Alors que le Kenya se prépare pour une élection présidentielle, pourquoi certains Kenyans font campagne pour les deux camps | Nouvelles du monde

Les deux favoris dans la course au siège présidentiel du Kenya ont tenu leurs derniers rassemblements de campagne avant le vote de la semaine prochaine.

Au stade national Nyayo de Nairobi, des drapeaux jaunes s’étendent sur les gradins alors que les supporters scandent le nom du vice-président William Ruto.

Dans les sondages, il n’a que six points de retard sur son rival et ancien Premier ministre Raila Odinga – les deux hommes se disent confiants dans la victoire.

Image:

Supporters en jaune au rassemblement William Ruto



La campagne de M. Ruto s’est concentrée sur un thème clair : soutenir la “nation des arnaqueurs”, avec lui positionné comme l’arnaqueur en chef.

C’est un slogan accrocheur pour les jeunes d’ici, qui font face à des taux de chômage vertigineux et représentent près de 40 % des électeurs inscrits.

En ces temps difficiles, les jeunes Kenyans trouvent des moyens créatifs de joindre les deux bouts.

Au stade, nous avons rencontré un groupe de Nairobians qui semblaient profondément investis dans une victoire de Ruto. Vêtus de jaune vif, hissant des affiches de lui au-dessus de leurs têtes et chantant des chansons de campagne.

Nous leur avons parlé à l’extérieur du parking.

“Nous sommes des arnaqueurs”, a déclaré Sylvester, lorsqu’on lui a demandé qui ils étaient.

Par “arnaqueurs”, ils n’entendent pas l’étiquette générique distribuée par la campagne Ruto, mais des arnaqueurs de la vie réelle travaillant sur le paysage politique lui-même.

“Nous sommes payés” dit-il. “Les tarifs sont à partir de 500 shillings – environ 5 à 10 dollars.”

L’élection intervient dans un contexte d’aggravation de la crise du coût de la vie alors que la hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires trouble des millions de personnes à travers le pays.

Sylvester explique qu’accepter cet argent des recruteurs du quartier qu’il appelle “courtiers politiques” est devenu une nécessité en cette période d’étouffement économique.

Après une heure à montrer leur “soutien” au vice-président, ils quittent le stade et parcourent 30 minutes à travers la ville pour assister à leur prochain rassemblement de campagne payant.

Ils s’arrêtent sur le bord de la route pour se changer en toute sécurité dans les tons bleus et blancs du principal rival de M. Ruto, Raila Odinga, hors de vue des supporters de chaque côté.

Lorsque vous rencontrez un camp adverse, vous devez être très prudent”, explique Sylvester.

Image:

Les supporters en bleu foncé sont au rassemblement Raila Odinga



De nombreux Kenyans sont préoccupés par la sécurité publique en cette période de tension.

En 2007, plus d’un demi-million de personnes ont été déplacées et au moins un millier ont été tuées après des violences généralisées lors d’élections contestées. C’était la deuxième candidature de M. Odinga à la présidence, et ce sera sa cinquième.

Nous l’avons rencontré à l’arrière de son dernier rassemblement de campagne et lui avons demandé s’il accepterait le résultat s’il perdait.

“Nous accepterons et féliciterons le gagnant s’il gagne équitablement et attendons également de lui qu’il fasse la même chose”, a déclaré M. Odinga.

Malgré ces assurances, rien ne garantit que l’équité et le calme prévaudront la semaine prochaine.

A la veille des derniers rallyes, M. Ruto a fait part de sa confiance dans une victoire nette.

“Selon toutes les indications, nous avons gagné cette élection”, a-t-il déclaré, ignorant les sondages.