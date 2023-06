Alors que le groupe K-pop BTS fête ses 10 ans, l’avenir de l’industrie repose sur son fandom pur et dur

Ryo Cifra est tombé amoureux de la K-pop il y a 15 ans, quelques années seulement avant que le boys band coréen BTS – l’exportation la plus réussie de l’industrie à ce jour – ne soit formé à Séoul.

Après avoir entendu un ver de l’oreille appelé Feu par le groupe de filles 2NE1, Cifra a creusé dans tout ce qui touche à la K-pop, développant une appréciation pour l’industrie de la musique pop du pays et d’autres facettes de la culture coréenne.

De nos jours, il se produit dans le groupe de reprises de danse K-pop Apricity basé à Edmonton. Pilier de la culture dynamique des fans de la scène, les reprises de danse impliquent que les fans synchronisent leurs lèvres et reproduisent la chorégraphie de leurs idoles K-pop préférées – reproduisant brièvement les actes musicaux bien-aimés qui sont maintenant parmi les plus populaires au monde.

« Vous le voyez partout. Il n’y a aucun coin du globe où la K-pop n’a pas une sorte d’influence », a déclaré Cifra à CBC News.

Alors que Cifra et d’autres expriment leur amour pour la K-pop du Canada, des milliers de fans se sont rendus à Séoul ce week-end pour célébrer le 10e anniversaire de BTS. Le groupe a fait entrer la K-pop dans la conscience nord-américaine il y a cinq ans, devenant le premier acte de l’industrie à atteindre le numéro un du classement des albums américains en 2018.

Certains qui étudient et travaillent dans l’industrie pensent que l’avenir de la K-pop dépend de son fandom international, car les passionnés de l’extérieur de la Corée apprennent à chanter et à danser comme les idoles qu’ils adorent et les labels investissent dans l’éducation K-pop pour les superstars en herbe du monde entier. .

Les fans de BTS du monde entier se réunissent samedi lors d’un événement pour célébrer l’anniversaire du groupe dans un parc public près de la rivière Han à Séoul. (Lee Jin-man/Associated Press)

Les fans ont « intérêt à apprendre »

Chuyun Oh, professeur agrégé à l’Université d’État de San Diego, a mené des recherches sur le terrain dans le district de Gangnam à Séoul au milieu des festivités dédiées à l’anniversaire du BTS.

Le groupe est actuellement en pause puisque deux de ses sept membres, J-Hope et Jin, effectuent leur service militaire obligatoire, mais l’interprète principal RM a assisté à un festival anniversaire le 17 juin.

Oh enseigne un cours de danse K-pop à l’université, qui, selon elle, est le premier du genre aux États-Unis. Elle a vu des fans se déverser dans la capitale du monde entier et, un peu comme un pèlerinage sacré, visiter des sites où le célèbre boys band a étudié, répété et joué.

« Je ressens la vivacité de la ville et l’amour et l’intérêt de nombreux fans du monde entier pour apprendre … le contexte local et l’origine de la K-pop à Séoul », a-t-elle déclaré à CBC News.

Alors que l’industrie de la K-pop a pris vie dans les années 90, elle a explosé dans les années 2010 lorsque les labels et les sociétés de production en Corée du Sud ont commencé à investir aussi sérieusement dans l’éducation et la formation que dans les tournées ou la production musicale, ouvrant des écoles comme Def Dance et Global K Center où les gens pouvaient apprendre des performances professionnelles de K-pop.

SM Entertainment, l’une des plus grandes agences de divertissement de Corée, représente des groupes de K-pop comme Red Velvet et Super Junior. En mars dernier, il a inscrit son premier groupe d’étudiants à la SM Universe Academy, une institution artistique dédiée à la formation de la prochaine génération d’idoles.

« De nos jours, les agences de K-pop ne sont pas seulement des labels de divertissement, d’affaires ou de musique. Ce sont aussi des écoles internationales d’arts du spectacle », a déclaré Oh.

Même si les fans considèrent la K-pop comme une activité professionnelle à long terme, une ombre de problèmes de santé mentale et de suicides présumés continue de planer sur l’industrie, qui est connue pour ses programmes de formation ardus et ses conditions de travail difficiles qui exercent parfois une pression excessive sur ses idoles. .

ÉCOUTEZ | Rencontrez l’adolescente canadienne à l’origine d’un nouveau hit K-pop : 54:00Nous entendons parler d’un adolescent local qui est derrière le nouveau hit d’une sensation K-Pop Nouvelle musique cette semaine de Vanity Mirror, Joanne Morra, Elizabeth Sheppard, Vineet Vyas et Dilly Dally.

