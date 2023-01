La RAND Corporation pense que les combats doivent cesser le plus tôt possible

La RAND Corporation, un groupe de réflexion d’élite très influent sur la sécurité nationale financé directement par le Pentagone, a publié un rapport historique indiquant que la prolongation de la guerre par procuration nuit activement aux États-Unis et à ses alliés et avertit Washington qu’il devrait éviter “un conflit prolongé” en Ukraine.

Quels sont les intérêts des États-Unis en Ukraine

Le rapport a un titre sans équivoque, « Éviter une longue guerre : la politique américaine et la trajectoire du conflit russo-ukrainien », qui fournit une indication forte quant à son contenu.

Il commence par dire que les combats représentent “le conflit interétatique le plus important depuis des décennies, et son évolution aura des conséquences majeures” pour Washington, qui comprend les États-Unis “intérêts” être activement blessé. Le rapport indique très clairement que pendant que les Ukrainiens se battaient et que leurs villes étaient “aplati” et “l’économie décimée” celles-ci “intérêts” sont “pas synonyme” avec celui de Kiev.

Si les États-Unis mettaient fin rapidement à leur soutien financier, humanitaire et en particulier militaire, l’Ukraine s’effondrerait complètement, et RAND cite plusieurs raisons pour lesquelles cela serait judicieux, notamment parce qu’une victoire ukrainienne est considérée à la fois “improbable” et “peu probable,” à cause du russe “résoudre,” et sa mobilisation militaire ayant “a corrigé le déficit de main-d’œuvre qui a permis le succès de l’Ukraine dans la contre-offensive de Kharkiv.”

Du point de vue des États-Unis “intérêts,” RAND avertit que si le Kremlin n’a pas menacé d’utiliser des armes nucléaires, il y a “plusieurs problèmes qui font de l’utilisation russe des armes nucléaires à la fois une éventualité plausible dont Washington doit rendre compte et un facteur extrêmement important pour déterminer la trajectoire future du conflit.”

Vladimir Poutine, lors d’une réunion avec Sergei Shoigu et Valery Gerasimov, ordonne de mettre les forces de dissuasion nucléaire dans un mode de combat spécial.

© Kremlin



Et quels sont les risques pour les États-Unis

Le groupe de réflexion croit que l’administration Biden “a de bonnes raisons de faire de la prévention de l’utilisation russe des armes nucléaires une priorité absolue.” En particulier, il devrait s’efforcer d’éviter une “échange nucléaire direct” avec Moscou, un “conflit direct avec la Russie”ou plus large “Guerre OTAN-Russie.”

Sur ce dernier point, la RAND craint que l’exigence du général américain Mark Milley de maintenir le conflit “à l’intérieur des frontières géographiques de l’Ukraine” est sur le point d’être méprisé, comme “l’ampleur de l’implication indirecte des alliés de l’OTAN dans la guerre est d’une ampleur époustouflante”, comprenant “des dizaines de milliards de dollars d’armes et d’autres aides” et « soutien au renseignement tactique, à la surveillance et à la reconnaissance », de même que “des milliards de dollars par mois en soutien budgétaire direct à Kiev.”

De telles largesses pourraient, selon les prévisions de la RAND, inciter Moscou à « punir les membres de l’OTAN… dans le but de mettre fin au soutien allié à l’Ukraine ; frapper l’OTAN de manière préventive si la Russie perçoit que l’intervention de l’OTAN en Ukraine est imminente ; interdire le transfert d’armes à l’Ukraine ; exercer des représailles contre l’OTAN pour son soutien perçu aux troubles internes en Russie », si le Kremlin conclut que la sécurité nationale du pays est “gravement en péril”.

Ces résultats sont « en aucun cas inévitable », mais représentent toujours un “élevé” risque, en particulier à la lumière d’incidents tels qu’un missile de défense aérienne ukrainien frappant le territoire polonais en novembre 2022 – une situation exacerbée par le président ukrainien Vladimir Zelensky affirmant à tort qu’il s’agissait d’une frappe russe délibérée. Alors que cet événement “n’a pas échappé à tout contrôle, cela a démontré que les combats peuvent involontairement déborder sur le territoire des alliés américains voisins.”

