafia », a déclaré Jamil al-Sayyed, membre du Parlement et ancien chef de l’agence de sécurité générale du Liban, l’organisme qui supervise la sécurité intérieure et délivre les cartes d’identité et les passeports. « Il les protège, et en le protégeant, ils se protègent eux-mêmes. »