Récemment, la chanteuse de BLACKPINK, Jennie, est partie au milieu d’un concert parce que son état « se détériorait », selon la déclaration d’un représentant. D’autres idoles de la K-pop comme Moonbin et Hae Soo sont décédées cette année, toutes deux avant l’âge de 30 ans. Malheureusement, elles n’étaient pas les premières.

Alors que Oh dit que les conditions de travail des idoles de la K-pop se sont améliorées, elle souligne qu’il y a deux problèmes en jeu : comment une agence traite les artistes qu’elle gère et comment les artistes eux-mêmes se préparent pour des performances à haute intensité et des horaires éprouvants.

« Les idoles de la K-pop sont des artistes professionnels, hautement dévoués et hautement qualifiés », un peu comme les athlètes olympiques, a déclaré Oh.

K-pop sans le K ?

Alors que la K-pop balayait Internet, les médias sociaux sont devenus le premier forum pour apprendre et pratiquer le modèle de performance de l’industrie. Les fans ont commencé à copier et à publier des vidéos d’eux-mêmes en train de faire une « chorégraphie ponctuelle », une forme de danse facilement reproductible et généralement informée par les paroles d’une chanson K-pop.

Lorsque la pandémie a frappé et que la vie sociale a migré vers Internet, les défis K-pop TikTok et les reprises de danse ont inondé les flux des gens. Cette même année, BTS sort son premier single entièrement en anglais, Dynamiterce qui a valu au groupe sa première nomination aux Grammy Awards et cimenté la place de la K-pop dans le paysage mondial de la musique pop.

REGARDER | Le clip de la première chanson en anglais de BTS Dynamiter:

De nombreux artistes de K-pop bien connus ne sont pas coréens, y compris des membres de groupes de filles populaires comme BLACKSWAN et Kep1er. Oh dit que la K-pop, au cours de sa mondialisation, a été « désethnicisée ».

« Je pense que nous pouvons même comparer la K-pop avec le hip-hop ou le tango. Ils ont également été mondialisés », a-t-elle déclaré.

« Vous n’avez donc pas besoin d’être afro-américain » pour jouer en tant qu’artiste hip-hop, « bien que nous connaissions l’importance de la racine et de la culture originale du hip hop » dans cette communauté, a-t-elle déclaré.

Le directeur du divertissement Bang Si Hyuk, qui a fondé BTS en tant que président du label coréen Hybe, aurait déclaré lors d’une conférence de presse en mars que la seule façon pour la K-pop de se maintenir à l’avenir est de diluer le « K » et d’investir dans des talents étrangers. .

Certains fans se demandent si une chanson d’un groupe de K-pop chantée entièrement en anglais est toujours de la K-pop, a déclaré Cifra. Pour lui, oui, mais il aime toujours apprendre le coréen à travers ses chansons préférées.

« Mes amis et moi pouvons saisir des mots coréens même si nous ne parlons pas coréen », a-t-il déclaré.

« Je sais que beaucoup de gens peuvent s’identifier à cela. »

« Ils veulent devenir une idole de la K-pop »

Evelyne Ung et Hugo Racine sont étudiants à l’Université McGill, où ils font partie d’un club de K-pop sur le campus appelé K-Rave. Il y a une raison pour laquelle le remplacement des performances de K-pop est devenu le moyen en vogue pour les fans de montrer leur appréciation, a déclaré Ung.

« Je pense que cela vient en grande partie de ce sentiment de vouloir être célèbre », a-t-elle déclaré à CBC News.

« Certaines personnes pourraient vouloir danser juste [for] amusant, juste pour rejoindre une communauté, alors que pour d’autres, je pense que beaucoup d’entre eux ont encore ce petit rêve en eux qu’ils veulent devenir célèbres, qu’ils veulent devenir une idole de la K-pop. »

REGARDER | Une reprise de danse K-pop par K-Rave de McGill :

Selon Jeff Benjamin, chroniqueur K-pop au Billboard Magazine basé à New York, la propension de l’industrie à mélanger et assortir différents genres et styles musicaux, de la pop au hip hop en passant par la musique électronique, fait partie des raisons pour lesquelles elle est rapidement devenue multinationale. .

« La K-pop elle-même a été en quelque sorte créée dans le sens de s’assurer qu’elle avait un maximum de plaisir en mélangeant de nombreux genres différents, différentes langues. Cela n’a jamais été destiné, je pense, à rester strictement en Corée », a-t-il déclaré à CBC News. .

« Je pense surtout grâce à l’intérêt international et mondial pour la K-pop, plus de groupes atteignent la barre des sept ans, plus de groupes atteignent la barre des 10 ans comme nous venons de le voir avec BTS, et c’est en quelque sorte K -pop plus d’une carrière durable. »