Alors que le Karnataka vote aujourd’hui, les enjeux sont élevés pour le BJP, plus élevés pour le Congrès

Les enjeux sont élevés pour le BJP et encore plus élevés pour le Congrès alors que les gens votent pour élire un nouveau gouvernement au Karnataka mercredi à la suite d’une campagne intense et souvent amère qui a vu « l’entrée » de Lord Hanuman dans la dernière étape de la bataille électorale menée comme tant sur les questions de gouvernance que sur l’idéologie.

Si le Congrès a semblé mener le combat contre le rival en élevant le ton sur la corruption présumée sous le gouvernement BJP dirigé d’abord par BS Yediyurappa, puis par Basavaraj Bommai avec sa planche à haut décibel « 40% sarkara », le titulaire a monté le « double moteur « récit pour chercher un autre terme pour pousser le Karnataka plus haut dans le tableau de développement.

Le parti d’opposition a également offert cinq garanties, une foule de mesures de protection sociale et de mesures d’accompagnement, et a promis de faire passer la réserve totale de 50% à 75%, un clin d’œil à son récent virage vers la planche de justice sociale exercée jusqu’à présent par partis régionaux.

Cependant, ce sont ses deux autres promesses de manifeste – une action ferme, y compris l’interdiction d’organisations comme Bajrang Dal et l’organisme islamique radical déjà interdit PFI, et la restauration du quota de 4 % pour les musulmans – qui ont été saisies par le BJP pour accélérer son Planche d’Hindutva dans l’espoir de regrouper les votes.

Après la publication du manifeste du Congrès le 2 mai, le BJP a mis les deux questions sur le devant de la scène, le Premier ministre Narendra Modi lui-même accusant le parti d’opposition de chercher à « enfermer » Lord Hanuman et ceux qui scandent des slogans à sa gloire après avoir « enfermé » plus tôt « Seigneur Ram.

Alors que le slogan « Bajrang Bali ki Jai » devenait omniprésent dans les rassemblements du Premier ministre Modi, d’autres hauts dirigeants du BJP ont lancé une attaque totale contre le Congrès, l’accusant de « politique d’apaisement ».

Le chef du BJP, BL Santhosh, a noté pendant la campagne que c’est le Congrès qui a introduit la question et que son parti la soulèvera sûrement.

Les dirigeants du Congrès estiment cependant que le cri de guerre du BJP n’aura pas beaucoup de résonance dans un État où l’Hindutva n’a pas versé beaucoup de dividendes électoraux en dehors de la région côtière.

L’opinion au sein du parti est que sa promesse d’action contre Bajrang Dal, l’aile jeunesse de Vishwa Hindu Parishad, affiliée au RSS, l’aidera à gagner les sections de musulmans favorables à Janata Dal (laïc), qui a maintenu un forte présence dans la région d’Old Mysuru sous la direction de l’ancien Premier ministre HD Deve Gowda.

La forte présence du JD (S) dans la région a été l’une des principales raisons pour lesquelles les sondages d’État ont souvent rendu un verdict sans issue.

Les experts estiment que la performance du Congrès aura une grande incidence sur son poids dans toute alliance d’opposition probable, car certains satrapes régionaux comme le ministre en chef du Bengale occidental Mamata Banerjee et son homologue de Delhi Arvind Kejriwal ont souvent exprimé leurs doutes quant à sa force à contrer le BJP comme le parti a perdu un état après l’autre au profit du parti.

Le parti a également fait feu de tout bois lors de la campagne de sondage, contrairement à de nombreuses autres élections d’État au cours des dernières années, Rahul Gandhi et Priyanka Gandhi Vadra faisant beaucoup de démarchage pendant des semaines dans le Karnataka et Sonia Gandhi se joignant également en s’adressant à une rare réunion publique.

Son président octogénaire du parti Mallikarjun Kharge ainsi que ses deux principaux collègues du Karnataka, l’ancien ministre en chef Siddaramaiah et le chef de l’État DK Shivakumar, ont fait d’autres éléments clés d’une campagne électorale agressive.

Une victoire au Congrès sera considérée par le parti comme une approbation de son virage vers la politique des quotas après son échec répété à coincer le BJP, à renforcer sa direction nationale, en particulier Rahul Gandhi dont Bharat Jodo Yatra est en test électoral, et à le mettre en charge d’un grand État ingénieux comme le Karnataka.

Pour le BJP, selon les experts, une victoire ajoutera à l’aura d’invincibilité autour du parti et en particulier du Premier ministre Modi, qui a été au centre de sa campagne, car conserver le Karnataka est considéré comme une tâche difficile. L’État n’a jamais élu le parti sortant au pouvoir depuis 1985.

Le parti a également pris le pari de négliger plusieurs hauts dirigeants dans ses efforts pour inaugurer une direction plus jeune et plus « disciplinée » et soulager les anciens combattants retranchés, certains comme l’ancien ministre en chef Jagadish Shettar se rebellant.

Le choix des électeurs décidera si le pari a fonctionné ou échoué pour le parti.

Une perte dans l’État du sud peut être un revers pour le BJP qui se rend à chaque élection avec des enjeux élevés, mais on peut noter que le BJP n’avait pas réussi à obtenir la majorité dans les sondages de 2018 et que le Congrès et le JD (S) se sont donné la main. pour former le gouvernement.

Il avait également perdu les sondages de l’Assemblée dans le Madhya Pradesh, le Rajasthan et le Chhattisgarh cette année-là avant de balayer tous ces États, y compris le Karnataka, lors des sondages de 2019 à Lok Sabha.

Les défections des députés de l’opposition, principalement au Congrès, l’ont amené au pouvoir plus tard dans le Karnataka et le Madhya Pradesh.

