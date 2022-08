Alors que le Hamas et le Jihad islamique s’affrontent à Gaza, les civils en paient le prix

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

GAZA CITY – Safa Shamalakh était assise dans une porte ombragée et regardait l’enchevêtrement de béton et de métal qui était autrefois sa maison. Un missile israélien, visant l’appartement voisin d’un membre présumé du Jihad islamique palestinien, avait démoli les deux structures le week-end dernier. Elle et ses voisins ont été avertis d’évacuer dans les minutes précédant l’explosion.

Ce n’est pas la première fois que son blocage est un dommage collatéral. Le bâtiment d’un lot au-dessus a été détruit par Israël il y a un an au cours d’une guerre de 11 jours contre le Hamas, le plus grand rival interne du Jihad islamique. Elle blâme Israël pour les attentats à la bombe, mais déplore la “malchance” de vivre là où les deux groupes militants sont actifs.

Shamalakh, une commerçante de 31 ans atteinte d’une maladie neurologique permanente qui limite sa capacité à marcher, n’a aucune affiliation avec l’un ou l’autre groupe, désigné comme organisation terroriste par les États-Unis. Mais alors qu’ils se disputent le soutien dans la bande de Gaza et se battent contre Israël, ce sont des civils comme elle dans cette enclave densément peuplée de 2,2 millions de personnes qui en paient souvent le prix.

“Chaque année, cela se rapproche”, a-t-elle déclaré. « Cette fois, nous avons tout perdu.

Cette fois, c’est le Jihad islamique qui s’est engagé dans deux jours d’hostilités avec Israël, qui ont fait 47 morts à Gaza. L’escalade a commencé après qu’Israël a arrêté l’un des principaux dirigeants du groupe en Cisjordanie. Israël a alors lancé une frappe « préventive » vendredi contre ce qu’il a qualifié d’attaque de représailles « imminente » planifiée par le groupe.

Le Jihad islamique, ou JIP, a déclaré que seulement 12 des personnes tuées étaient actives dans ses rangs. Les autres, dont 16 enfants, n’avaient aucun lien avec le groupe, a-t-il ajouté.

Le Hamas, qui gouverne la bande de Gaza depuis qu’il a remporté les élections en 2006, n’a pas participé à cette série de combats. Beaucoup ici ont été soulagés que la faction dominante ait gardé ses roquettes silencieuses, empêchant une éruption de violence encore plus grande. Mais certains partisans du Jihad islamique ont critiqué la retenue, prédisant que leur groupe plus petit et plus militant gagnerait des partisans.

“Ce n’était pas bon”, a déclaré Abu Omar Khadoura, 71 ans, l’imam d’une mosquée du nord de Gaza, connue pour être un centre de partisans du Jihad islamique. “Je pense que la popularité du Jihad islamique a augmenté, si Dieu le veut.”

Le Hamas, a déclaré Khadoura, était devenu plus préoccupé par le gouvernement que par les combats. Il a noté que des milliers de Palestiniens supplémentaires à Gaza et en Cisjordanie avaient obtenu des permis de travail en Israël ces derniers mois, ce que beaucoup ont attribué à la réduction du conflit dans l’année qui s’est écoulée depuis la dernière guerre.

“Ce n’est pas une question de travail, c’est une question de dignité”, a-t-il déclaré dans sa mosquée après la prière de midi, les ventilateurs du plafond s’arrêtant à chaque fois que l’alimentation électrique irrégulière de Gaza était coupée. “Le Jihad islamique se soucie davantage de l’ennemi qui doit être éliminé.”

Mais sur les réseaux sociaux et dans des conversations privées, d’autres Gazaouis ont exprimé leur frustration face au Jihad islamique. Le fait d’avoir plus d’un groupe combattant avec Israël rendait la violence plus probable, ont-ils dit, alors même que le Hamas semblait concentré sur le maintien d’un calme relatif et que la reconstruction commençait à gagner du terrain.

“Personne ne dit que le Jihad islamique a fait du bon travail cette fois-ci”, a déclaré un mécanicien automobile à Rafa, à la frontière égyptienne, où une frappe israélienne a tué le commandant sud du groupe, Khaled Mansour, et six autres personnes, dont un jeune de 14 ans. garçon et deux femmes.

L’homme, qui a demandé à ne pas être identifié par souci pour sa sécurité, pense que le week-end violent a montré que le groupe militant n’est pas prêt à entrer en conflit avec Israël.

“Il semble qu’ils ne soient pas aussi puissants que le Hamas”, a-t-il déclaré.

Dans une vidéo circulant sur WhatsApp, un Palestinien reproche au groupe de se soucier davantage de la libération de son chef arrêté en Cisjordanie que du « sang des enfants et des gens ordinaires » tués par les frappes aériennes israéliennes.

“Tout cela pour plaire au JIP”, a-t-il pesté près de la scène d’une frappe aérienne.

Les dirigeants du Hamas, quant à eux, minimisent leur rivalité avec le Jihad islamique. Leurs combattants n’ont peut-être pas pris part aux combats, mais ils ont exprimé leur solidarité avec le petit groupe, alors même qu’ils travaillaient avec ses dirigeants et les négociateurs égyptiens et qatariens pour mettre fin à la violence.

Les deux organisations maintiennent un conseil qui leur permet de communiquer et de se coordonner si nécessaire. La “Joint Room” a été activée au moment de mettre en œuvre le cessez-le-feu qui est entré en vigueur dimanche soir, a déclaré Basem Naim, chef de la division politique du Hamas.

“Oui, nous avons eu des problèmes [with Islamic Jihad]», a déclaré Naim dans une interview. “Peut-être que nous avons une différence en matière de tactique, mais en fin de compte, notre objectif est le même, se débarrasser de l’occupation.”

Mais les groupes travaillent avec des armes différentes – les roquettes du JIP sont plus petites et moins précises, ce qui augmente le danger pour les Gazaouis. L’armée israélienne a déclaré qu’environ 200 des 1 100 roquettes lancées par le groupe ont échoué et ont atterri à l’intérieur de Gaza. Israël a déclaré que certains des décès ont été causés par ces projectiles, notamment une frappe dans le camp de réfugiés de Jabalya qui a tué au moins quatre enfants, selon le ministère palestinien de la Santé.

Les responsables de Gaza ont refusé de commenter les détails de l’incident, mais ont déclaré qu’Israël était responsable de tous les décès.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur de Gaza, Eyad al-Bozom, a déclaré qu’Israël “porte l’entière responsabilité de ce crime et de tous les crimes qu’il commet lors de son agression brutale contre notre peuple dans la bande de Gaza”.

Mercredi à Jabalya, dans son magasin à quelques portes de la voiture démolie qui marque l’endroit où une grève a explosé dans une rue bondée, Tariq Muqebel, 31 ans, a rappelé l’explosion fracassante, les corps “coupés en morceaux”.

Il a vécu trop de guerres, où toutes les parties se tiraient dessus, pour chercher à blâmer une explosion en particulier, a-t-il déclaré.