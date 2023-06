Alors que le jeu légal augmente, les écoles devraient-elles informer les adolescents sur les risques ?

ATLANTIC CITY, NJ (AP) – En tant que lycéen, Nick a été béni avec un tir sauté mortel et précis à partir de la plage de trois points – quelque chose qu’il n’a pas tardé à monétiser.

Lui et ses camarades de gym non loin de la côte du New Jersey s’affronteraient pour voir qui pourrait faire le plus de paniers, à 5 $ ou 10 $ la pop.

« Cela a donné une dynamique différente à la journée, un certain niveau d’excitation », a déclaré Nick. « Je ne savais pas jusqu’où cela continuerait d’aller. »

Avant longtemps, il pariait des sommes d’argent stupéfiantes sur le sport, ce qui lui a coûté plus de 700 000 $ au cours de la dernière décennie. Il a touché le fond l’année dernière lorsqu’il a volé 35 000 $ sur son lieu de travail et l’a parié sur des matchs internationaux de tennis et de football – des sports dont il ne connaissait certes rien.

Parier est maintenant plus facile que jamais pour les adultes – et les enfants – et il y a un mouvement croissant aux États-Unis pour offrir des cours d’éducation au jeu problématique dans les écoles publiques pour enseigner aux adolescents à quel point les paris peuvent facilement et rapidement mal tourner.

C’est une tendance que Nick aurait souhaité voir exister lorsque son habitude de jouer a pris racine au lycée et l’a conduit sur la voie de la ruine financière. Il a demandé à ne pas être identifié par son nom complet car il fait l’objet d’accusations criminelles en cours en raison de sa dépendance au jeu. Le jeune homme de 27 ans envisage de chercher du travail une fois ses accusations résolues, et il craint que la recherche d’emploi ne soit encore plus difficile s’il est identifié publiquement comme un joueur compulsif.

L’expansion rapide des paris sportifs légalisés dans 33 États, avec trois autres États à venir, a entraîné des mesures visant à empêcher les enfants de jouer, y compris la confirmation de l’âge et les contrôles d’identité. Mais les adolescents peuvent contourner les restrictions de paris et placer des paris sur leur téléphone en utilisant le compte d’un parent ou d’un autre parent, ou via des sites de paris offshore non réglementés qui peuvent être moins vigilants sur les contrôles d’âge. Et certains adolescents ont des parties de poker le week-end où des centaines de dollars sont gagnés ou perdus, souvent alimentés par l’argent des parents.

Selon le National Council on Problem Gambling, 60 % à 80 % des élèves du secondaire déclarent avoir joué pour de l’argent au cours de l’année écoulée ; 4 % à 6 % de ces élèves sont considérés à risque de développer un problème de jeu.

Aujourd’hui, quelques États s’orientent vers l’éducation au jeu dans les écoles publiques. L’effort en est à ses balbutiements et les détails de ce qui serait enseigné restent à déterminer.

La Virginie a promulgué l’année dernière une loi obligeant les écoles à organiser des cours sur le jeu et son potentiel de dépendance. Le Conseil de l’éducation de l’État est toujours en train de formuler le programme et doit faire rapport au gouvernement de l’État avant que les cours puissent commencer.

D’autres États essaient également, notamment le New Jersey et le Michigan. Une législation similaire a échoué dans le Maryland et la Virginie-Occidentale ces dernières années, mais on s’attend à ce qu’ils réessayent.

L’âge légal pour jouer dans de nombreux États est de 21 ans, mais il est aussi bas que 18 ans dans d’autres.

Keith Whyte, directeur exécutif du conseil du jeu problématique, s’est récemment adressé à un groupe de 40 lycéens de Virginie.

« Chacun d’entre eux a dit qu’il pariait ou que ses amis pariaient », a-t-il déclaré. « Presque chacun d’entre eux avait des applications de paris sportifs sur leur téléphone ; certains étaient légaux; plus ne l’étaient pas.

Whyte a déclaré que l’éducation généralisée aux risques liés au jeu pourrait être « comparable à la réduction spectaculaire des décès liés à la conduite en état d’ébriété depuis que l’éducation à la conduite avec facultés affaiblies s’est généralisée ».

Teresa Svincek est enseignante dans une école de la banlieue du Maryland, à l’extérieur de Washington, où nombre de ses élèves sont « fortement intéressés par les paris sportifs » et les jeux de poker hebdomadaires.

« Ils rient de perdre des centaines de dollars en un week-end », a-t-elle déclaré. « Quand j’avais leur âge, j’étais occupé à travailler pour gagner de l’argent, et perdre ce qu’ils perdent en un week-end était ce que je gagnais en un mois. Je pense que ces enfants sont la future pointe de l’iceberg.

Le jeu chez les adolescents peut aussi prendre d’autres formes. Les soi-disant «boîtes à butin» dans les jeux en ligne offrent des prix aux joueurs, mais ils doivent dépenser de l’argent réel pour obtenir les récompenses. L’achat de jetons ou d’autres équipements de jeu fait partie intégrante des jeux en ligne depuis des années, a déclaré Whyte, et cela peut amener les enfants à normaliser l’idée de dépenser de l’argent pour « gagner » quelque chose.

Dan Trolaro, vice-président de la prévention chez EPIC Risk Management et joueur compulsif rétabli, a déclaré que le jeu est le prochain problème logique à aborder en classe.

« Nous éduquons très bien sur l’alcool, sur les substances, sur le danger des étrangers, sur le cannabis », a-t-il déclaré. « Mais nous ne faisons rien autour du jeu. »

Le sénateur de l’État du Maryland, Bryan Simonaire, a tenté à deux reprises ces dernières années de faire adopter un projet de loi sur l’éducation au jeu, sans succès.

« Nous avons développé le jeu dans le Maryland, et les écoles ont obtenu de l’argent supplémentaire pour l’éducation », a déclaré Simonaire. « Je suis allé les voir et j’ai dit: » Oui, vous avez obtenu l’argent du jeu, mais vous avez également la responsabilité d’aider ceux qui deviendront accros au jeu. « »

Le père de Simonaire est mort sans le sou après avoir joué à des jeux près de chez lui en Arizona.

L’American Gaming Association, le groupe commercial national de l’industrie des casinos commerciaux, a récemment adopté un code de conduite publicitaire. Il vise à s’assurer que les publicités sur les jeux d’argent et de hasard n’apparaissent pas dans des endroits qui seront probablement principalement vus ou lus par des enfants. Mais les restrictions ne vont pas plus loin, car les enfants peuvent simplement utiliser les comptes de leurs parents pour parier.

L’argent que Nick a gagné en tirant à trois points dans son cours de gym du New Jersey s’est rapidement transformé en une habitude de jeu de 300 $ à 500 $ par semaine. Son premier gros pari était sur la finale de la NBA 2013, lorsqu’il a perdu 200 $ en soutenant les San Antonio Spurs dans un pari avec un ami.

« Même à ce stade précoce, il y avait cette poursuite en jeu : si seulement je pouvais gagner ces 200 $, ou ce serait formidable si je pouvais gagner 300 $ sur le prochain pari ? » il a dit. « Vous voulez récupérer ce que vous avez perdu. »

Fraîchement sorti du lycée, Nick pariait de grosses sommes avec des bookmakers.

En juillet dernier, alors qu’il travaillait dans une entreprise vendant des cartes à collectionner sportives de grande valeur, Nick a accepté un paiement de 35 000 $ d’un client et l’a perdu au cours d’un week-end de jeu, principalement sur des matchs de tennis et de football à l’étranger, « des choses dont je ne savais rien ». Il a avoué à son patron, qui a appelé la police, et Nick a été accusé de vol. Il espère que l’accusation sera effacée de son casier judiciaire grâce à un programme d’intervention préalable au procès pour les délinquants non violents.

Nick pense qu’avoir une sorte d’éducation sur le jeu au lycée aurait fait une « énorme » différence dans sa vie.

« Je ne pouvais pas voir que j’étais dans un cycle qui a commencé à un âge précoce », a-t-il déclaré. « J’aurais peut-être été plus conscient de la quantité d’argent que je dépensais quotidiennement et de ce que je me faisais. »

Wayne Parry, Associated Press