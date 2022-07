Alors que le Japon vote, le parti d’Abe espère que son héritage sera sur le bulletin de vote

TOKYO – Lorsque Shinzo Abe a été abattu lors d’un arrêt de campagne vendredi, il n’était plus le chef du Japon, ni de son parti au pouvoir. Mais alors que les électeurs japonais se rendaient aux urnes dimanche, M. Abe, le Premier ministre le plus ancien du pays, était toujours une force politique directrice, façonnant leurs choix dans les urnes et la vision d’avenir de son parti.

“J’ai la responsabilité de reprendre les idées de l’ancien Premier ministre Abe”, a déclaré l’actuel Premier ministre, Fumio Kishida, à une foule à l’ouest de Tokyo samedi, le lendemain du meurtre de M. Abe, alors qu’il faisait campagne pour les candidats de leur parti à la la Chambre haute du Parlement.

De nombreux objectifs de M. Abe, comme le renforcement des dépenses militaires et la révision de la Constitution pacifiste du Japon, sont toujours au cœur de la plate-forme du Parti libéral démocrate. Et les chefs de parti espéraient que s’appuyer sur sa mémoire leur donnerait plus de pouvoir pour mettre en œuvre ces idées.