Un autre incident comme celui-là pourrait signifier “l’armée américaine serait immédiatement impliquée dans une guerre chaude avec un pays qui possède le plus grand arsenal nucléaire du monde.” Ceci, ainsi qu’un conflit conventionnel entre l’OTAN et la Russie, est une perspective que Washington devrait éviter à tout prix, soutient RAND.

Une implication claire est que les États-Unis pourraient perdre un tel conflit, l’une des principales raisons étant, comme l’a souligné RAND, “l’intensité de l’assistance militaire” donné à l’Ukraine par ses bailleurs de fonds occidentaux approche déjà d’un « insoutenable » niveau, avec des stocks d’armes américains et européens « à court ». Cela signifie par conséquent qu’une guerre plus longue équivaut à plus de territoire ukrainien réunifié avec la Russie.

Un militaire russe parle au talkie-walkie près d’un système de lance-roquettes multiples BM-21 Grad au cours de l’opération militaire russe en Ukraine, à l’endroit inconnu.

© Spoutnik / Konstantin Mihalchevskiy



Existe-t-il une solution ?

Au sujet des pertes territoriales, la RAND est indifférente aux arguments que l’Ukraine devrait tenter de récupérer tout ce qu’elle a perdu depuis 2014, car “un plus grand contrôle territorial n’est pas directement corrélé à une plus grande prospérité économique” ou alors “une plus grande sécurité.” La reprise des terres par Kiev depuis septembre signifie “La Russie a imposé des coûts économiques bien plus importants au pays dans son ensemble.”

RAND considère également la valeur des arguments qui “un plus grand contrôle territorial ukrainien” devrait être assuré “renforcer les normes internationales et favoriser la croissance économique future de l’Ukraine” être “discutable,” comme même dans le “peu probable” événement Kiev pousse “au-delà de la ligne de contrôle d’avant février 2022 et parvient à reprendre des zones occupées par la Russie depuis 2014”, les risques d’escalade depuis Moscou, y compris “l’utilisation du nucléaire ou une attaque contre l’OTAN” sera “pic.”

Le Kremlin traiterait probablement la perte potentielle de la Crimée comme une menace beaucoup plus importante à la fois pour la sécurité nationale et la stabilité du régime », avertit le rapport.

Tous ces facteurs font « Éviter une longue guerre… la plus haute priorité après avoir minimisé les risques d’escalade », donc RAND recommande les États-Unis « prendre des mesures qui rendent plus probable la fin du conflit à moyen terme », comprenant “donner des assurances quant à la neutralité du pays”, quelque chose que Moscou avait demandé avant le début du conflit, dans l’oreille d’un sourd, ainsi que “l’allégement des sanctions pour la Russie.”

Cependant, le rapport met en garde contre une “Changement dramatique et du jour au lendemain de la politique américaine” comme ce serait “politiquement impossible – à la fois au niveau national et avec des alliés”, recommandant plutôt le développement de “instruments” amener la guerre à un “fin négociée” et “les socialiser avec l’Ukraine et avec les alliés américains” à l’avance pour atténuer le coup. Ce processus devrait cependant être lancé rapidement, car “l’alternative est une longue guerre qui pose des défis majeurs aux États-Unis, à l’Ukraine et au reste du monde.”

Ce que cette proposition ignore, c’est que les dirigeants occidentaux ont constamment prouvé qu’on ne peut pas leur faire confiance pour respecter ou adhérer aux traités qu’ils ont signés et négociés avec la Russie, tels que les accords de Minsk, dont l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel a admis qu’ils n’avaient jamais été destinés à être mis en œuvre, mais plutôt pour gagner du temps pour Kiev.

Il se peut alors que Moscou ne soit pas du tout intéressé par la solution de RAND et choisisse plutôt de terminer la guerre selon ses propres conditions.