Alors que le Langyavirus se propage en Chine, les Tweeple se demandent quand cela se terminera

Un nouveau type de Henipavirus d’origine animale a infecté des personnes dans les provinces chinoises du Shandong et du Henan, ont rapporté les médias officiels. Le nouveau type de Henipavirus (également appelé Langya henipavirus, LayV) a été trouvé dans des prélèvements de gorge de patients fébriles dans l’est de la Chine, a rapporté le Global Times, cité par les médias. Les hénipavirus sont classés comme agents pathogènes de niveau de sécurité biologique 4 (BSL4). Ils peuvent provoquer des maladies graves chez les animaux et les humains, et à l’heure actuelle, il n’existe aucun médicament ou vaccin homologué destiné aux humains.

Alors que beaucoup s’inquiètent de sa propagation, il y a des gens qui en ont profité pour organiser des mèmes sur les plateformes de médias sociaux. Avec chaque mème, il n’y a qu’une seule question : quand tout cela se terminera-t-il ? Voici quelques mèmes :

#Langyavirus Bhabhiji : vibhuti ji aapko pata hai, market mein ek naya viral aaya hai Lan virus. Vibhuti ji : pic.twitter.com/WEsKeQrQ6h – Pranjul Sharma (@SharmaaJie) 10 août 2022

Après le Grand COVID-19, Omicron, Delta, Monkeypox maintenant #Langyavirus inventé par la Chine…

Personnes dans le monde en ce moment : pic.twitter.com/iuDqeqC09R – Yogi dit (@imyogi_26) 10 août 2022

35 cas d’un nouveau virus #Langyavirus a été trouvé en Chine Le monde entier pic.twitter.com/vbXGcB1kuK — Yuvraj Pratap Rao 🇮🇳 (@ yuvrajuv444) 10 août 2022

35 #Langyavirus cas signalés en Chine

Après covid maintenant ça😶 *La Chine existe*

Les virus ressemblent à : pic.twitter.com/LlVLxj84Yj — Shruti (@kadak_chai_) 10 août 2022

“La Chine a découvert un nouveau virus Langya” Moi @ mon point de rupture :pic.twitter.com/X9TpLODbZY — 🌙✨ (@diettrade) 9 août 2022

alors on a le virus langya, le covid et toute sa famille, le monkeypox, le cousin d’ebola, l’eau de pluie chimique pour toujours, ezra miller… JE SUIS FATIGUÉE !! pic.twitter.com/LA3XKIMkQ0 – chatte pfizer 💞elle / ils💞 (@Iam_Afrodisiac) 9 août 2022

covid, monkeypox, virus marburg et maintenant virus langya… ouais c’est mauvais en ce momentpic.twitter.com/5npirvo9zc – Mels GEMMA DAYY (@natsersi) 9 août 2022

Le virus nouvellement découvert est un « Henipavirus phylogénétiquement distinct », selon une étude récente intitulée « A Zoonotic Henipavirus in Febrile Patients in China », publiée dans le New England Journal of Medicine (NEJM).

Parmi plusieurs types de Henipavirus tels que Hendra, Nipah, Cedar, Mojiang, le virus de la chauve-souris ghanéenne, le Center for Disease Control des États-Unis affirme que seuls Hendra et Nipah infectent les humains et peuvent causer une maladie mortelle. “Jusqu’à présent, les cas d’hénipavirus Langya n’ont pas été mortels ou très graves, il n’y a donc pas lieu de paniquer”, a déclaré Wang Linfa, professeur au programme sur les maladies infectieuses émergentes à la Duke-NUS Medical School qui a participé à l’étude. , ajoutant qu’il s’agit toujours d’une cause d’alerte car de nombreux virus qui existent dans la nature ont des résultats imprévisibles lorsqu’ils infectent les humains.

L’étude NEJM a examiné les 35 patients chinois dans les provinces du Shandong et du Henan et a observé que 26 d’entre eux étaient infectés uniquement par le Langya Henipavirus et aucun autre agent pathogène.

Ces personnes présentaient des symptômes cliniques tels que fièvre, irritabilité, toux, anorexie, myalgie, nausées, maux de tête et vomissements.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici