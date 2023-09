Alors que le juge arrête l’affaire pénale Hunter Biden, les républicains font allusion à la destitution de Biden

Une enquête fédérale de cinq ans sur les crimes présumés de Hunter Biden est de nouveau suspendue après qu’un juge a exprimé ses inquiétudes quant aux termes d’un accord de plaidoyer négocié par les procureurs fédéraux.

Biden a été vu mercredi quittant un tribunal fédéral du Delaware, après avoir plaidé non coupable de deux accusations fiscales après l’échec de son accord de plaidoyer. Cet accord – qui lui aurait permis de plaider coupable de deux délits et d’éviter une accusation de crime d’arme à feu – avait été critiqué par les républicains comme un exemple de système judiciaire à deux vitesses.

« Hunter Biden obtient un accord privilégié qu’aucun autre Américain qui n’était pas riche et qui avait un père comme président n’aurait jamais obtenu », a déclaré le sénateur du Missouri Josh Hawley (à droite).

Dans la salle d’audience, le juge a demandé si l’accord accorderait à Hunter Biden une immunité totale contre de futures poursuites.

Lorsque le procureur a répondu « non », les avocats de la défense ont déclaré l’accord « nul et non avenu ».

Bien que les avocats soient parvenus à un nouvel accord supprimant l’immunité, le juge a néanmoins critiqué d’autres aspects de l’accord et leur a dit de revenir dans 30 jours.

L’analyste politique en chef de CBN News, David Brody, a déclaré à Faith Nation de CBN que les critiques voient la révélation d’une future immunité comme faisant partie d’un modèle de traitement préférentiel.

« Et maintenant, nous avons ceci, qu’il y avait une négociation de plaidoyer prête et nous découvrons, attendez une minute, qu’ils ajoutaient autre chose à cet accord », a déclaré Brody. « C’est pourquoi les gens ne font pas confiance à nos institutions. »

Cette semaine, le président de la Chambre, Kevin McCarthy, aurait discuté avec ses collègues républicains d’une enquête de destitution du président Joe Biden liée à l’enquête sur Hunter Biden.

La représentante de New York, Elise Stefanik (à droite), a déclaré : « Chaque jour qui passe, les enquêtes des Républicains de la Chambre des représentants révèlent de plus en plus de preuves montrant que Joe Biden non seulement était au courant, mais qu’il était également impliqué dans le stratagème illégal de trafic d’influence de sa famille, et la couverture- du ministère de la Justice armé. »

« Eh bien, nous devons déterminer en fin de compte si le système judiciaire est juste envers tous les Américains et non pas un système pour la famille Biden et un autre pour l’Amérique », a déclaré McCarthy.

Les procureurs ont confirmé qu’une enquête était en cours sur Hunter Biden et qu’il pourrait faire face à de futures accusations pour ses activités de lobbying à l’étranger.